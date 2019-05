賽事心得/布拉格馬拉松 捷奧布遜初體驗

2019-05-27 張景淳



奧捷之旅(奧地利捷克)想必是許多人新婚蜜旅夢幻首選之一(山光水色森林湖畔古堡花園如童話夢境般的甜蜜蜜黏踢踢),但跑旅為出發點的我,此行卻存在個非跑者絕對無法理解的衝突 (對,是衝突不是衝動)。 跑完3月的雷神首爾後,南台灣的熾熱烈焰已悄悄伴隨宇宙大統領念力召喚跟上高雄發大財的氣勢而張牙舞爪,雖老早料想5月初狀態調整不易,賽後恢復不若預期且訓練狀態低落,但再拼一把 BQ 嘗試在2020初登場波馬殿堂的心念猛一閃過~力拼或玩跑的天人交戰拔河良久(和應思聰可能有得拼)~ 直到... 無痛掉速的那一刻。好險有旅跑的優勢撐腰,即便跑得不如意還是收穫滿滿好風情地歡喜返家。稱之捷奧布遜(桀傲不馴)調侃自己的天真之外,賽道旅程的體驗可一點也不遜色!

行李被土航掛失50%的困擾由預期陰霾轉朝陽的好天晴得到慰藉^^

#青少女Jolin的『布拉格廣場MV』和我的Old Town Square印象差得有點大~

緣起不滅

早在去年11月中惱於卡關報名最雷首爾馬之際,已迅速瀏覽IAAF的官網尋找時間適合、氣候宜人且饒富美景深度的賽事(城市魅力大加分)以防真被 Seoul雷劈屎。當下首挑是5月5日的加拿大溫哥華馬拉松(BMO Vancouver marathon 2019),其官網賽道介紹引人入勝 ,沿著海岸線跑的多變地形與路線令人感到新鮮有趣,只可惜老婆大人已造訪過溫城;轉念旋即發現同一天在歐陸中心捷克的歷史古城布拉格恰巧也有賽事(Volkswagen Prague Marathon 2019)!

巧的是加拿大與捷克的賽事皆有規劃馬拉松周末(Marathon Weekend)的家庭日(除了周日的全馬主賽外周六與周日當天同時一系列適合家庭、親朋好友、社團甚或寵物共享同歡的路跑活動);而布拉格馬更特別,正賽前一天下午還有稱作 Walk with Dogs (狗狗與狗主人一起跑5K)的比賽,原本想像的是愜意溜狗逛大街的嘉年華,但歡樂氣氛下也是很多組乃真競速,甚而有些主人應該勉強算是被狗狗拉著跑才對~ 之後接著還有Family run的活動,整體活動規劃非常適合闔家親子(含主子們)參與。

優美的跑姿,真的都很會跑的『一家人』(特別感謝珍至的照片支援)

妙的是兩場皆為IAAF Gold Label Events(金標賽事)! 雖然老司機們都清楚明白IAAF金銀銅標或無印標(良品)和實際參賽體驗的品質不一定成正相關,但名號有個金的至少有一定的品質保證(吧)~ 所以,那就GO布馬GO吧!

=先講結論= 這是場well-organized景色優美賽道氣氛頗佳的賽事,非常值得跑旅一遊!!

其實在下單前早已爬過國外跑者論壇的評價,平均持中上評且近半數是非常正向,在看完一篇風趣寫實的實戰分享文 (2018布馬川內桑有參賽&ORPJ現正養傷的Galen Rupp拿冠軍那場) 後便毫無懸念地決定參加這場在國內較為冷門的賽事。

