親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

45元就能竊聽…陸「親情號」被濫用 諜戰型竊聽器狂銷

梅雨季第四道鋒面報到 16縣市發布大雨特報

運動筆記初半馬週年紀念人生首跑之【跑完這一場，絕對再也不跑】背水一戰
健行筆記龍洞灣岬步道七星嶺.蘇澳山.道聖路O型
NBA焦點球員- Giannis Antetokounmpo (5月26日)焦點球員- Kawhi Leonard (5月26日)

賽事心得／2016國慶路跑 跑完這一場絕對再也不跑？

2019-05-28 09:58運動筆記 張念慈

人真的不能交錯朋友，好的朋友帶你上天堂，壞的朋友帶你…..跑馬拉松、爬玉山、游日月潭、單車環島？

我一向都不是運動高手，體育成績一度不及格，但2008年卻因為好朋友張CC隨口一約，我隨口答應，就不小心一個月內完成爬玉山、泳渡日月潭、單車環島三件事，據說因為這樣給了不少人信心「你這樣肉腳都可以，我們絕對也可以啦！」（語氣不屑），有一群（覺得自己應該很厲害的）警察朋友就因為這樣被騙去爬一次玉山（只是幹嘛找我一起爬啊！？）

我一直相信，很多事要完成，除了體力外，更重要的是毅力。還有「只要你這次不完成，下次就得重新來一次」的自我威嚇（例如長官下了讓我吐血的指令，但如果我不想辦法完成，就得一直被唸被唸被唸，但我又是個討厭囉嗦的人，所以只好快點把它完成，這樣就可以還我清淨空間。疑？這個舉例好像怪怪的，不要自己對號入座啊….）

所以，我做很多事，都是為了（不要再來第二次，所以只得逼自己努力去完成。）痾，不是啦，是因為要趁年輕勇敢追夢（←根本唬爛）。

 2014年底，我想著2015年一定要挑戰一件過去沒做過的事；沒花多久時間思考，就決定把「路跑」當目標。2015年6月前，我開始認真想運動，買了新運動鞋、運動襪、運動內衣、運動短褲、壓力褲，然後跟同事一起報名當年的黑蝙蝠國慶路跑，興奮想著「就是今年十月！我要完成人生第一個路跑！」我揪團約同事們一塊報名參加國慶十公里「黑蝙蝠」路跑，結果自己腳韌帶撕裂傷跛腳，要復健一年。

所以2015國慶路跑當天，（平常根本沒運動的）我妹，只好滿是怨念的幫我上場跑十公里，而且還在指定時間內提早五分鍾完成了，早知道當初報半馬（疑？）。我則在場邊穿穿衣服乾過癮。

隔年又幫大家揪團路跑，怕腳再受傷（←明明就懶還找藉口）幾乎等於沒練跑，抱著「不跑完，明年只能再來一次」的背水一戰氣勢（←最好有那麼壯烈）誓言衝到底，但跑步前一晚仍焦慮的幾乎沒睡。

 

2016年10月10日，路跑10K挑戰當天一早，因為不知道能不能在限時內（90分鐘10公里）挑戰成功，決定至少出發前要拍看起來很厲害的陽光照片，反正人生絕對不會再有下一次路跑了。所以，一大早起床，第一件事做的不是熱身，而是把妝化好化滿，拍照好看證明自己有去就可以了。（完全沒志氣）

結果，本來想前面跑跑就可以離場的我，卻因為我朋友、超專業攝影師吳導沿途神出鬼沒跟拍，讓我的腳步一直沒有停下來（超怕被拍到喘吁吁翹頭落跑，或是偷走路休息照片），然後看到鏡頭時，明明前一秒在心裡XXOO，下一秒也要甩甩頭髮，假裝輕鬆自在。結果，我竟然就這樣一直跑下去。

 只是，到了九公里處，想說應該可以用走的了吧?吳導又出現了，真的忍不住大喊「你怎麼還在啊？」

以上，感謝吳導逼(陪)我跑完全程，完成我第一個（應該也不會有第二個吧？）的人生路跑活動。

啊然後，我累得要死在跑步，吳導悠閒的騎機車，故意在我旁邊大聲問「小姐，那個XX路怎麼走？」是哪招？

終於跑完2016年十公里路跑，這是跑友的一小步，卻是我人生的一大步。抵達終點，換穿主題太空裝，證明自己完賽。心裡想著，我再也再也再也不要再參加路跑了。。。。。。。

