賽事心得／征服全世界最美麗賽道 布拉格馬拉松

2019-05-25 06:00 運動筆記 Lili Chang



再度遠征歐洲跑馬，台北--香港--卡達--布拉格，三段機票22小時，輾轉來到捷克首都布拉格，繼去年智利聖地牙哥馬拉松的36小時飛行，這22小時已經不算什麼。

布拉格馬拉松是IAAF金牌賽事，頂著全世界最美賽道之名的馬拉松，真的是如此嗎? 原本對這中歐城市很不以為然的我，在降落布拉格之後完全改觀，反而非常期待賽事到來，這個由文藝復興、新藝術、巴洛克、洛可可…藝術風格交織出的城市，每個小細節都讓學藝術的我，充滿驚喜與感動，布拉格的美，無法靠相機記錄，一定得親自跑過才能深刻體會。

2019布拉格馬拉松是在5/5(日)上午9:00起跑，今年適逢第25屆，全馬參賽者就送一件adidas的賽事紀念風衣外套，5/4(六)有family run跟walk with dogs這兩場闔家歡樂的賽事，有全馬與半馬，整個活動稱之為『Volkswagen Marathon Weekend 2019 』，適合全家一起歐洲跑旅。

起跑點在布拉格的舊城廣場(Old Town Square)，著名的天文時鐘也在此，是布拉格重要景點，這天完全封鎖，讓給一萬名跑者使用，真很感謝所有居民跟遊客的體諒。賽前一天在舊城廣場起跑點拱門已經架設完成。

好喜歡賽事的slogan 'All Runners Are Beautiful'

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賽事路線主要沿著伏爾塔瓦河，不愧是「全世界最美麗的賽道」，繞過許多著名景點，包括遊客絡繹不絕的查理大橋、舊城區、小城區等等地方。(賽道地圖：布拉格馬拉松網站)

賽事當天7:30am就搭乘地鐵到『Můstek』下車，出站就是寄物會場(這個區域大會稱為technical area)，開放時間是7:30 am- 5 pm(寄物服務到4:30pm)，我們在8點之前到達跑者並不多，直到起跑前半小時，跑者才漸漸湧現。(所以其實不需要太早出門，可以吃飽睡飽再出發。)

寄物是根據自己號碼布末兩碼數字分區，無特別衣保袋，只要不超過25×45×70 cm的袋子都可以寄物，志工現場寫號碼掛在寄物包上。動線流暢，無塞車狀況。

有更衣室，但是風好大把門簾都吹掀，在裡面換衣服都曝光了！(羞羞~~)

起跑時氣溫2℃，起跑前冷到讓人崩潰，雖戴了手套外套，又裹了一條浴巾，還是冷到頭皮發麻。

起跑點從舊城廣場向周邊巷弄延伸，路不熟找不到自己的起跑區，可詢問身上揹著『I』(information)旗幟的志工，專業引導讓跑者不迷路，各起跑區內有許多學生志工，讓跑者可以輕易順利到達自己區域。

從K區出發，通過起跑點已經花了10分鐘，這段路都是走路，巷弄狹小又擁擠，是跑不起來的。現場音樂很振奮人心，讓人迫不及待想往前衝。

雖然精神很亢奮，但是內心卻很擔憂，因為布拉格這個古老城市，石板路到處都是，一起跑就可以體驗石板路威力，每一步都踩得小心翼翼，如履薄冰。

斯瓦特普魯克切赫橋(天氣陰陰的，風很大，很冷)

查理大橋

老城區

左邊建築物- 跳舞的房子

天氣溫只有2℃~6℃，風很大，天氣陰陰的，身體怎麼也熱不起來，好想來杯薑母茶！跑著跑著心中只有一個念頭--「如果我不快到終點，我就會到達彼岸(升天了)」，想著想著都不敢掉速，一直往前衝。

每3K就有補給站，提供水、運動飲料、橘子、香蕉、鹽巴、方糖，十幾個補給站從一而終，沒看過其他食物了，此時如果有人拿出洋芋片跟可樂，我一定會跟他走的。不過志工都很熱情喔！但我還是覺得冷到頭皮發麻！

這一大桶是運動飲料

氣溫這麼低，大會還是設置了海綿站，但我只想要那個印著Volkswagen的海綿回家做紀念，一點都不想降溫！耶~還是海綿沾的是熱水呢?!(大誤)

深深覺得，海綿換成黑糖薑母茶不是很好嗎?

