跑步小品／當跑步變成了包袱

2019-05-24 09:47 運動筆記 小幽



什麼時候我們跑步變成了包袱。

當你很想跟A教練練習，又怕給B教練知道，不高興。

當B教練知道後會說 "我是你教練，還是他呢？"

其實我們只是想在跑步上有更好的突破，當我們跑步到了某一個階段時，

自然出現了樽頸，怎麼練也進步不了, 唯有尋找解決方法。

想學一些對肌肉有幫助的課程，只是B教練沒有嚴謹地教導，只能尋求其他方法

我們是自由的，也尊重B教練，可是卻令我們每走一步都要好好想，如何走下去。

怕一不心被你發現，會令大家關係緊張。

只是想簡簡單單去跑步！