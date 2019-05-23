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運動筆記【活動】她的人生，越跑越勇敢！陸承蔚新書分享會 5/25 登場從來不運動到突然跑山路 只因為一句話
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她的人生，越跑越勇敢！陸承蔚新書分享會 5/25 登場

2019-05-23 09:25運動筆記 皮卡皮丘

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（圖片來源：大田出版）

運動素人可以在短短四年的運動生涯中，完成單車環島、戈壁超級馬拉松、聖母峰馬拉松，甚至波士頓馬拉松等賽事，到底是怎樣的挑戰精神，讓這位每天自主訓練，還要準時趕在兒子七點半起床以前回家的運動素人媽媽，成為台灣史上首位完賽聖母峰馬拉松的女性跑者？

她是陸承蔚，一個 18 歲後沒有再踏進操場的人；一個對跑步幾乎零概念，對極限運動，核心肌群這些名詞完全陌生的人，有一天因為朋友的慫恿（推坑）下，開始她的運動人生，更在46歲那年完賽聖母峰馬拉松。

在聖母峰馬拉松完成後，身旁的友人開始說服她辦講座、辦分享會，甚至出書，她覺得很莫名其妙：只不過是去跑個步，為什麼要辦分享會？

「你不知道你做的事情有多瘋狂嗎？」

於是，陸承蔚用一本書紀錄她每一次挑戰的心歷路程，這個週末與你面對面，分享她的運動故事。

陸承蔚希望透過《越跑越勇敢：聖母峰馬拉松全記錄》，激勵更多喜好跑步、登山的朋友。

陸承蔚《越跑越勇敢：聖母峰馬拉松全記錄》【新書分享簽名會】

時間│5 月 25 日（六）14:00 開始地點│金融廣場書店地址│台北市中正區羅斯福路三段 62 號 地圖（捷運台電大樓站：4 號出口 往古亭方向步行約 3 分鐘）票價│免費

我要報名▶️ https://pse.is/HKHCP

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我跑在全世界最高、最偉大的山脈
平凡的腳步成就偉大旅程
台灣女生沒有人跑過

＊講座活動 就在運動筆記＊

羅斯

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