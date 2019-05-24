親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
法網
籃球
綜合
路跑

送怪禮給韓國瑜換收視率？高雄議場秀來評分

NBA／東決G5暴龍席亞康帶動反撲 半場46:49仍落後

運動筆記領先集團超快！但是11k以後呢，，，故宮南院音樂星空馬拉松半馬！32度！跑在蒙古〜2019烏蘭巴托馬拉松
健行筆記【雪劍縱走Day2】翠池 -- 油婆蘭營地20190513一日玉北來回賞杜鵑
NBA精彩演出- Giannis Antetokounmpo 一條龍切入爆扣 (5月24日)年度最佳陣容精華剪輯 (2018-19賽季)

跑步知識／打造「更聰明」身體（3）肌肉記憶

2019-05-24 09:31運動筆記 余文彥

這是打造「更聰明」身體系列的第三篇文章。第一篇介紹前饋機制，預先反射性的穩定是打造聰明身體的基礎；第二篇的主題是日常姿勢，長期不正確的脊椎位置破壞前饋反應。

打造更聰明身體的下一步，是建立身體的「肌肉記憶」。在開始之前，想先考考你一個簡單的（?）測驗：「下圖的兩種腳指頭動作，你能做到嗎？」

（上圖）腳大拇指抬起，其餘腳趾踩在地上；（下圖）大拇指踩在地上，其餘四指抬起。過程腳掌不能有移動，也不能翻轉。圖片來源：《Anatomy for Runners》

肌肉記憶Muscle Memory

是什麼是肌肉記憶？肌肉記憶是一種程序記憶，把複雜的動作過程內化，簡單地說就是「習慣動作」。騎腳踏車、開車、刷牙... 等日常生活動作很容易形成肌肉記憶，重複的動作經驗在大腦形成特定迴路，肌纖維徵招與收縮的效率提高，動作變得很有效率，不需多想就能完成。

對於長期練跑的跑者，跑步動作自然地形成肌肉記憶，讓跑步動作變得更有效率，也讓你在跑步時大腦可以騰出空間，邊跑邊想事情、或放鬆地聽音樂，不必專注在跑步動作上，雙腳很自然地往前邁進。

改變動作？ 建立新的肌肉記憶

然而，容易導致受傷、太過費力，有缺陷的動作形成的肌肉記憶會造成身體的傷害。例如跑步的步伐過大（overstride）、身體太過前傾、或單腳平衡能力很差。改善的方法是透過訓練形成新的肌肉記憶，取代原本有缺陷的版本。

建立肌肉記憶／動作學習的三個階段（3 Stages of Motor Learning）

上圖是動作學習的三個階段（3 Stages of Motor Learning），這三個階段代表形成肌肉記憶的過程。我們以文章開頭的腳指控制測驗舉例：

  • 「可以很輕鬆地完成上下圖兩個腳指動作，而且可以很輕鬆地互相轉換。」屬於第三個階段「自動化」（Automatic）：動作已經不需多想，反應非常快，可以自然而然地完成。

  • 「動作還算流暢，但是過程不那麼輕鬆，需要留意細節控制。」屬於第二個階段「聯結」（Associative）：已經累積了一定的經驗能力，反應比較快，但是還有進步空間。

  • 「需要非常專心才能勉強完成，動作還有瑕疵，無法顧及細節。」屬於第一個階段「認知」（Cognitive）：先想才能做動作，需要很專心地控制，反應很慢。

這個測驗動作被稱為Toe yoga，翻譯是「腳指瑜伽」，可以測試腳大拇指的控制能力，也可以直接作為訓練。控制腳大拇指能力，影響走路與跑步的步態，也與小腿與腳掌的跑步傷害有關聯。《Anatomy for Runners》一書中提到：足底筋膜炎、腳底蹠骨痛、跟腱病變、小腿腔式症候群、疲勞性骨折等，這些傷痛背後的機制皆非常地相似，提升腳大拇指控制可以有效降低受傷機會。

如果幾乎無法控制自己的腳大拇指，舉「指」維艱：你該好好熟悉、認識自己的腳指！在站立、走路、跑步的過程中，並沒有好好使用你的大拇指。Toe Yoga練習可以幫助自己的腳大拇指形成新的肌肉記憶，改變站姿、走姿、與跑姿。

