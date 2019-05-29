賽事心得／星光馬拉松 熱到懷疑人生

2019-05-29 10:10 運動筆記 ss



一不小心就打了這麼多，因為邊打字邊回憶，隨著時間越來越多細節浮現，導致廢話偏多。

簡言之，就是我又跑了一場純粹自虐的馬拉松。

最初的想法是想挑戰耐熱，挑戰在一個相對惡劣的條件下嘗試完成馬拉松。事後回顧起來，再次體認環境因素的影響真的不小，一樣是一場有趣的體驗，像是經過了數天跋涉的旅行或是一場微縮的人生，就結果來說，既後悔也不後悔。

三月

在跑完金門馬後不到一個禮拜就繼續跑步了。當然一開始就只是單純享受跑步的美好，什麼訓練什麼課表都不是現在要注意的，然後有點瘋狂的讓單週跑量驟升到80k，隔週因為恢復不足加上久未重訓就又受傷了XD

冷靜下來打掉重練，從頗慢的5分尾速開始跑基礎期的東西，單週50k慢跑就這樣一個月過去，期間加入每個禮拜重訓一次，以核心跟腿部為主。

然後也差不多是這時候，3月初跟鼎決定要報這個五月中旬的星光馬。原本是想報月初的烏峽馬，不過因為跟其他事撞期於是做個取捨，後來聽跑過的評價說很雷，突然覺得好險，雖然那場的紀念品比較好看XD

四月

時序進入四月，雖然這次想認真跑一回拼看看成績，但這回的週期蠻短，稍微下修目標後，差不多進入進展期（而且還勉強跟巔峰期合併），於每週加入速度跟長距離的項目。按照計畫直到四月第三週應該會練到週60以上，但事情太多就練得有點斷斷續續。

因為持續重訓的關係受傷的情形也大大降低，也加入一些上半身的訓練以穩定姿勢，然後比起去年年底的狀況，這次20-25k的練習有練比較多也比較穩定，速度練習也是在預期內的穩定完成（雖然有時候還是不小心配太快），速度跟耐力慢慢上來，輕鬆跑的速度也差不多來到5分半，除了整個四月其實只跑了196k以外，其他都還算滿意。

然後四月開始明顯比較熱了，雖然天氣反覆無常，只有少部分的訓練遇到超濕熱的天氣，慶幸能維持品質的同時也不免擔心比賽當天的天氣要如何適應。

五月，賽前

五月，賽前三週，開始減量。

其實也沒什麼好刻意減的因為那陣子真的事情有點多，然後中途還連續大雨幾天那種難以淋雨跑步的天氣。反正差不多賽前調整到可以5分整速跑25k的程度，到這裡還覺得很樂觀。

前幾天開始頻繁確認當天的天氣，越看越覺得不妙，雖然不會下雨是好事，但溫濕度有點母湯，大不了當天漫一點完賽，應該。

啊，這段期間偶爾還是會感覺到左膝的舊傷輕微疼痛，趁著賽前幾天跑了一趟復健科。

然後當天。

起跑

上次參加這類傍晚起跑的路跑活動是三年前的PUMA螢光夜跑半馬，因為缺乏經驗加上天氣因素就爆了，不太好的回憶，那麼今天到底會如何呢讓我們拭目以待XD

賽前一晚久違的晚睡，隔天11：30的第一餐，起跑前2個小時的點心補充，肝醣沒有100分也有80分吧，大概。

4點半起跑，算了算2點多出門比較穩，但不知怎的拖到3點多才整理參賽物品，兵荒馬亂之中兩人騎車衝去，還遇上假日下午的出遊車潮，到達現場已經是賽前3分鐘，做個賽前最後的補給，火速寄物後已經是開賽一分多鐘，幸好路跑活動普遍於15分鐘內通過起點就可以了，於是伴隨著頗為輕鬆的心情，達成了通過空無一人起點的成就。

前半馬

搭著妥當休息數天，做足準備的身體在前5k都穩定發揮，好到必須刻意壓速度的地步。邊跑邊欣賞河濱風景，同時不斷的刷過其他人，在水站也是帶著輕鬆的心情並保持穩定節奏：放慢取水，喝完出發。此時的感受是天氣是有點熱，但還算舒適。