~以下按時序提供個人經驗,文長圖多請自行參考~

報名申請 輕鬆便捷不囉嗦

RunCzech的報名系統是目前體驗過數一數二清晰直覺的,幾分鐘內即完成報名作業,語言由畫面左上(手機版)或右上角(PC版)選定習慣的中文或英文,先簡單開創帳號後即可登入報名,報名當下便可預加購紀念T-shirt、獎牌刻字(成績與名字)服務 、賽道攝影、賽前一天的pasta party、賽後按摩、賽事間的意外險與取消訂單的保險等(有關保險的細節連結有誤無法看...但反正我是都直接勾選了=0=)。其中紀念T-shirt、獎牌刻字、賽道紀實照與按摩服務都有早鳥優惠(價差詳見下圖,相片差3歐左右);最重要的是早鳥參賽報名費差很大(前3500位報名60歐,第7001位與之後的要價110歐) !! 此屆是去年9月23號開放報名(朋友被狗狗馬吸引當天即完報OrZ),我是臨時起意11月20日下單時已落在中價位的90歐元。報名成功的確認信在完成報名後不消片刻便回信告知,在賽前近三周的4月17日收到 Bib number的通知信(分區參考報名時的自行預估完賽時間,但信內沒有分區的訊息);而賽事的詳細訊息可由手機下載 RunCzech app慢慢仔細推敲,介面還算友善簡潔,但點擊後的反應偏慢要稍微耐心等待,太急而連擊反而會跳頁~

機票的部分就各自努力了,由於我們規劃了布拉格進維也納回的不重複路線行程,所以去程是土航伊斯坦堡中轉布拉格,而回程則是華航的維也納直飛桃機;團體票的部分目前在國內沒聽說有組團的,也許不久的將來... ...

報名時即可預購的各項服務與價差參考。

我的訂單~下次還是省掉最後兩項不知道在幹嘛的支出才對~

賽前報到與Expo 歐系歡樂陽光漾

Expo所在地大老遠便可從招牌上有點辛苦的漂亮大叔辨識,由最近的電車停靠站走近建築物大約3分鐘左右

屋頂很搶戲。一看就知道是誰家主贊助,雖然捷克路上大概6成以上都是Skoda的自家驕傲,但歐陸來說德系車還是最大宗。

All Runners Are Beautiful是布馬常年的核心價值與Slogan

迄今參加過的國外馬有日本的東京馬(2016)、京都馬(2018) 、金澤馬(2018),韓國的雷神首爾馬(2019),以及德國的柏林馬(2018)。Expo的配置也展現出不同文化的特色,日本的三場相似度極高(尤其京都和金澤幾乎像是一個模子出來的,攤位擺設與動線都近似,而東馬的規模當然大得多),但氣氛都一樣熱絡(搶貨的氛圍);雷神首爾的部分想直接跳過(應該算是國小國中的園遊會等級 這算Expo嗎!?報到窗口”總共”只有三還四個,而且當天還正好遇到其中一台電腦當機...)。至於布馬的Expo的所在 Výstaviště Holešovice, Průmyslový palác (Industrial palace) 離市中心有一段距離,可以提前下載布拉格地圖或及時打開google map依指示由市中心搭地鐵至最近的地鐵站後走上路面,再轉乘地面電車(Tram)前往 [建議在地鐵站買24, 48, or 72hrs期限內不計次數的交通票券,此交通券可以搭乘幾乎所有的公共交通工具,包含小城區的登山纜車皆可,且只要在第一次進站時按票券箭頭指示讓機器打個起始時間即可將票收好,此後進出站毋須用到票,除非是站務人員查票才需要特別取出]。

賽事當週四中午12點即可開始報到(~8:00 p.m.;週五是10:00 a.m.~8:00 p.m.,週六是10:00 a.m.~13:00 p.m.)。我們甫下飛機(09 a.m.左右飛抵布拉格)至旅館暫寄行李後先換匯+逛逛起跑點所在必逛的舊城廣場 (Old Town Square)之聖尼古拉大教堂與天文鐘+塔樓後直奔Expo,大約下午三點左右到達Expo時人丁稀疏且有些攤位還在設攤ing,領物時幾乎完全不用等! 整體的配置和柏林馬非常相似,接待人員都很年輕熱情有活力,英文溝通完全無障礙,當然攤位也多是沒看過的品牌(認識的只有Garmin, Adidas, Asics, Salomon, 32gi, 等),除了能量飲品攤位提供試喝,主辦方也有設置現打果汁攤位提供參賽者免費取用,而官方商品與攤位廠商的設計...... 我個人和參加柏林馬時一樣,荷包未損;據朋友描述,在週五下午時人潮已洶湧,多是參加週六下午狗狗馬之後family run的跑友,而許多當地全馬跑者也陸續報到,若不想花太多時間在排隊或人擠人湊熱鬧的,可以考慮第一天下午就先報到比較輕鬆好逛且節省體力。 而賽前一天下午EXPO會場亦有Pasty Party可以吃義大利麵肝醣超補!

