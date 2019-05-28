賽事心得／2016國慶路跑 跑完這一場絕對再也不跑？

人真的不能交錯朋友，好的朋友帶你上天堂，壞的朋友帶你…..跑馬拉松、爬玉山、游日月潭、單車環島？

我一向都不是運動高手，體育成績一度不及格，但2008年卻因為好朋友張CC隨口一約，我隨口答應，就不小心一個月內完成爬玉山、泳渡日月潭、單車環島三件事，據說因為這樣給了不少人信心「你這樣肉腳都可以，我們絕對也可以啦！」（語氣不屑），有一群（覺得自己應該很厲害的）警察朋友就因為這樣被騙去爬一次玉山（只是幹嘛找我一起爬啊！？）

我一直相信，很多事要完成，除了體力外，更重要的是毅力。還有「只要你這次不完成，下次就得重新來一次」的自我威嚇（例如長官下了讓我吐血的指令，但如果我不想辦法完成，就得一直被唸被唸被唸，但我又是個討厭囉嗦的人，所以只好快點把它完成，這樣就可以還我清淨空間。疑？這個舉例好像怪怪的，不要自己對號入座啊….）

所以，我做很多事，都是為了（不要再來第二次，所以只得逼自己努力去完成。）痾，不是啦，是因為要趁年輕勇敢追夢（←根本唬爛）。

2014年底，我想著2015年一定要挑戰一件過去沒做過的事；沒花多久時間思考，就決定把「路跑」當目標。2015年6月前，我開始認真想運動，買了新運動鞋、運動襪、運動內衣、運動短褲、壓力褲，然後跟同事一起報名當年的黑蝙蝠國慶路跑，興奮想著「就是今年十月！我要完成人生第一個路跑！」我揪團約同事們一塊報名參加國慶十公里「黑蝙蝠」路跑，結果自己腳韌帶撕裂傷跛腳，要復健一年。

所以2015國慶路跑當天，（平常根本沒運動的）我妹，只好滿是怨念的幫我上場跑十公里，而且還在指定時間內提早五分鍾完成了，早知道當初報半馬（疑？）。我則在場邊穿穿衣服乾過癮。

隔年又幫大家揪團路跑，怕腳再受傷（←明明就懶還找藉口）幾乎等於沒練跑，抱著「不跑完，明年只能再來一次」的背水一戰氣勢（←最好有那麼壯烈）誓言衝到底，但跑步前一晚仍焦慮的幾乎沒睡。

2016年10月10日，路跑10K挑戰當天一早，因為不知道能不能在限時內（90分鐘10公里）挑戰成功，決定至少出發前要拍看起來很厲害的陽光照片，反正人生絕對不會再有下一次路跑了。所以，一大早起床，第一件事做的不是熱身，而是把妝化好化滿，拍照好看證明自己有去就可以了。（完全沒志氣）

結果，本來想前面跑跑就可以離場的我，卻因為我朋友、超專業攝影師吳導沿途神出鬼沒跟拍，讓我的腳步一直沒有停下來（超怕被拍到喘吁吁翹頭落跑，或是偷走路休息照片），然後看到鏡頭時，明明前一秒在心裡XXOO，下一秒也要甩甩頭髮，假裝輕鬆自在。結果，我竟然就這樣一直跑下去。

只是，到了九公里處，想說應該可以用走的了吧?吳導又出現了，真的忍不住大喊「你怎麼還在啊？」

以上，感謝吳導逼(陪)我跑完全程，完成我第一個（應該也不會有第二個吧？）的人生路跑活動。

啊然後，我累得要死在跑步，吳導悠閒的騎機車，故意在我旁邊大聲問「小姐，那個XX路怎麼走？」是哪招？

終於跑完2016年十公里路跑，這是跑友的一小步，卻是我人生的一大步。抵達終點，換穿主題太空裝，證明自己完賽。心裡想著，我再也再也再也不要再參加路跑了。。。。。。。

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結果，這場國慶路跑，真的就在2016年畫下終點，之後再也沒有國慶路跑活動了。所以，我真的可以不用再參加了，喔耶~~~

當時傻傻的我，真的不知道後面為何會有其他賽事出現阿~~