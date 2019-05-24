賽事心得／金城桐花馬 一朵桐花都沒看到

2019-05-24 09:37 運動筆記 Simon Chen



五月份是桐花的季節，想說選一場賽事可以一邊跑步一邊看桐花，無奈今年移師河濱，一朵桐花都沒看到，優點是路很平，就當LSD吧。

這場賽事也是公司團報的賽事，一早抵達會場後，先與同事集合拍照，寄物後就準備起跑了，半馬起跑時間6:00，比其他組別早了一小時，加上參加人數不多，因此起跑時還蠻順暢的。

賽事的路線，就是從浮洲橋沿著河濱到華江橋折返，沿途經過起跑點，再到城林橋自強街口折返，這樣的路線來回兩趟。起跑前，大會主持人就告知，今天會是一個”好”天氣，果然起跑後沒多久，太陽即出來跟大家打招呼，而我也一如往常，前半馬維持穩定的配速XD。八點過後，氣溫越來越高，速度也越來越慢，就開始歡樂跑、開心吃了。

這場賽事路線簡單，但是要來回跑兩趟的確很折磨人，尤其要三過家門(終點)而不入，是蠻大考驗的。補給雖不多樣，但數量充足，也有降溫水站，還有熱情啦啦隊，慢慢跑也就回到終點了。

跑完後，得知兒子正在進行的足球比賽也晉級下午的複賽，簡單換裝後，前往距離不遠的清水高中幫忙加油，小孩們也很給力，複賽也以兩勝零敗之姿晉級七月中的全國大賽。

最近的練跑及賽事，我都是搭配白蘭氏鷄精。說到鷄精，不僅有免疫調節認証，適合病後補養外，平時也可以當做營養的補充。尤其是白蘭氏鷄精有健康食品抗疲勞的認證，有助於增進運動後疲勞的消除。在運動之後喝，更有感覺，體力也恢復得比較快。我現在不僅每日一瓶白蘭氏鷄精補充，在運動後，也還會再來一瓶恢復體力，如果您跟我一樣，賽事後還有其他必要的行程，一定要嘗試看看白蘭氏鷄精！

達明機器人慢跑社-全馬組

再下一馬

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快到終點了，再撐一下

跑完馬拉松，來幫兒子加油

運動後喝鷄精，有助於消除疲勞