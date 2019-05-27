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台灣國際田徑公開賽 男子400接力破全國

2019-05-27 09:28運動筆記 Yingzhen

「 2019 台灣國際田徑公開賽」在 5 月 25 、26 日於臺北田徑場點燃戰火，此賽事僅次於鑽石聯賽與挑戰賽層級，屬於高積分賽事；今年有 16 國共 680 多位選手參加，希望刺激台灣選手發揮最大潛力。

宋昱輝初生之犢不畏虎，賽事前半段擔任領跑位置（ 圖片來源：徐拔 ）

男子一萬公尺項目於首日晚上 6 點起跑，賽事前 11 圈桃園市治平高中宋昱輝帶出 4 人為首的集團，緊跟在後的是金門縣何盡平、臺北市蔡政軒及濕團長跑楊永均；進行到中段，何盡平衝出防線居領先位置，並拉開距離直到最後，率先通過終點奪得冠軍，成績 33 分 45 秒 13 ；賽段最後五圈楊永均追過宋昱輝，以 34 分 12 秒 99 搶下第二，第三則是宋昱輝，成績 34 分 17 秒 00 。

何盡平苦於舊傷，訓練只能斷斷續續，故將此場作為調整。（ 圖片來源：徐拔 ）

何盡平三月拿下萬金石馬拉松國內男子第二後，左腳長久以來累積的運動傷害更為嚴重，目前定期追蹤治療、加強肌力，希望能有所改善；接下來他將把訓練強度慢慢提高，也即將在 7.8 月前往大陸自費移地訓練，持續增進自己。

楊永均一路與宋昱輝緊咬，最後開出拿下第二。（ 圖片來源：徐拔 ）

濕團長跑的楊永均目前為上班族，除了練習時間緊迫外，因上班地點位於嘉義，還需克服南部炎熱的氣候，更要自行安排課表，少了群體競爭不免強度拉不上去。在比賽中他不斷激勵學弟跟上，以前輩之姿鼓勵學弟，希望能將長跑圈的彼此互相督促成長。

宋昱輝希望在全中錦能再跑出好成績。（ 圖片來源：徐拔 ）

來自桃園市治平高中高二的宋昱輝，前半段賽事形成以領跑之姿帶出集團，年僅高二的他表現亮眼，與前輩一同在賽場上較勁毫不畏懼。賽後開玩笑表示：「其實是被教練推坑來參加這場比賽，與前輩們共賽雖然會害怕緊張但在賽場上大家都是對手，沒有分前後輩，盡力去跑就好。」

三千障礙項目，李奇儒不到一圈已拉出領先距離（ 圖片來源：徐拔 ）

李奇儒（前）以獨跑之姿持續領先，最後收下金牌（ 圖片來源：運動筆記 ）

三千障礙好手李奇儒起跑後就抓到領跑位置，不到一圈已拉出領先距離，最後以 9 分 06 秒 05 無懸念奪冠；他青年盃後因感冒狀況不好，心裡不免焦躁深怕影響到後面的賽事；自我要求高的他每個星期會自我測試二千障礙，以檢視訓練效果，所幸這週測試成績與預期相差無幾。

我國女子三千障礙好手國體大陳昭郡為第三名（ 圖片來源：徐拔 ）

國體大陳昭郡以 10 分 53 秒 29 拿下第三，面對越南及朝鮮選手的強敵環伺，她賽前減緩訓練強度以調整體能狀況，也期許自己持續補足不足，在暑假加強體能基礎，不斷提升自我。

女子三千障礙選手們賽後合影，場上的勝負在場下都將化為甜美的果實。（ 圖片來源：yingzhen ）

溫連忠以 3 分 58 秒 91 拿下男子千五冠軍（ 圖片來源：徐拔 ）

臺北市溫連忠一路與韓國選手余泰珍追逐，最後直線衝出奪得第一，賽後表示：「雖然賽季週期已經過了，很開心成績能維持水平，對自己的訓練也提升了更多的信心。」

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台灣新生代接力 F4 破全國。（ 圖片來源：徐拔 ）

由楊俊瀚領軍的男子 400 公尺接力，在昨天晚間預賽衝出 38 秒 76，打破 2012 年王文堂、劉元凱、梁澤敬與易緯鎮於同場地、同賽事締造的 38 秒 78 全國紀錄；期待今晚決賽再創佳績。

陳奎儒在 110m 跨欄項目再度打破全國紀錄（圖片來源：徐拔）

陳奎儒在男子 110 公尺決賽跑出 13 秒 34 刷新自己去年在雅加達亞運所締造的全國紀錄。但與 2020 東京奧運達標擦身而過的他，將目標放到 9 月的杜哈世錦賽再挑戰。

今天還有一天的賽程，歡迎民眾進場為選手加油

享受田徑熱血氣氛，一同也成為臺灣選手拚出成績的最強後盾。

男子一萬公尺排名
排名選手單位成績備註
1

Chin-Ping HO

何盡平

TPE

金門縣

33:45.13
2

Yung Chun YANG

楊永均 

TPE

濕團長跑

34:12.99SB
3

uhui SONG

宋昱輝

TPE

桃園市治平高中

34:17.00
4

Chang Suan TSAI

蔡政軒

TPE

臺北市

34:58.95
5

Jen Hua WU

伍振華

TPE

高雄市楠梓高中

35:28.80
6

Xia WEI-LUN

夏緯綸

TPE

臺北市

35:44.14
7

Yao-Ming ZHUANG

莊曜銘

TPE

南華大學

36:01.30

男子三千公尺障礙排名
排名選手單位成績
1

Lee CHI-JU

李奇儒

TPE

臺北市

9:06.05
2

Chol Guk JONG

郑哲国

PRK

朝鮮

9:24.58
3

Chun-Che CHU

朱俊哲

TPE

高雄市

9:38.25
4

Hin Wa YU

余顯華 

HKG

中國香港

9:44.68
5

Cheng Chang WU

吳成昌

TPE

基隆市中山高中

9:50.76

女子三千公尺障礙排名
排名選手單位成績備註
1

Oanh NGUYEN THI

阮式文恩

VIE 

越南

9:52.07CR   SB
2

Ran Yon KIM

金蘭燕

PRK 

朝鮮

10:31.53
3

Chao-Chun CHEN

陳昭郡 

TPE 

國立體大

10:53.29SB 
4

Ting-Yu LI

黎庭妤

TPE 

新北市三重商工

11:26.82SB
5

Yu-Chia LIN

林昱嘉 

IDV

個人

12:06.32

*更多國內田徑，盡在運動筆記*

田徑治平高中陳奎儒
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