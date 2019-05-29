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2019最狂馬拉松賽事Line@機器人 你跟上了嗎？

2019-05-29 09:59運動筆記 邦迪

上次發表一篇2020前一定要知道的跑步app

沒想到有2000多點閱！還有人收藏，滿意外的哈哈哈😂

上篇提到運筆出的筆記寶line@後，不少人問我這到底是什麼，詢問度真的頗高。

離上篇發文大概過一個月吧，為了要寫這篇體驗文又再回去玩一下筆記寶～

好多驚人的發現！原來Line@還能這樣玩

每隔一段時間筆記寶介面會跟著節慶調整，這次主頁是端午節哈哈

遇到有些LINE帳號萬年不變的版面，都會覺得到底有沒有人在更新呢ＸＤ

分享

工具包裡面有跑者會用到的配速工具、每日天氣....

我目前關注的賽事超多～每次按下我的賽事都像噴出來一樣

歐對！如果有運筆會員按『連結會員』可以綁定後台

你這邊關注的所有賽事也會呈現在運筆網站後台

不得不說才過一個月更新的很快

目前每週收到專屬運動文章品質也 ok

也不是為了推播文章而推，喜歡或不喜歡都能回饋給機器人

個人喜歡這個機制，雖然這部分感覺很雛形

找賽事這邊以前有些還看不到賽事名稱，出現的賽事不夠多

都要輸入很精確才找到

目前這塊流程更新後、視覺調整感覺真的像在app一樣

用影片檔看會更清楚～

這個月跑了阿甘盃，賽前在筆記寶搜尋阿甘盃按下關注

隔天收到新版評論推播，跑完也不怕忘記留下紀錄 

很貼心的是有些長輩不知道怎麼找小鍵盤

筆記寶在一些細節上會提醒這個讚讚

填完後還附上賽事照片！

一樣可以往旁邊滑滑滑～酷

想照自己的照片按下『搜尋個人照』

輸入號碼布號碼就可以囉！

比網頁快很多

啊啊這次還發現 桌機版的Line也可以看到內容了

之前有些訊息會顯示 請於『智慧型手機上查看內容』

現在用桌機版也能按了！

 

但是有些功能還沒更新的樣子，讓我們一起期待吧💪💪

對我來說最強大的還是找賽事功能跟賽後收相片吧！

收專屬訂閱文章也不錯

Line本來就有一定的框架

要串越複雜的東西需要時間 

開發團隊也要考慮到適不適合在Line上使用

作為一個Line@機器人，上篇我說覺得夠用就好，

現在覺得超乎我想像的好用！

運動筆記真的很用心在經營馬拉松這塊

也希望這篇會幫到喜歡跑馬拉松的各位

🎖🎖🎖🎖🎖🎖🎖🎖

下面附上加入資訊，試用看看吧

一鍵加入 Line@：http://bit.ly/2YYXXzl

LINE搜尋：@bijibot

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