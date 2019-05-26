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賽事心得／我的初半馬 可以跑不快但照片要正

2019-05-26 19:39運動筆記 阿福

故事總是從很討厭跑步開始的…

從小就不愛跑步，即便晨操要跑5000公尺練體能，自己也永遠是最慢的那個，原因很簡單”跑步很無聊”，特別是繞操場跑覺得自己像小白鼠跑圈圈，喔～我不是田徑隊喔，我是羽球隊。

出社會工作後立志想在運動產業長久發展，但總覺得做甚麼要像什麼，工作後總會投入到不同的運動領域中，所以今年一月我開始跑步了….

上次跑步已經不記得是甚麼時候，這次從大安森林公園開始，回想第一次跟著筆記跑，只跑了一圈已經喘到不行，隔天股四頭肌、腓腸肌還在抗議，但姐好歹也是體育系畢業的，不服輸的心燃起小小的鬥志，就這樣每週跟著匡匡跑，從跑１圈開始到跑２圈也能負荷。

逼自己上梁山 有目標才有動力

很巧的朋友問我要報五月台北星光馬嗎？自己掐指算算，尚有三個月的時間可以練習，傍晚跑不用擔心曬黑，人生的初半馬被推坑了。既然已報名了，當然想要完賽，原本的目標是每個月都能拉長一點最遠跑距，每個月加一點加到三個月時應該可以完賽。但新手果然是新手，沒想到台北這麼會下雨，而且四月練跑的時候被台北的悶熱嚇到吃手手，開始擔憂五月的氣候….，加上本人還有羽球團、羽球賽要參加，自己設定的跑步課表目標只完成一半，種種因素讓我決定放寬目標2.5小時無傷完賽就好。我真的好容易放過自己…. 哈哈哈~

河濱是我最喜歡練跑的地方

練跑讓我覺得最難的是意志力，姐的腦波很弱，對運動覺得有消耗到熱量、有鍛鍊到肌肉、氣色有變好才是最重要的，無法走競技路線，即便自己今天設定跑10K，跑步的自我對話也是：怎麼還沒到？心跳有點快跑慢一點好了？哀呀，腳有點酸，可能會爆掉再慢一點好了，哀呀，天氣好熱喔？會不會跑到昏倒，再慢一點好了…. 全部都是勸自己跑慢一點對話，也讓我體驗到我還是適合當志加參加組。

同事都是好人 告訴我完賽沒問題的啦❤

比賽前一周剛打完鮮肉盃羽球賽，小腿還在緊繃狀態，自己很怕熱，對自己是否能完賽還是很憂慮，賽前友人提醒天氣悶熱，你的目的是完賽，從不跑步到跑半馬只有三個月準備期真的太短，不要受傷才是最重要的。因此我的跑步策略是前面不要跟著衝、每個補給站都別錯過！台北星光馬的前一天還大雷雨，有點竊喜有理由可以不要跑（很逃避），但當天還是摸摸鼻子去報到（認命）。準備了藍芽耳機、APPLE WATCH更新了音樂、塞了一些糖果在袋袋裡，下午5:30跟著人潮往前跑。

巧遇 20年未見的高中同學

前12K維持配速約7.5，心跳也維持得很好165-170左右，可能跟每站補給都進去有關，但12K開始覺得左邊小腿開始緊繃….，就是上周打羽球後一直很緊繃的肌肉，覺得很不妙，但更不妙的是從8ｋ開始就好多人都用走了，我腦波弱的又告訴自己：大家都用走的，一起用走的吧～不要抽筋才能完賽喔，你用走的還是可以抵達終點阿，再逞強也無法逞強９公里吧，趕快休息一下吧……. 一開始還能抵擋自己的腦波，想說撐到補給站按摩、伸展一下，應該可以好一點，但跑沒幾百公尺大腿也開始抗議，這時候後悔跑量太少也沒用，只好一路放鬆、拉筋、快走、小跑往終點邁進。

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原來我也可以很專注 （謝謝攝影師）

這時候蠻慶幸自己有更新音樂清單，有五月天的陪伴還蠻開心的，BUT!!! 在16K的時候APPLE WATCH居然沒電了….. 超崩潰！我知道自己跑很慢，但慢到沒電還是想哭，好險我還有帶手機，花了些時間重新設定音樂後重新往前跑，順便塞了檸檬鹽糖整個人都醒了，我真是太晚開糖果了，原來跑步的過程中吃東西這麼提振精神！這次比賽補給真的很棒，我愛西瓜、仙草蜜、還有2.5公里就一個補給站，整路都在分段設立目標，告訴自己補給站就在不遠處❤

APPLE WATCH開藍芽串耳機＋開GPS紀錄很耗電，APPLE WATCH開藍芽串耳機＋開GPS紀錄很耗電， APPLE WATCH開藍芽串耳機＋開GPS紀錄很耗電。很重要所以告訴自己三次。可能換支專業的錶比較實在。

我可以去吹噓我跑完半馬了（誤）備戰七月涵館馬

跑到終點後沒有感動想哭，反而覺得很心虛，因為不是用跑的啊…. 哈哈！但是我可以很驕傲跟別人說，我跑完半馬了的感覺還是很虛榮。哈哈哈！今天跑完後一周了，認真想想半馬已經是人生巔峰，像我跑這麼慢，如果全馬要跑６個小時很崩潰，還是乖乖跑短距離就好。有過這次的經驗，我的下一場涵館馬應該可以更進步的（握拳）。

賽後才發現我一路都低頭跑　（謝謝攝影師）

可以跑的不快 但照片要正

最後感謝很多攝影師，還有運動筆記，我會回家練習如何在跑步過程中不要歪嘴斜臉、搶鏡頭、還有讓腿看起來長的，立志下次要上精選啦！哈哈

羽球田徑
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