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賽事心得／烏蘭巴托國際馬拉松 跑在最陌生的國度

2019-05-29 10:17運動筆記 Teresa Yu

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蒙古，對我們來說，是一個極其陌生的地方。05/14踏上征途，為了參加「第六屆烏蘭巴托國際馬拉松」，也為了探尋這個神祕的國度。當然，無法直飛，必須經由香港轉機。早上七點鐘出發，下午五點鐘才抵達烏蘭巴托。首都機場當然叫做「成吉思汗機場」，遙想當年鐵木真建立了一個龐大的蒙古帝國，威震歐亞。子孫至今引以為傲。

第一天下榻的地方是令人驚奇的「蒙古部落帳篷(Mongol Nomadic)」。放眼望去，無比豪壯的大草原；蒙古包就是我的家，我們也都變成了遊牧民族。蒙古包，美吧？

大家一定好奇，蒙古包內的景象。請先看看蒙古包的外景!

蒙古包是一個大帳篷，用柱子撐住，內妝洋溢著蒙古風味；設備則是「跟上時代的」，中間是暖爐，還有衛浴設備呢!

蒙古是個大國，足足有44個台灣那麼大: 北到薩彥嶺，與俄國為鄰；南到鳴沙山與內蒙相望，南北兩端相距1,250公里，東西兩端相距2,350公里，台灣人難以想像的幅員。望著蒙古的國旗圖案，也可以令人遐思半天。

Source: http://tsengch9.pixnet.net/blog/post/242764199-%E8%92%99%E5%8F%A4%E5%9C%8B%E5%9C%B0%E5%9C%96

天黑了，就寢；天氣變冷，瑟瑟發抖，才知道自己的厚衣服帶不夠；幸好我的可愛室友Sonia及時援助。

第二天起床，打開帳篷的門，發現下雪了! 原來「五月雪」是真的， 不是油桐花! 從台灣來到了蒙古，就是從夏天來到了冬天。在冬天時，蒙古高氣壓是「寒流」的發源地!

蒙古高原是古代眾多遊牧民族的發祥地，先後出現了匈奴，鮮卑，柔然，突厥和回鶻等遊牧民族，10世紀，契丹人建立的遼朝也在草原留下了眾多遺蹟。請看他們在1601建立的城堡，現在只剩下遺址，或許他們天生就愛流浪，不喜歡被拘束在固定的地方。

這是游牧的國度，有300萬人口，卻有2,700萬口牲畜。牛、羊、駱駝、毛牛成群。

這樣一個好國度，歷史是悲情的。 它曾經極度輝煌，也曾極度落寞，如今朝陽又升起。1924年，外蒙古廢除君主立憲制，成立「蒙古人民共和國」推廣史達林式革命，反對喇嘛教，廢除傳統蒙文，改為俄羅斯語相同的西里爾字母(俄文字母再加兩個)，掃除文盲。至今傳統蒙文仍未恢復，文字消失，文化也跟著慘遭浩劫! 幸好，最近傳統又回來了。

1992年2月12日，蒙古人民共和國改國名為蒙古國，通過憲法，成為自由民主的國家。2013年5月21日台灣也以新聞稿形式承認蒙古國為一獨立國家。擺脫了外交的桎梏，與世界維持正常關係；蒙古終於走上自己的道路!

大地旅行社安排了蒙古馬拉松六日遊，非常特別: 除了前後兩天在飛機上之外，天天都來個「10K迷你馬拉松」，為什麼呢? 後來我才知道: 原來蒙古高原平均高度1,500公尺，為了讓參賽者適應高原環境，從第二天起每天早上就讓我們練跑。

第二天(05/15，Wed): 部落馬拉松，一大早就體驗了雪中跑步。

第三天(05/16, Thu): 上午是巴彥戈壁馬拉松；下午開車六、七小時去著名的「特勒吉國家公園」，那裏草原如因，山峰連綿，怪石嶙峋； 我們在那裏騎氂牛、駱駝，真不一樣的體驗。

當個髦牛騎者，人生難得驚奇! 髦牛的溫馴，出乎我的意料。

沙漠，風捲雲起； 我們也遇上了狂砂滾滾。我趕緊躲進屋內，卻有跑友為了貪戀攝影奇景而多留待，差點全身蒙上一層黃沙。見識到了，太壯觀!

蒙古式的營火晚會，當然要體會。

當然，入鄉隨俗，有人穿上傳統服飾；蒙古傳統藝術是鮮明的: 紅綠輝映。他們的酸羊奶酪，味道濃郁!

烤全羊，是在蒙古必吃的大餐!

由於正式比賽近了，我們也逐漸向烏蘭巴托移動，一則先了解比賽場地；再則便於比賽當天清晨集合。烏蘭巴托（Улаанбаатар，英文：Ulaanbaatar），人口130萬(幾近半數蒙古人住在這裡)，它有一些很美的現代化建築，還是台北的友好城市呢! 請看這是媲美杜拜帆船飯店的半月建築藍天大廈酒店。

下榻的是Bayangol Hotel。我望出窗外，不敢相信自己的眼睛，看到了飛碟，驚呼連連。

第四天(05/17, Fri): 清晨安排的是草原馬拉松。由我們下榻的Bayangol Hotel跑到成吉思汗廣場。

廣場上有成吉思汗雕像，那是世界最大的雕像，蒙古人的驕傲。這座高達131英尺的巨大金屬雕像，就位於蒙古首都烏蘭巴托郊外50公的長金博爾多格。整個成吉思汗雕像由36根圓柱支撐，象徵著蒙古人的36個部落汗王。塑像由250噸鋼鐵鑄造，建築群的大門兩旁立著成吉思汗帳下的9位大將塑像。也唯有這麼宏偉，才能顯現可汗天威!

鳴槍起跑了，跟著大夥兒歡樂跑。在美麗的藍天下，踏著愉快的步伐。

重頭戲終於出場了: 05/18(六) 「第六屆烏蘭巴托國際馬拉松」開始了。比賽由成吉思汗廣場出發，全馬繞城四圈，終點又回到廣場。

Source: https://m.51sai.com/12360/des

此次比賽，報名人數多達37,000人，聲勢浩大；但大部分是半馬或短距離跑者。舉起雙手，準備起跑!

很快就感覺腳步沉重；原來蒙古是高原，烏蘭巴托在海拔1,500公尺，我的高原反應逐漸浮現，上氣難接下氣。也體會到補給和醫護的重要性。香蕉、運動飲料，你們在哪裡? 

跑到38K時突然雙腳大抽筋，肌肉硬得跟石頭一樣，寸步難行，由兩位工作人員前來協助處理，然後繼續上路，堅持跑者不棄賽的精神，奮力跑進了終點。雖然成績不滿意，但還是擠進了女總前十名。

回台灣了，蒙古草原的景象還經常在腦際浮現。那個陌生的國度人民，其實友善而好客，祝福他們；尤其是那位小孩的可愛模樣，更令人難以忘懷!

蒙古的天，是那麼藍；

蒙古的夜，沉靜而美麗；

蒙古的風沙，既豪壯又凜冽；

蒙古人的笑容，已成友善的記憶；

蒙古，不再陌生 !

羅斯
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