真的不用等的高速報到『列車』

加購的布馬25週年紀念Adidas T-shirt,有三種顏色可選,預購時選定的Size不可改變!質地輕薄,感覺粉適合台灣人日常穿著。

Start bag 與有tag小國旗配色和國旗衣超搭的號碼布/牌。

歸納幾點布馬要注意不同/有趣之處:

沒有提供寄物大型透明袋,可使用規格大小內自己攜帶的衣保袋 [<25*45*70cm3]~ 經典路協紅包袋或去年太魯閣馬送的衣保袋皆可使用。

號碼牌/布背面的右側有保麗龍片=計時晶片!記得小心置放千萬不要折到,不然立馬變身透明人不但沒成績且親朋好友也無法用RunCzech的app追蹤行蹤了。

有提供7彩顏色尼龍質地的 Start Bag 任君挑選(當然一人一個),可用來裝號碼布、戰利品或試用品,本身也算個紀念品。

起跑分區資訊一直到領到號碼牌/布當下才會知道,不用特別寫信去問,捷克人做得很好 *(雷神首爾的夥伴們鐵定懂我)。

沒有提供貼心的背心型雨衣,若有需求請記得自行提前準備。

其實在刷卡繳錢之後便開始思考跑完如何在現場證實已預購獎牌刻字,領完號碼牌/布後發現並無註記特殊記號,除了那面令人感動的小國旗(第一次在號碼牌/布上看見國旗^^),故領取預購賽事紀念T-shirt時特別詢問櫃台活潑熱情的妹妹,得到的是大吸一口氣後冒出的~You will get it in the long run, definitely~ 這句話感覺有雙關耶... haha 她怎麼知道這不過就是另一場 long run train~小妹的意思是: 不用想太多,反正你終究會拿得到的 (但其實查閱官方app上的賽事細節並無多作解釋,就像寄物區稱作technical area也僅顯示在大圖上而無明確文字敘述在哪裡~這點和柏林馬的邏輯很像@@)。後來想想其實很單純,只要線上報名的加購資訊在系統上有確實傳遞給終端的執行者能即時查詢,跑者身上根本不需要特別的註記!

賽前兩天的舊城廣場即起跑區,其實腹地真的不大,所以只有ABCD區的跑者在這框內,其餘的跑者都在畫面右上角持續往後方街道延伸排隊!進終點後的動線亦為往右上方離場,兩旁有柵欄分隔順著走便能經過賽後補給區拿水果飲料水及保溫錫箔紙&最終順走回寄物區領物!

Old Town Square上遊人或坐或臥,街頭藝人滿佈大比拼,連 TED和熊貓都來搶錢(隔壁其實還有北極熊)

捷克到處可見的肉桂煙囪捲Trdelnik 各家大小質地迥異,內餡選擇多元~ 喜歡甜食的朋友應該不可能錯過^^

布拉格大城堡的正午衛兵交接大陣仗

賽道樣貌 All Runners Are Beautiful & All Landscapes Are Magnificent

布馬的起終點相同所以寄物存放點是固定不動的,而寄物區(technical area)正設置於捷克革命建國史上相當重要的瓦次拉夫廣場( Václavské náměstí) ( 約佔用總面積7~8成),由大圖可窺知起跑點和寄物區有一段距離(約莫650公尺,google預估步行8分鐘)。由於住宿的旅館恰好就在瓦次拉夫廣場的西北角(一出大門口距寄物處不到50公尺),所以乾脆直接把行李交給旅館櫃台保管(當日中午check out)連寄物時間都省了,還可以邀請朋友上旅館喝水聊天、解決如廁之急後再舒舒服服地輕鬆寄物前往起跑點舊城廣場 (從官方app真的無法了解寄物區到底在哪,是報到領了紙本大地圖攤開細看後才一驚發現原來自己誤打誤撞選到極佳的住宿地點……難怪這麼貴XD)。~由於賽道圖檔太大,建議點選連結放大看細節~