下面是針對不同問題的練習方法：

  1. 如果無法順利舉起腳大拇指：利用「直尺」進行矯正。把直尺放在大拇指下，頂住拇指球下方的地面作為支點，撐起大拇趾約30度，停留30～60秒。腳大拇指用力下推直尺，但不要讓拇趾彎曲，否則容易使用小腿的力量代償。經過重複練習，慢慢能夠學會腳掌肌肉如何收縮能夠舉起拇趾，掌握動作訣竅。

  2. 如果腳大拇指下踩時足弓往內塌陷：利用「鞋子」進行矯正。拿鞋子放在腳後跟的內側，輕觸皮膚表面，利用觸覺提醒自己不要讓腳掌往內塌。

圖片來源：《Running Rewired》

提升單腳平衡

Toe Yoga練習可以與專欄文章──打造你的跑者「腳踝」介紹的腳踝訓練一起練習，提升平衡能力。然而，文章中的訓練動作很多，哪些適合我練習呢？下面提供一個自我判斷的方法。首先進行單腳站立檢測，了解自己的平衡能力：

  • 雙手插腰，離地腳架在支撐腳的腳踝上，待穩定後開始計算秒數。

  • 若雙手離開腰際、離地腳離開腳踝或身體大幅晃動，則結束計時。

  • 檢測標準為30秒，未達30秒不合格。

根據檢測結果：

  1. 「測驗結果不合格，未達30秒。」屬於第一個階段；需要簡單、單獨訓練腳掌動作的練習：「Toe Yoga」、「站姿與屈膝提踵」、「足外翻與足內翻訓練」。

  2. 「測驗結果合格，平衡30秒以上。」屬於第二階段；適合較難的練習累積經驗，提升精細的控制能力：「星形訓練」、「不穩定平面單腳平衡」。

  3. 「測驗結果合格，並達到2倍時間60秒以上、測驗過程輕鬆不費力。」屬於第三階段；可以進行較高風險的訓練，進一步提升動作效率：「蹲跳訓練」。

分享

「透過檢測發現動作問題，再以適當訓練建立新的肌肉記憶。」一步步讓自己的身體更聰明。建立肌肉記憶的目標是動作學習的自動化階段，需要花時間耐心練習。下一篇的主題是對於跑步動作非常重要的「髖關節」，介紹如何發現自己的弱點，訓練建立新的肌肉記憶。

