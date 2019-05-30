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跑步生涯想成功 請來成功鎮跑馬拉松

2019-05-30 09:41運動筆記 Meiyu Chen

臺東2019成功三仙台馬拉松活動，在千忽萬喚中終於快要開始報名了！

綿延的東部海岸線是全臺最美的風景區之一！一如往年從成功鎮海濱公園起跑，以台11線與三仙台風景區海堤道路為主，組別分有：全程馬拉松組(42KM)、半程馬拉松組(21KM)、小馬組(12KM)、迷你馬組(7KM)等四組。

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三仙台為臺灣台東縣知名旅遊景點，位於成功鎮市區東北方約三公里處，由離岸小島、珊瑚礁海岸及碎石海岸所構成，其中有三塊巨大的岩石，傳說呂洞賓、李鐵拐、何仙姑曾登臨此島，因而得名。

近年來，東部海岸線觀光活動及「成功鎮旗魚祭」文化觀光旅遊，一直是令人引頸期待的，尤其是參加第一屆也就是2016年首次辦理「臺東成功三仙台馬拉松活動」後，眾星雲集般的各路好手，都來擁抱陽光擁抱海，賽後所有跑者與遼闊海景同框打卡留念，成為年度最美的賽事記錄。

今年，11月24日，邁入第四屆「臺東2019成功三仙台馬拉松活動」以腳下功夫結合天然美景，賞景吃海鮮、追風聽浪濤聲....。

今年太誘惑了！！

鎮長佛心來著 報名費全馬只要950！950！950！、半馬750、12K只要650、7K更便宜只要500

就有一堆好康，還有還有名次多好多，分組有獎勵了耶！百馬獎、出馬獎、初半馬獎！怎麼一堆獎？

太心動了吧！

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