然後差不多8k就改變想法了。

開始因為傍晚的陽光略顯不耐，開始因為真的偏高的溫濕度而略起雞皮疙瘩，樂觀開始崩解。賽前沒太認真研究補給點位置，一般會設在10k處的水站實際上在11k，1k其實不多，不過在這個環境條件下很多相對微小的變因都會被放大，距離的差異對應到心理的感覺可能遠超過1公里。開始逐步下修目標時間。

雖然環境不舒適，但疲勞程度還耐得住，即使不斷在掉仍努力維持著配速跑完第一圈。說真的通過第一圈記錄點時超級覺得為什麼我要報全馬，還有一圈欸。

¶ 後半馬

嚴格來說，雖然難受但在跑第一圈的時候大致還能觀察周圍景色，感受賽道的同時也順便讓心裡有個大概，至少在跑第二圈時可以只靠周圍地標來估算路程，手錶只是輔助。另外覺得有點河景第一排的房子有夠好看，原想拿出手機拍一下，但不想讓手上的鹽污染手機於是作罷XD

在通過第一圈記錄點時適逢11k組出發，11k組名義上是健走組，有一半的參與者真的都在走路。一方面因為人多，身體大概為了想享受刷卡的快感而獲得一時源源不絕的體力，雖沒怎麼看手錶不過按照當時的感受應該一度有到四分速；一方面也是因為人多，為了超過人就必須左右閃避，徒增疲勞。所以大概不到3k就累了XD

天氣濕度仍高，前半補給時因為也不是每個水站都有海綿，幾次都是索性直接拿一杯水往自己身上潑，導致原本已被汗水浸濕的衣服更是溼透一片。儘管如此但其實不影響跑步，只要不要連褲子部份都......結果還是混合著汗水，造成以往跑馬沒遇過的燒襠。雖然不算嚴重但持續的輕微摩擦也一直阻止我前進，從穩定的速度逐漸跑跑走走，縱使身邊11k組的人隨著距離稀釋許多。

不僅直線受阻，其中的幾站補給跟中途上橋折返更是大塞車，這點事後在相關的賽事心得跟評分不斷被提及，尤其全馬組的跑友。拿了水別站在原地喝起來啦。

後來褲子還是乾了，大概是因為摩擦生熱吧（？），但先前速度一直變來變去的已經把雙腿弄得疲勞許多，中暑現象也越來越明顯，差不多25k水站後我都保持走100-200m跑1-2k的節奏，因為跑起來到一個程度過熱到雞皮疙瘩的感覺很恐怖。啊，中途遇到一對父女跟一個裸上身赤腳跑的少年，我在最初的10k曾一度超越他們，後來因為速度變慢被反超了，意外之餘決定跟跟看，手錶沒看不過體感估計不到5分半速，偏快，跟著大概15分鐘放棄。

隨興著跑，已經沒在緊扣目標成績，落在4小半左右就好。到30k時前後跑者距離都拉得有點遠，於是打開音樂開到最大聲轉移注意力，期望它能幫助我推進個6、7k，結果敵不過溼熱的環境大約3k就停下來走，雖然至少有推進啦，我現在只想趕回到終點。

途中幾次走路時跟身邊也在走路的跑友搭話，聊聊天氣真的很熱之類的然後繼續跑，一直到終點前都跟他們偶有超越或被超，現在想想還蠻有趣。

最後5k、最後3k…...雖然仍跑跑走走，但每看到倒數公里數-1就爽一下。然後在終點前2k處遇到那對父女，超過他們時父還頗為震驚的看著我，然後在終點前200公尺遇到赤腳少年，還被搭話了XD

一如往常的疲勞，但還能好好走路，只是慢了點。

拿到成績證明看了看，確定今天大家都爆掉了。

脫水的情形比冬天時嚴重，咬個賽後的肉鬆麵包，吞嚥時上顎很痛。

腸胃不太舒服，空腹到極致但沒有食慾。

邊做賽後補給邊等鼎。

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跑的時候很後悔，過終點的時候卻覺得不後悔。如同去年萬金石馬拉松，雖然過程痛苦，但確有實實在在活著的感覺，有著微妙的愉悅感卻不完全來自於血清素的包覆。年中測驗不及格，休息一下繼續準備期末囉XD