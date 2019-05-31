跑步知識／初學者的速度訓練

2019-05-31 09:56 運動筆記 余文彥



在建立起規律的跑步習慣後，很自然地，會想要跑得更快！對於一個新手跑者，速度練習可以帶來很大的樂趣，快速刺激進步，但是必須非常小心地、安全的方式練習，避免受傷。

實際該如何進行呢？下面介紹4種適合初學者的速度訓練── 難度不高，練習時間也不長，避免超過負荷。在熟悉適應後，一步步循序漸進地增加。

短衝

短衝（Stride）練習非常適合作為初學者速度訓練的第一課。練習的時候，讓雙腳自然地加快，試著用更快的速度跑步。適量的短衝訓練不會帶給身體太大的壓力，能夠提升跑步的效率，掌握快跑的訣竅。適合安排在輕鬆跑練習之後，用幾趟短衝訓練作為結束。

訓練範例：用90～95%的速度跑100公尺（或跑25～30秒），每一趟之間休息60～90秒。從每次3～4趟開始，慢慢增加至6～8趟。每週練習不要超過2次。

力量訓練

跑步帶來有氧能力的提升，但是身體結構（骨骼、肌肉、肌腱、韌帶等）的強度提升有限。力量訓練可以增加身體的力量與控制能力，降低運動傷害，保護自己的身體。養成力量訓練的習慣對跑者很重要，特別是初學者。

對於新手，讓訓練簡單容易，能夠規律執行，比場地或器材更重要。從不需要器械的徒手訓練開始，先訓練穩定能力與動作控制，再逐步增加強度。除了肌肉的力量，建立身體筋膜結締組織（肌腱、韌帶等）的彈性力量也很重要，例如「跳繩」是常見的練習。

訓練範例：剛開始跳繩從每次50～100次開始，每2週增加50%～100%的次數。不需要一口氣跳完，疲勞或是小腿酸痛就暫停休息一下。跳繩每一跳的頻率比高度重要，每秒2跳以上更有效刺激雙腳彈性。每週練習1~2次。

斜坡短衝

雖然「衝上斜坡」對初學者聽起來有點可怕，其實每一趟衝刺的時間很短，不會讓你跑到厭世。這是一個既能訓練速度，也能訓練力量的訓練，可以刺激肌肉與結締組織，增加身體強度。

跑斜坡的時候也更容易讓你注意腳的落點位置；腳步一旦跨離身體太遠，雙腿負擔大量增加，會提醒自己修正調整。

訓練範例：找到一段適合的斜坡(5-7%)，往上衝刺8～10秒，間休60～90秒。從每次2～3趟開始，慢慢增加至8～10趟。每週訓練不要超過一次。

法特雷克

法特雷克（Fartlek）是一種沒有特定模式的間歇跑，可以自由地變換設計，甚至可以隨性變換，又被稱為「速度遊戲」，在專欄文章速度的遊戲！──法特雷克有詳細的介紹。它能讓新手以輕鬆的態度，像是遊戲的方式練習跑快。訓練範例：每趟可以先快跑30～60秒，中間輕鬆跑5分鐘。初學者適合沒有結構性的法特雷克訓練，可以加入地形、環境等變化，增加挑戰性與樂趣！

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初學者速度訓練原則：「降低受傷風險，簡單有趣！

從短衝與力量訓練開始，熟悉後再開始斜坡短衝與法特雷克練習。不要操之過急，破壞了跑步的樂趣！享受鍛鍊的過程，建立更強壯的身體、更好的跑步效率，為跑得更快、更遠打下基礎。