賽事介紹／輾過重型裝甲車的賽道 莫斯科馬拉松

2019-05-25 06:00 運動筆記 知行合逸



1941年，在「閃電戰」戰術勢如破竹的攻勢下，納粹德國的坦克終於向蘇聯進攻。時任主席的史達林 以為這是謠言，因此備戰不足，僅僅三個月，德軍就在莫斯科外準備進攻。但是在這裡卻遭受了蘇聯紅軍的頑強抵抗，加上寒冬來襲，雙方在此抗爭，從1941年10月到次年1月，最終以蘇聯紅軍的勝利結束。雙方傷亡人數共計近2,000,000萬。

此後這座城市也經過多次武裝衝突、粉碎許多戰爭武器，才得到和平。

而對於現代跑者而言，除了戰爭故事以外，還有輾過重型裝甲車遺留下來的寬闊馬路，也因此使得莫斯科馬拉松成為歐亞大陸上，具有最寬闊馬拉松賽道的賽事。

賽道究竟有多寬？經測量約有130公尺寬，16線車道。世界上唯一能超過它的，只有148公尺寬，18線車道的布宜諾斯艾利斯馬拉松。能奔馳在如此寬闊賽道的機會，就只有在一年一度的莫斯科馬拉松啦！

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莫斯科馬拉松是俄羅斯最大規模的國際性馬拉松比賽，在2016年，就有來自70個國家的28,000名選手參賽。

這也是世界上最美麗的馬拉松路線之一，路線將穿越俄羅斯的歷史和傳統。美麗的莫斯科河、閃耀著金光的紅場克里姆林宮、宛如童話建築般的瓦西里大教堂、莫斯科大劇院、普希金紀念碑等都將成為您奔跑的背景。一場馬拉松賽，遊遍莫斯科精華景點！

此外，還會經過最唯美的新聖女修道院，柴可夫斯基曾於此構思《天鵝湖》，現在就在起點附近陪伴你。

這裡有最熱情的莫斯科市民，他們迎接過解放軍戰士和中國元首，現在卻成了最給力的志工、觀眾，歡迎跑馬的選手們。

比賽起點設於1980年奧運會盧日尼基體育場，你將跨越美麗的莫斯科河，跑過閃耀著金光的紅場克里姆林宮和深紅色的圍牆，宛如童話建築般的聖瓦西里主教座堂、普希金紀念碑等一系列景點，最後返回盧日尼基體育場衝線。這裡辦過1980奧運會，現在卻用來見證你的衝線。賽道坡度較多，有一定難度。

俄羅斯太大，莫斯科夠老，不如選一段最好的距離——42.195公里，選一段最棒的時間——6小時，帶著最大的熱情和最狂歡的狀態，在莫斯科開啟一場屬於你的戰鬥吧！

報名資訊

莫斯科馬拉松比賽時間：9月22日比賽地點：俄羅斯 莫斯科比賽組別：全馬：6小時關門。 18歲以上可以報名，需提供醫療證明。10公里: 2小時關門。 16歲以上可以報名。需提供醫療證明。未滿18歲參賽者需提供家長同意書。

賽事名額套組A. 含賽事名額及三晚住宿 賽事名額套組B. 含機票、名額、六晚住宿及交通

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