跑在世界遺產 客家人的殿堂南靖土樓

2019-05-28 09:48 運動筆記 知行合逸



「椿去湫來，海棠花開。你是否已化作風雨，穿越時光來到這裡。」 ── 大魚海棠

著名動畫「大魚海棠」的設計靈感就是來自於南靖土樓，它是傳承著土樓厚重文化的東方古城堡。土樓，一座建築，一個家。青山綠水，天地之間，裊裊青煙，悠悠霧靄，土樓就是客家人的殿堂。

踩上吱吱呀呀的土樓木板，心情竟歡快地似兒童般美妙。到南靖目睹一場煙火人家，去觸摸一段客家過往。這便是南靖的旅遊名片，也是世界看南靖最為珍貴文化。

南靖土樓國際馬拉松，簡稱「土馬」，土馬不僅不土，還是最洋氣的馬拉松地點，就選在世界遺產──福建省南靖土樓風景區，自2014年首屆賽事以來，就吸引了來自30多個國家的外籍跑者，港澳台跑團以及國內知名選手的踴躍參與，並得到眾多國內外媒體的關注。

雖然南靖土樓馬拉松至今僅僅舉辦了4屆，但憑藉其致力打造國際化精品馬拉松的理念，很快就得到了國際路跑協會的關注和認可。2019年的南靖土樓馬拉松繼續秉持著精品的概念，有更好玩、更精彩的活動等你來挑戰。

最美世遺馬拉松賽道

「南靖土樓客家國際馬拉松」擁有最美世遺馬拉松賽道，途經雲水謠古老村落（著名文藝電影「雲水謠」拍攝地），幽長千年古棧道和巍峨百年老榕樹，讓跑者在奔跑的同時，也可以領略古道悠悠、碧水青青的如畫景致。

近距離體驗世遺土樓奇蹟

作為世界上獨一無二、神話般的山區建築模式──土樓，擁有世界文化遺產及國家5A級景區的殊榮，在這裡最大、最高、最古老、最完整、最奇特的土樓令人嘆為觀止，而且每一座土樓更有其保存至今的獨特民俗風情。在1,000多年歷史的環境下，讓您身臨其境，零距離感受土樓「神話般的山區建築」所帶來的震撼。

最獨特的客家人文體驗

參賽選手將與當地居民的民俗互動，體驗當地傳統文化帶來的衝擊感。集大成的客家文化，不僅繼承了古代正統漢族文化，也融合南方（如嶺南）土著文化，有古漢文化活化石之譽，是華夏漢族文化中，獨特又不可多得的瑰寶。

趣味與挑戰同在

在這裡，每位參賽者將挑戰曲折變換的賽道，給予跑者無限的挑戰，不同類型、富有變化的賽道，使本次賽事更具越野挑戰，應接不暇的原生態自然景觀，增添賽道風景的豐富性。

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2019 南靖土樓國際馬拉松報名資訊

比賽時間：2019年11月23日

比賽地點：中國 福建

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