設在舊城廣場的起跑區腹地不大且流動廁所不算多(建議先行徹底解放)且分區嚴格,除了用圍欄隔出範圍外,區與區間還拉起棉繩搭配年輕志工緊盯把關,當然犯規投機者全球皆有,我在C區前段還是發現幾個背著志工偷偷爬過圍欄進到跑道的仁兄(且從號碼牌與體態判斷明顯不是該分區的跑者)。布馬自饒具歷史意涵的舊城廣場往北出發,主持人雙語帶動氣氛的功力深厚全程無休止符,09:00一到鳴槍開跑同時起跑的有全馬組、全馬團體組(比較團隊全馬成員總成績)及2Run組 (HM*2接力),流程順暢不卡卡,音效極好的音響放送著振奮人心的開場起跑古典樂 (捷克著名音樂家史麥塔納的交響樂《我的祖國》-第二樂章 Smetana - Má Vlast:2 Die Moldau) ,鳴槍後正好進入第一段主旋律,音樂的魔力讓我心胸舒坦外更感動到全身起雞皮疙瘩,算是個人跑馬至今最驚豔的起跑體驗!!

布拉格五月的歷年平均氣溫約攝氏15度(7~18度 or 5~20度),但今年巧遇寒流來襲整場賽事氣溫表測約3~7度C(但體感溫度略為下修1~2度C),運氣好的是雖然陰天為主僅偶有毛毛雨,太陽露面亦非常溫柔,陣風吹拂下略帶寒意,但空氣清新氣氛佳,當屬相當適合跑馬的環境。 細節的路線圖如上連結所附,基本上大多是沿著貫穿捷克國土的伏爾塔瓦河(莫道爾河, Vltavar river)河畔,在起跑後不久(約800公尺左右)旋即經過布拉格最經典而遊客無時無刻爆棚的查理大橋(Karlův most),總計全程共穿越伏爾塔瓦另外的六座橋8次,路線起伏不算大,並無陡升陡降需要特別注意的路段,而180度迴轉次數也不算多(個人遇過最多的是京都馬的9次左右)。甫起跑時正沈浸在美妙的音樂與優美的賽道景色,步伐輕快愉悅而河畔的微風感覺輕撫愜意,就算踩踏著歷史悠久的石板路也不覺得特別辛苦。與本人先前參加過的21場全馬相比,布馬最有特色的就是許多段橋或甚一般市區道路的cobblestone pavement! 其實報名當下根本沒在care什麼石板路的,反正應該也沒多少嘛,前面提到的分享文說約略10%的石板就等於4公里左右,而已跑過8次布馬的外國臉友分享說其實沒幾段,距離沒那麼長,還好還好der.....(他的PB是228)~ 實際跑起來一開始其實並不會太有感(還有力氣的時候),只是盡量選擇『平面』路線前進,更得注意石頭間隙有時候會大到像有洞,在上下起伏又帶轉彎的路段得特別留心,若是下過雨的狀態地面溼滑將增加危險性(賽前一天下午起間歇性下雨到賽事當日凌晨)!自己此次前段配速過快導致後12K是處於失速漫遊狀態,而石板路的配置是散在性分佈,現已無法回想究竟是幾K處的石板路開始讓我感到痛苦,只記得Nike 4%FK的超強彈性到了最後肌力不足的狀態下反而讓我更得費力去穩定踩踏,因為轉彎又有段差的狀態下跑鞋會有點類似卡在石縫間的感覺,當彈起時會有失去平衡的感覺而一度差點在石板路段踩空撲街~ 下次再來的話應該會考慮Adios之類的鞋款,抓地力與靈活性較高且緩震與彈性亦有一定的水準。