賽道上幾乎每個補給站都配置廁所，真不懂當地跑者為何這麼喜歡『野放』，一遇到空曠處就有許多跑者野放，連女性跑者也加入野放行列，這點讓我很不解呢！(野放這種不雅畫面，就不好意思拍照！)

上完洗手間的乾洗手裝置，真蠻有趣的！

沿途居民跟遊客非常熱情，天氣這麼冷，還是有許多人帶著狗、小孩出來幫跑者加油，幾次跟小朋友擊掌，他們手都是冰的，真讓我很感動，在這麼冷的天氣，願意待在路邊幫我們加油，我沒有偷懶走路的理由了！

今年中國跑者不少，聽說來了一整團上百人，賽道上四處流竄。

巧遇日本上班族跑者，穿著西裝提著公事包，許多西方人都嘖嘖稱奇，是賽道上的人氣王。(我們可能比較無感，畢竟川內優輝西裝1:06跑完半馬，是馬場上人人皆知的故事。)

跑不完的石板路，是一種劇烈的腳底按摩(腳底折磨)，我穿著虎走鞋底很薄，足底筋膜炎快發作了。跑石板路會出現一種有趣現象，在路中間會有一條窄窄的水泥，或是排列較整齊又小塊的石板，所有跑者會自動列隊跑在那窄窄的空間裡。

路過Staropramen Brewery(啤酒廠)，有杯具(悲劇)啊！還是呼籲一下，自己帶杯子上馬場比較環保。

布拉格到處都是路面電車(tram)，馬拉松當天許多電車都停駛，軌道都變成賽道。

賽道其實有點迂迴，在伏爾塔瓦河兩岸繞來繞去，舊城廣場(起跑點)在13km時又繞進去一次，橫跨兩岸的橋一座跑過一座，跑到後來都不知道自己跑在甚麼地方，很有鬼打牆的感覺。路人真很熱情，加油聲不斷，雖然聽不懂他們在說甚麼，感受氣氛很重要哩！

賽道上那些酸酸甜甜的補給品，加上冰冷的水跟運動飲料，搞得我快胃食道逆流，最後3K跑跑走走，在最後500m，有個大叔從後面拍拍我肩膀，跟我說Keep running，我才一鼓作氣衝回終點。

這次手機跟手錶都很不給力，手錶沒電，手機則不斷當機關機開機無限輪迴，在半馬之後已無法得知配速，剩下這半程只能憑感覺(此時有種小孩戒尿布的感覺，脫掉尿布會不會尿床呢?)。由於4:30的pather在我之前，5:00的pather在我後面，所以我只要跑給5:00的pather追，應該可跑進5小時，最後我在大會時間5:08進終點線，果真破PB跑進5小時內(net time: 4:57)。

一進終點我就激動落淚，還好戴著SZIOLS運動眼鏡，不然這麼害羞的畫面都被大家看光光！沒想到在第9馬中終於如願在五小時內完賽，很感謝最後500m輕拍我肩膀加油打氣的大叔，以及在寒風中一雙雙與我擊掌冰冷的手，這場賽事才能跑得這麼過癮，漂亮完賽。

賽後仍有香蕉、運動飲料、水、無酒精啤酒可以拿，但這些我一點都不想吃到這些酸酸甜甜的滋味，只想來一碗熱騰騰又重口味的泡麵！(此時覺得台灣賽事中發便當真很有人性)

許多志工抬著香蕉發給完賽跑者，小女生說著一口流利的英文哩！

有鋁箔可以保溫，立馬抽一張！我可不想在完賽後立馬凍到彼岸去。

遇到來自台灣『東海EMBA』的跑者(10人團)，很巧我也曾經是東海人，很榮幸跟大家認識。我們約好7月份台中的大腳丫接力賽見！

Technical area提供獎牌雷射雕刻完賽時間的服務，需額外付費 (參賽時線上付款是6歐元，現場付費是8歐元)，旁邊還有浴室、更衣室、按摩區，非常貼心。

進終點沒幾分鐘就收到大會的恭賀完賽簡訊，成績都可以Run Czech的app中查詢，排名除了我們一般常見總排名、性別排名,,,，竟然還有職業排名，真是很妙的一個排名。

整體而言，布拉格馬拉松品質非常好， 不愧是IAAF gold賽事，既然收集不到世界六大馬拉松，不妨參加一場「布拉格馬拉松」吧！All runners are beautiful!

後記

許多朋友詢問關於海外馬事宜，跑過幾場海外賽事，場場都是自由行，以歐洲賽事來說，幾乎每一場到賽事前都還可以報名，不太需要搶名額，只是有早鳥優惠價格，賽事網站上資訊也都很清楚，自由行報名參加並不困難。機票住宿網路預定，這次布拉格來回機票是台幣兩萬五，住宿大約一天3000台幣，布拉格物價比台北低，吃吃喝喝花不了太多錢，是個CP值很高的城市，值得跑旅。歐洲由於時差問題，建議在賽前三天就到當地，有利調整時差，確保賽事當日的體力。