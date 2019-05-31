跑步小品／矛盾

2019-05-31 10:09 運動筆記 小幽



本人跑步已有3年之久，經歷了跑步上的起起伏伏。見盡了賽道上的喜與樂，人情冷暖。本人認為現在的跑步風氣好像是一個學校的宿影。有人很努力練習，每次練習完都要馬上把結果放上面書，要告訴所有人，他練的成果，有多辛苦，要榮耀一番。可是很多人心底都在取笑他，你練的這麼狠，可是比賽結果這麼差，好像練習與比賽，原成正比。根本是看不起人。

所以有的人怕別人笑自己練習，就偷偷，低調地練習。令到大家不能互相討論該怎麼去練好跑步。當初沒有這麼多人跑步，大家在運動碰上了，會點頭示好，好像在互相鼓勵，要堅持練習，有一種惺惺相惜。可是隨著跑步風氣越來越濃厚，越來越多人跑起步了。 跑步只有累積，沒有奇蹟，深信很多人都明白這一個道理，所以練習得越來越狠。

運動上一直存在快腳慢腳應該用內線還是外線。一直處於衝突矛盾之中，如果是interval 的，應該用 1-2線，慢腳的要用6-8線。可是快慢是怎樣去決定呢？可能有的會說，我覺得我今更跑得很快，用1-2線，可是其他人會說，你速度就是快了嗎？又有些人明明知道有人在interval, 他們的速度很快，偏偏這幫人就在1-2線踱步，被人撞到時，又嘈交了。人家說跑馬拉松是練我們的耐性，會改變一個人，可是人性這回事不會因馬拉松而馬上改變，耐力改變不等於耐低性。