賽事心得／日本兵庫縣初海外馬 跑在螃蟹的故鄉

2019-05-26 19:34 運動筆記 Jiafeng Wu



初海外馬！

不是大家所熟知的東馬，不是大阪馬，而是跑在充滿溫暖的螃蟹的故鄉—日本兵庫縣北邊的香住！報名的當時，還沒跑過全馬，有點擔心跑不完，所以選擇了難得一見的33K，而路線跑在海邊，又看到高低起伏的路線圖，所以先假想是萬金石的feel～

由於是大路痴，害怕一個人坐電車傻傻的坐錯了還不知道！決定買了當地旅行社的巴士加住宿（莫非是機＋酒的概念），賽事前一天早上從大阪出發。

預計坐3.5小時（車上有洗手間）的巴士，其實心中還是充滿了不安。。

途中開了約半小時，會停一站神戶三宮接附近的跑者，其實雖然都是在兵庫縣，但神戶在最南邊，而我們的目的地"香住"則是在最北邊日本海的這一側。

（對喲！後方是太魯閣衣保袋一起浪跡天涯^—^）

由於決定的較匆促，配合的民宿都滿了，只剩下隨選民宿的方案（無法事先得知，旅行社會於一週前告知住哪），選的是1人1間，有廁所的房型：

來回巴士＋民宿一晚含早晚餐＋賽後溫泉泡湯劵（←很重要，才不會流汗不舒服又整車臭臭的呀）是￥20,400.-（約台幣5,900.-）

巴士途中唯一停的一站休息站，不大，但很乾淨。

點了當地有名的蕎麥麵，雖然看起來什麼都沒加，卻好Q好好吃！

下午總算到了溫馨的民宿，慢慢放下心中的大石頭。

連浴衣也美美的，很有質感。

掛上戰服，雖然覺得與和風民宿有點違和感，但總算有點feel了！

旁邊以為10度很冷帶的大外套，但後來看大家都一件薄羽絨外套才是王道，帶這出門太笨重囉！

晚餐懷石料理的一部分，可選擇加價￥3,500.-（約台幣1,000.-）換螃蟹料理喲～

民宿為公共個人湯屋，一共有兩間，若空著即可使用。

一間較大，感覺可一家子一起泡（左邊浴池是上蓋的，使用時自行翻開）

我選這間較古錐的來使用，滿蘇西的～

香住當地跑者不斷從IG讓我們知道現場最新狀況，這對我這路跑菜鳥很重要，萬分感謝！讓我們知道又濕又冷，明天已做好心裡準備！

一早民宿老闆開車載我們到會場。

香住在地的跑者，和巴士上認識的跑者們，起跑前開心來一張，不用擔心語言的隔閡，跑步就是大家共同的語言！

從台北到大阪的1700公里，加上近200公里好不容易才到這裡，心中其實感動萬分！

天氣比想像的冷，對短褲短袖習慣的我，第一次穿外套跑。

哇，沒想到還有櫻花耶，一片粉紅色，這是當地人的日常嗎？也太幸福了吧！

熱情的居民加油聲自然不在話下，再加上來到螃蟹的故鄉，到處都是螃蟹！螃蟹！螃蟹！

天啊，我的最愛就是跑在山裡，但視線裡卻有海，這般享受～

但跑在海邊，這裡風大到人快倒退跑，上上下下的坡度，與其說萬金石，其實覺得更接近太魯閣。

來一點和風，鯉魚旗先生好有型！

在山裡跑，就是會有最害怕的隧道，很怕隧道很缺氧，好險短短的已可看到出口。

來來來，完賽吃什麼看過來，螃蟹粥和螺肉！！！

但我跑33K，我的粥裡沒有那一陀螃蟹（淚）哈！

但沒有關係，還有還有，這個全馬和33K都能吃，好險！畢竟都來到螃蟹的故鄉了，讚讚讚！

說真的，明年想來跑全馬耶，覺得這裡好不一樣喔！

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在日本跑完就想來罐SAVAS，很像是舒跑加了牛奶的蛋白質飲料。

上次來竟然找不到，這次在便利商店有了，好開心來一罐收操，耶！

難忘的旅程，期待下次再出發～