起跑後不久經過的查理大橋,橋兩旁的雕像都是古董的復刻品。背後遠方是全世界最大的城堡群一Prague Castle

不得不稱讚捷克的賽道攝影師們,比起雷神首爾一直肚姑滑手機的韓國大叔們好上一千倍~

賽道的音樂種類很fusion,有許多樂團特別登記來參加賽道音樂表演,官網也有介紹,甚至還能投票票選最佳樂團,自覺音樂都很好聽且激勵士氣效果還不錯。賽道兩旁的加油民眾雖不若東京等日本賽道踴躍,但還是能感受到許多的溫暖和喊聲,許多都是大人小孩全家出動觀賽,而穿著國旗衣的好處就是可以聽到TAIWAN xoxo的加油聲。賽道補給站分別設在6.3, 10.4, 15.9, 21, 26.2, 30.5, 35.5 & 39.7K處,平均而言就是每5K一站,氣候涼爽的狀態下是足夠的,水站的長度也足以頭尾各抓一瓶水或運動飲料,水站也都有專人協助舉起水杯,跑者只需要『接住』即可,只是官方的sports drink口味微酸有點難形容,得看個人接受程度(EXPO有攤位可以提前試喝),補給站亦有溫水海綿的設置,只是自己沒有淋水的習慣便無體驗,而能量膠的部份因為都是吃自己帶的所以沒有特別去注意。最後的終點前還有一段幾百公尺的石板路再接通往舊城廣場的巴黎(精品)街,兩旁都是樹蔭與加油的民眾令人有跑在星光大道的感覺,即便是跑爆了都還是能面帶微笑地開心進終點。賽後的動線流暢,基本上就是一直順著往前走即可,只是跑完的狀態下低氣溫的考驗才正式開始,錫箔紙顯然無法抵擋無止盡的陣陣冷風(此刻才感到風其實不小),而起終點到寄物區的距離更因為繞路的關係更顯遙遠(應該超過一公里)。賽後的領物區穿過更衣區的最末尾就是獎牌刻印紀念的攤位,果然一切順利地不到2分鐘便聽見某種類似自己名字英拼的呼喊。要離開technical area管制區只要直接和守門員示意一下便可離場。然後,GPS還蠻準確的不需要擔心高樓大廈(根本沒有)的影響與誤差

賽後感想

布馬的規模不大算中型賽事(此屆共有15075名參賽『選手』,包含127隻狗與246位奴才+4853位參加Family run的跑友+全馬賽場的9849位跑者),基本上有心的話絕對報得到,只是早鳥優惠價真的值得大家早早下定決心報名。從賽道的規劃和起跑區與起跑音樂的選擇都能感受到捷克人對於Vltavar river的熱愛與重視,開場樂是國民音樂家史麥塔納象徵捷克精神六段描述伏爾塔瓦河(自起源到下游整個風貌景物)交響詩中的第二段,也是最常被單獨演奏的一段,而卡夫卡最愛的查理大橋身為布拉格最重要的歷史古蹟之一,更代表著許多宗教/歷史/文化的印記與傳承。千塔之都布拉格的美不僅僅是外觀建築風物的美,從賽前三天的漫步尋訪,更能體會經過歲月淬練過的人文風華。布馬的整體規劃從前端的網路報名到賽場上的規劃與應援,更甚至賽後場下的即時簡訊通知成績與很有創意的『職業別』排名和真的照得不錯的場上實況照皆讓人滿意又驚喜。而捷克的治安也沒有想像中恐怖(至少在捷克街頭的氛圍沒有像在巴黎那麼令人神經緊繃),不過旅途中仍有聽聞朋友的朋友在最受人信賴推崇的匯兌所門口前被人『攔截推銷超划算匯率』,然後居然還上鉤換到一堆不能用的垃圾紙。但普遍而言遇到的捷克人無論是店員或路人都是友善的居多,且英文溝通皆無障礙。能在賽季尾端(或早已結束)的5月初來趟歐陸藝文饗宴(各種博物館逛到飽&布拉格之春國際音樂節是從5/12~6/4)合併跑場清爽美景馬的旅程的確是非常值得考慮的Nice Choice!

賽前在廣場前碰到超幼稚大陸仔故意擋住國旗干擾拍照,巧遇醫界前輩曾燦傑醫師便一起合影 & 右手邊的美女還未婚... ...

傳統的捷克美食實在油膩又重鹹,賽前補給還是找義大利餐廳比較可靠

Cesky Krumlov的登高彩繪塔俯瞰 (環繞CK小鎮的徒步遊覽是很好的賽後恢復活動)

Hallstatt 奧地利哈修塔特的山光湖色及最古老鹽礦山的Guide tour非常推薦

能在唯美的賽道遇見更好的自己是最開心的追求,除了天時地利,更重要的還是人和!

願大家都能克服困難心想事成,吃得好睡得飽跑得開心&持續精進