相關新聞

跑步小品／當跑步變成了包袱

2019-05-24 09:47

賽事心得／金城桐花馬 一朵桐花都沒看到

2019-05-24 09:37

日本人跑遍台灣／故宮南院音樂星空馬拉松 熱到想棄賽！

2019-05-23 09:40

賽事心得／烏蘭巴托馬拉松 跑在蒙古高原

2019-05-23 09:34

她的人生，越跑越勇敢！陸承蔚新書分享會 5/25 登場

2019-05-23 09:25

練跑心得／從來不運動到突然跑山路 只因為一句話

2019-05-22 09:41

賽事心得／台北市民測5000 那些年我們一起騙的照片

2019-05-22 09:37

一生只有一次 二水馬拉松初馬訓練營報名啟動

2019-05-22 09:30

彰化二水跑水馬拉松 首創官方初馬訓練營

2019-05-21 23:47

想挑戰全馬？免費的官方初馬訓練營報名要快

2019-05-21 19:59

賽事心得／那瑪夏千人路跑 醫護鐵人風雨見真情

2019-05-21 10:23

賽事心得／幽州100國際越野賽 再一次被老天提前完賽

2019-05-21 10:09

賽事心得／追日大滿貫 奔放東台灣！

2019-05-21 10:02

跑神戶馬吃神戶牛 造訪日本馬拉松起源地

2019-05-21 09:54

大馬首都跑一波 渣打吉隆坡馬拉松

2019-05-21 09:47

焦點人物／聆聽愛的力量 勇敢邁步向前的陸承蔚

2019-05-21 09:34

賽事心得／台北星光馬拉松 醫護鐵人陪你到最後一刻

2019-05-20 09:25

帶著小比遊台灣／那瑪夏水蜜桃千人路跑 拿麼會跑

2019-05-19 06:00

賽事心得／來自春季的兩場北部河濱賽事 兩場總二

2019-05-18 06:00

賽事心得／三個月 從厭惡跑步到完成三鐵的肥宅

2019-05-18 06:00
看更多

熱門文章

NBA／網紅惡搞柯瑞無球跑動 引柯爾現身回應

2019-05-23 15:00

NBA／年度防守陣容公佈 貝佛利、透納喊不尊重

2019-05-23 12:38

NBA／雷納德沒問題 暴龍：羅瑞狀況才嚴重

2019-05-23 14:40

日職／王柏融3支1貢獻打點及得分 火腿中止4連敗

2019-05-23 20:05

NBA／爆厄文轉隊黑歷史 騎士：他以手術威脅

2019-05-23 15:52

日職／球隊中止連敗心情好 王柏融戲弄中島卓也

2019-05-23 21:26

NBA／伊巴卡舉逆轉馬刺為例 雷納德尷尬回應

2019-05-23 13:31

NBA／東決G5暴龍席亞康帶動反撲 半場46:49仍落後

2019-05-24 09:37

NBA／德瑞克場邊太「搶戲」 公鹿主帥頗有微詞

2019-05-23 14:19

NBA／勇士橫掃晉級 貝佛利：快艇給最大挑戰

2019-05-23 11:43

NBA／考佛回母校致詞 當年交易價值是台影印機

2019-05-23 14:30

NBA／貝佛利落選年度防守陣容 米勒、韋德抱不平

2019-05-23 16:38

蘇迪曼盃／戰印尼搶4強 戴資穎：盡力奪勝

2019-05-23 20:24

NBA／遭暴龍扳平 字母哥：G5沒壓力

2019-05-23 10:37

NBA／隊友表現掙扎 米道頓：忘記是唯一解

2019-05-23 16:57

NBA／杜蘭特總冠軍賽G1缺陣？勇士下周再評估

2019-05-24 07:01

MLB／崔志萬短打反制佈陣 希爾氣到爆粗口

2019-05-23 17:32

日職／王柏融敲1安選2保送 火腿找回攻擊火力

2019-05-23 20:21

NBA／只給尼克7天交易 波爾辛吉斯曾威脅要回歐洲

2019-05-23 18:04

NBA／中斷連11年度第一隊 詹姆斯首度落第三隊

2019-05-24 07:49

MLB／剛因不夠拚挨批 卡諾全力跑壘就受傷

2019-05-23 11:36

哈波打擊連年衰退 高速速球成罩門

2019-05-24 07:00

MLB／托瑞斯再砲轟金鶯寫紀錄 沙胖恐成傷兵

2019-05-23 16:40

MLB／哈波戲弄球迷 將球丟向球場屋頂

2019-05-23 15:52

法網／球王、費爸挑戰 納達爾仍看好奪第12冠

2019-05-23 17:08

中職／先發輪值撐腰 猿有本錢用大聯盟洋砲爭冠

2019-05-24 07:00

MLB／重出江湖執教？吉拉迪不怕接燙手山芋

2019-05-24 08:09

中職／王溢正優質好投 猿隊半季率先20勝

2019-05-23 22:07

MLB／第九局逆轉滿貫砲 馬林魚竟然6連勝啦

2019-05-24 07:46

NBA／遺憾未入選年度陣容 湯普森：寧願要冠軍

2019-05-24 08:57

法網／票房保證費德勒 回歸帶動人氣

2019-05-23 21:36

NBA／暴龍想勝出 得靠板凳

2019-05-24 00:02

玉山盃／16歲火球男 國內連2年產出

2019-05-24 00:00

中職／上半球季結束前 新莊累積場次可望破千

2019-05-23 18:16

玉山盃／高一潘文輝飆速150km 目標155拚旅外

2019-05-23 14:10

NBA／勇士休9天史上第3久 奪冠與否無正相關

2019-05-23 11:14

東區決賽最終診斷 字母哥將會找出突破點

2019-05-24 07:00

蘇迪曼盃／8強賽碰印尼 中華羽球隊拚隊史新猷

2019-05-24 00:04

嘉義長庚動作儀發威 助偏鄉空手道選手全中運狂摘12金

2019-05-23 15:58

MiLB／王維中收下第2個中繼點 林凱威獲本季首勝

2019-05-23 17:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top