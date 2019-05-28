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台灣國際田徑邀請賽 李奇儒一秒之差收五千公尺金牌

2019-05-28 09:43運動筆記 Yingzhen

男子5000公尺最後兩圈，臺北市李奇儒、韓國金泰珍及新加坡 Rui Yong SOH三人展開激戰（影片：運動筆記）

5 月 25 、26 日於臺北田徑場展開為期二天的「 2019 台灣國際田徑邀請賽」，選手們全力以赴期望能藉此場達標奧運標準。五千公尺於傍晚起跑，男子組經過一番激戰，最後由臺北市李奇儒以些微差距拿下第一，成績 14 分 52 秒 24 ；女子組冠軍為昨日在三千障打破大會紀錄的越南選手阮式文恩再度奪得，以 16 分 27 秒 94 打破大會紀錄。

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本次五千項目戰況十分精彩（圖片來源：Lucas）

男子組五千公尺開跑後由臺北市李奇儒、韓國金泰珍、臺北市溫連忠、菲律賓 Richard SALANO 形成領先集團，倒數七圈時李奇儒、韓國金泰珍及新加坡 Rui Yong SOH 三人逐漸與其他選手拉開距離，緊咬著彼此的步伐，十分膠著。

李奇儒、韓國金泰珍、新加坡 Rui Yong SOH（由左至右）緊咬著彼此配速（圖片來源：Lucas）

倒數五圈韓國金泰珍與新加坡 Rui Yong SOH 開出超越李奇儒，選手們紛紛展開最後攻勢；最後三圈李奇儒搶回領先地位，最後 600 公尺韓國金泰珍加速開出，被瞬間拉開距離的李奇儒，在剩下不到 200 公尺的狀態下速度全開，逐漸拉近距離，最後反超追過金泰珍，相差不到一秒的差距，以 14 分 52 秒 24 的成績奪下冠軍，亞軍為韓國金泰珍，成績 14 分 53 秒 18 ，新加坡半馬紀錄保持人 Rui Yong SOH 則收下第三，成績 14 分 58 秒 61 。

李奇儒在剩下不到 200 公尺全開追過韓國金泰珍，全場歡聲雷動（圖片來源：Lucas）

拿下冠軍的李奇儒賽後表示：「一度想放棄，負面想法一直都有，但選擇不去聽從。」「最後五圈被兩位國外選手追過時，有想要跳車的念頭。」但全場民眾鼓舞，激勵自己不能讓觀眾失望，奮力一博加速衝過終點。

李奇儒以十分接近本季最佳的成績奪下冠軍（圖片來源：Lucas）

表現進入佳境的李奇儒下星期將前往日本體育大學成績測驗賽五千項目，下下星期代表臺北市參加珠海十公里測驗賽，近期狀況良好的他，相信不久後將再創佳績，屬於的時代正在來臨！

親切的 Rui Yong SOH （左一）開心表示：「很喜歡台灣，這次是很棒的經驗，希望明年能再來台灣參賽。」（圖片來源：Lucas）

第三名 27 歲新加坡選手 Rui Yong SOH 平常為半馬、馬拉松選手，更在今年初在美國參加半程馬拉松跑出 1 時 04 分 41 秒，也是目前的新加坡半馬、全馬紀錄保持人，現在回歸五千項目，希望能將速度再提升。

女子五千公尺項目越南選手包辦第一及第三名（圖片來源：Lucas）

女子五千公尺開跑後兩位越南選手阮式文恩及羅氏譚恩居衝出，沒多久形成以曹純玉及為首的領先集團，蘇鳳婷則緊跟在後；隨著比賽的進行，冠亞軍角逐剩下越南阮式文恩及曹純玉的激烈對戰，與其他選手拉出近半圈的距離。

越南選手阮式文恩在比賽末段仍可加速，驚人體能令人驚艷。（圖片來源：Lucas）

最後四圈越南阮式文恩出線並率先通過終點，成績 16 分 27 秒 94 ，連兩天出賽三千障與五千皆以驚人表現打破大會紀錄，令人嘖嘖稱奇。

曹純玉體能狀態不佳但盡可能維持低標水準（圖片來源：Lucas）

全國馬拉松紀錄保持人曹純玉以 16 分 49 秒 69 拿下亞軍，她賽後表示比賽逢生理期，體能拉不上去，但將在下星期到日本體育大學測五千，期望能打破個人成績。

以 18 分 28 秒 85 拿下第四名的蘇賽後表示：「前面 600 公尺開太快導致後面使不上力。」（圖片來源：Lucas）

曹純玉與越南阮式文恩賽後握手致意（圖片來源：Lucas）

陳傑起跑後十分專注，太忘我跑到斷片（圖片來源：徐拔）

「跨欄王子」陳傑在男子 400 公尺跨欄項目，打算力拚 48 秒 90 的奧運參賽標準，最終以個人本季次佳 49 秒 37 的成績衝線，雖無緣達標但仍拿下賽事金牌；下一步目標放於 9 月底、 10 月初在卡達舉辦的世界田徑錦標賽，期望再創佳績。

第三棒楊俊瀚（左）及第四棒（右）鄭博宇（圖片來源：Lucas）

台灣「新 F4」楊俊瀚、王偉旭、鄭博宇及魏泰陞，在預賽以 38 秒 76 刷新全國紀錄後，決賽跑出 39 秒 05 勝過勁敵泰國隊的 39 秒 84 ，四人將在 7 月拿坡里世大運登場，期待能再創佳績，並力拚登上 9 月世錦賽及 2020 東京奧運（奧運門檻為 38 秒 50 ）。

「黃金右臂」鄭兆村達標 2020 年東京奧運參賽門檻 85 公尺，是台灣首位鎖定奧運門票的田徑選手。（圖片來源：Lucas）

而亞洲標槍紀錄保持人「黃金右臂」鄭兆村在標槍決賽擲出 86 公尺 10 ，為個人歷年第 3 佳 、世界第 7 的好成績，再度問鼎 2020 年東京奧運參賽標準。黃士峰則以 75 公尺 90 得銀牌。

男子五千公尺排名
排名選手單位成績備註
1Lee CHI-JU李奇儒TPE臺北市14:52.24
2Tae Jin KIM金泰珍KOR韓國14:53.18
3Rui Yong SOH里尤SGP新加坡14:58.61SB
4Wen LIEN,CHUNG溫連忠TPE臺北市15:26.51
5Lui Hua TAN譚如華IDV個人15:40.13
6Richard SALANO薩拉諾PHI菲律賓16:20.95

女子五千公尺排名
排名選手單位成績備註
1Oanh NGUYEN THI阮式文恩VIE越南16:27.94CR
2Chun-Yu TSAO曹純玉TPE臺北市16:49.69
3Thanh LO THI羅氏譚恩VIE越南18:08.73
4Feng Ting SU蘇鳳婷TPE臺北市18:28.85
5He-Wen HUANG黃荷雯TPE臺南市田徑委員會18:36.18
6Jung-Ching LIN林嫆菁TPE泰山慢跑18:48.92

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