分享

結果，這場國慶路跑，真的就在2016年畫下終點，之後再也沒有國慶路跑活動了。所以，我真的可以不用再參加了，喔耶~~~

當時傻傻的我，真的不知道後面為何會有其他賽事出現阿~~

金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

台灣國際田徑邀請賽 李奇儒一秒之差收五千公尺金牌

2019-05-28 09:43

跑在世界遺產 客家人的殿堂南靖土樓

2019-05-28 09:48

賽事心得／阿甘盃路跑嘉年華 初半馬週年紀念

2019-05-28 10:03

帶小比旅跑台灣／阿甘盃路跑嘉年華 實在太熱了！

2019-05-28 09:53

賽事心得／布拉格馬拉松 捷奧布遜初體驗

2019-05-27 09:51

台灣國際田徑公開賽 男子400接力破全國

2019-05-27 09:28

賽事心得／我的初半馬 可以跑不快但照片要正

2019-05-26 19:39

賽事心得／日本兵庫縣初海外馬 跑在螃蟹的故鄉

2019-05-26 19:34

中壢青埔議長盃路跑10周年 萬人報名參賽

2019-05-26 17:29

賽事介紹／輾過重型裝甲車的賽道 莫斯科馬拉松

2019-05-25 06:00

賽事心得／征服全世界最美麗賽道 布拉格馬拉松

2019-05-25 06:00

跑步知識／打造「更聰明」身體（3）肌肉記憶

2019-05-24 06:00

賽事心得／金城桐花馬 一朵桐花都沒看到

2019-05-24 06:00

跑步小品／當跑步變成了包袱

2019-05-24 06:00

日本人跑遍台灣／故宮南院音樂星空馬拉松 熱到想棄賽！

2019-05-23 09:40

賽事心得／烏蘭巴托馬拉松 跑在蒙古高原

2019-05-23 09:34

她的人生，越跑越勇敢！陸承蔚新書分享會 5/25 登場

2019-05-23 09:25

練跑心得／從來不運動到突然跑山路 只因為一句話

2019-05-22 09:41

賽事心得／台北市民測5000 那些年我們一起騙的照片

2019-05-22 09:37

一生只有一次 二水馬拉松初馬訓練營報名啟動

2019-05-22 09:30

彰化二水跑水馬拉松 首創官方初馬訓練營

2019-05-21 23:47

想挑戰全馬？免費的官方初馬訓練營報名要快

2019-05-21 19:59
看更多

熱門文章

NBA／名嘴黑雷納德 麥凱倫：放下仇恨吧

2019-05-27 15:01

NBA／麥考連3連打總冠軍賽 勇士前隊友喊瘋狂

2019-05-27 15:26

NBA／重拾詹皇說明書？ 佛蓋爾：將有大量球權

2019-05-27 14:11

NBA／厄文攜手籃網羅素？ 波爾：1000%可行

2019-05-27 10:37

NBA／字母哥獲英雄式歡迎 球迷機場高喊MVP

2019-05-27 16:01

NBA／總冠軍賽碰前東家 麥考：難以置信

2019-05-27 17:32

NBA／看好勇士奪冠 俠客：面對質疑打更好

2019-05-27 18:06

NBA／挑戰衛冕軍 暴龍盼搖擺人阿努諾比歸隊

2019-05-27 20:21

NBA／暴龍無樂透新秀照闖決賽 近50年來首見

2019-05-27 16:05

NBA／勇士最強勁敵？暴龍瞄準首冠

2019-05-27 23:50

MLB／暴龍晉級NBA總冠軍賽 藍鳥球員跟著嗨

2019-05-26 19:51

小6足球員神腳踢出「世界波」 網驚：國家隊快來選人

2019-05-27 18:04

NBA／康特辦訓練營 嫌學童穿柯瑞球衣刺眼

2019-05-27 19:03

MLB／剛獲教頭誇讚 紅襪狄佛斯立刻砲轟韋蘭德

2019-05-27 12:03

中職／10條好漢打過第5棒 兄弟陣容超級變變變

2019-05-28 07:00

NBA／後三戰三分球17投14中 范弗利特及時復甦

2019-05-27 16:51

NBA／分區決賽2連敗後4連勝 暴龍史上第3隊

2019-05-27 17:00

NBA／體育記者裝熟 遭杜蘭特打臉爆口水戰

2019-05-27 15:14

日職／山川暫居明星賽人氣王 王柏融外野手第10

2019-05-27 17:42

NBA／勇士KD確定缺席首戰 卡珍斯在找節奏

2019-05-28 09:50

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-05-27 13:02

中職／少了王柏融沒差 猿隊打線暴力未減

2019-05-27 16:12

日職／王柏融長程砲火不夠 交流戰更嚴酷挑戰

2019-05-27 20:05

MLB／膝傷毀生涯 紅襪派卓亞：不確定還能復出

2019-05-28 08:55

法網╱才剛大鬧羅馬 「澳洲壞小子」因病退賽

2019-05-27 15:51

MLB／陳偉殷單局掉四分 馬丁利：因雨暫停有影響

2019-05-27 19:00

MLB／作客洋基飽受噓聲 馬恰多：強的球員都會

2019-05-28 07:57

法網／決勝局賞貝果 謝淑薇奪法網單打第四勝

2019-05-28 09:22

MLB／前田傷癒復出奪勝 道奇中斷連12場優質先發

2019-05-27 11:13

法網／謝淑薇女單午夜亮相 首輪迎戰瑞士二姊

2019-05-27 11:26

法網／首輪出賽就滿座 費德勒：感受到球迷懷念

2019-05-27 15:33

日職／強森回神、鈴木助威 廣島暴鯉型態準備中

2019-05-28 07:00

MLB／陳偉殷飆破800K 亞洲現役第3

2019-05-27 23:53

MLB／2名人堂球星之子均猛打賞 藍鳥大勝教士

2019-05-27 14:20

玉山盃／野手身分報選秀 二刀流岳政華專心打擊

2019-05-27 14:00

MLB／哈波近15打數慘吞9K 灰頭土臉被三振王

2019-05-27 21:30

12強賽／中華隊總教練 中職還在等洪一中點頭

2019-05-27 17:22

MLB／藍鳥史卓曼勝投 暴龍范弗利特球衣上身

2019-05-27 14:53

PGA／羅相昱好大方！ 冠軍禮物整台車送桿弟

2019-05-27 21:57

法網／拚第12座「火槍手盃」 納達爾拔頭籌

2019-05-27 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top