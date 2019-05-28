帶小比旅跑台灣／阿甘盃路跑嘉年華 實在太熱了！

2019-05-28 09:53 運動筆記 陳嘉齡



今天我們去參加第十屆阿甘盃路跑嘉年華。

其實，我們很少參加北部的賽事，除非是要帶小比北上看醫生，剛好遇到有賽事，不然鮮少參加。

這次是我們第二次參加，今天幫小比弄了七龍珠悟空的造型。小比因前一天癲癇發作的關係，所以到半夜二點才睡，而四點半我就起床準備前往賽事會場，因五點半過後車輛管制只出不進，所以我們大約五點就到達會場等候。

隨著時間的逼近，人群也開始聚集，這時候很多跑友也很熱情的跟我們打招呼並拍照留念。

而好友Kevin Lee怕我們沒吃早餐，也貼心地特地送早餐過來給我們吃，真的讓人覺得很大心，在這裡真的很謝謝他。

今天我們是6：45起跑，起跑時間有些晚，這時候太陽公公也熱情的跟我們打招呼，跑沒多久好友羅雅惠在人群中叫住了我，也找了她的好友阿良跟我們一起跑，沿路上我們說說笑笑輪流推著小比到了五K的地方，準備折返。這時候的太陽也變得毒辣，空氣裡也沒有風，讓人愈跑愈不舒服。

而水站並沒有準備冰塊，讓選手降溫，很多人也因此而爆掉，開始用走的…還有人因為天氣太熱而昏倒，救護車連忙趕到，送跑者去醫院。也希望那個人能平安無事。

這時候因為小比的舌頭很乾，嘴唇也乾到有些滲血，我連忙幫他在嘴巴灌水及舒跑，也用鼻胃管灌了很多水進去，並到廁所用水把毛巾弄濕，然後擦擦他的臉，並把毛巾敷在頭上，就是怕小比會中暑。

這時候因為氣溫升高的原因，我也推的好吃力，幸好阿良和雅惠輪流幫我推，更在路邊販賣機投了運動飲料給我們喝，才可以讓我們身體降溫專心的回到終點。

沿途我也看到了很多視障跑者有著陪跑員牽繩子陪著跑步，看到他們覺得心裡好感動。

去年曾陪伴著惠明的孩子，一起路跑。

希望有機會能再陪伴那些視障跑者一起跑，讓他們可以享受吹風的感覺。

而到達終點時，阿良還特地去買冰塊和咖啡，來讓大家降溫，這裡真的很謝謝他。

這是一場炎熱的賽事，真的辛苦各位跑者，在這裡也恭喜大家完賽。

再一次感謝辛苦的志工在酷熱的天氣為各位跑者服務。

謝謝運動筆記攝影師貢丸及各平台攝影師在炎熱的天氣下，為各位跑者拍照。

分享 facebook

也再一次謝謝Kevin的早餐，雅惠及阿良的幫忙，我才可以順利完賽。

也很高興認識新朋友黃凱西。

#2019第十屆阿甘盃路跑嘉年華

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣

#vision勇氣與熱情