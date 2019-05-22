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一生只有一次 二水馬拉松初馬訓練營報名啟動

2019-05-22 09:30運動筆記 Hsu Kai

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（圖片來源：戀戀二水跑水馬拉松 初馬官方訓練營

最具民俗特色的賽事 - 2019 戀戀二水跑水馬拉松將於 11/3 (日) 在彰化縣二水國小登場，今年首度推出「官方初馬訓練營」，廣邀有志挑戰初馬的跑者，參與 16 週免費的課程，並保有參賽名額，報名徵選活動在今日 (5/21) 正式開跑。活動名稱以「超越自己」貫穿訓練營主軸，鼓勵學員勇於挑戰自我，為一生只有一次的「初馬」，留下最深刻的印記。

「初馬」顧名思義為人生的第一場全馬，每個人在一生當中，只有一次挑戰的機會，必須有充足的準備，方能避免遺憾；對此，訓練營提供完善的訓練課程，透過教練群耐心指導，幫助學員用有效率的方式進行準備，面對過去不曾達到的距離，發揮出「超越自己」的展現。

訓練營鼓勵學員勇於挑戰自我，發揮「超越自己」的展現（圖片來源：筆記實業）

傳統慶典結合路跑 名列全國十大馬拉松賽

「跑水」是彰化縣二水鄉的地方慶典，固定於每年 11 月舉辦，藉此感念先人開鑿八堡圳的艱困歷程。為了讓更多人體驗跑水的文化魅力，二水鄉於2015年起將跑水祭典結合路跑賽，規劃 300 公尺的水圳進入賽道中，有趣且富有教育義意，成為國內最具特色的馬拉松賽事，行銷二水鄉的觀光特色，更獲得全國十大馬拉松的殊榮。

二水馬拉松每年都吸引許多跑友前來同樂（圖片來源：筆記實業）

全國首創官方「初馬」訓練營

二水馬拉松舉辦邁入第五屆，為求突破及創新，首度與運動筆記旗下的「跑步學堂」合作，共同舉辦「二水馬拉松官方初馬訓練營」，同時也是全國唯一官辦的初馬訓練營。訓練營精心規劃完整系列課程，涵蓋技術、肌力、體能、恢復四大訓練，在教練群 16 週細心的陪伴下，協助學員迎接初馬的挑戰，進而超越自我。

跑步學堂總教練蔡弘誠認為，挑戰初馬的跑者，特別需要被照顧，這也是開設初馬訓練營最主要的原因。蔡弘誠進一步表示，訓練營的計畫相當縝密，除了體能、肌力與技術外，功能性恢復亦是相當重要的區塊，這部分會由物理治療師提供指導與協助；除此之外，訓練營強調心智的建立，讓跑者在訓練後，可以把跑步變成生活的一部份，甚至成為一輩子的運動項目。

「二水馬拉松官方初馬訓練營」有縝密的課程規劃及專業的教練群，協助學員備戰人生初馬（圖片來源：筆記實業）

客製化服務 挑戰初馬無後顧之憂

「工欲善其事，必先利其器」在長達 16 週的訓練與挑戰初馬的過程中，必須有一套合適的運動裝備。作為二水馬拉松長期運動品牌贊助夥伴 361°，理解學員在訓練上的需求，凡成功入選訓練營者，皆可免費獲得 361°提供之裝備贊助。

訓練期間，教練會視學員的狀況，給與不同的訓練菜單，並有免費諮詢服務，解決學員的疑難雜症。比賽當天，除了有專屬的寄物區，也會安排於起跑線最前方的位置，目的是要讓學員們專注在賽事中，無後顧之憂完成挑戰，為這趟二水初馬之旅，留下最美的回憶！

二水馬拉松品牌贊助商361°提供學員全套運動裝備（圖片來源：筆記實業）

「二水馬拉松官方初馬訓練營」注意事項

  • 報名徵選人數：最多 25 人。

  • 報名甄選日期：5月21日 至 6月11日 23:59 截止。

  • 入選公佈日期：6/15 (六) 中午12點於報名網站田中高鐵運動熱區粉絲頁跑步學堂粉絲頁二水馬拉松粉絲頁運動筆記網站公佈正取及備取名單，並寄發 Email 通知入選者。

  • 費用：免費，報名時需繳交 5,000 元保證金，完整參加課程(請參照 參加者義務)，結訓後將退還保證金。報名成功即贈送 361°贊助之運動裝備。

  • 繳費日期: 請正取入選者於6/18前繳交 5,000 元保證金，結訓後將退還保證金。

*更多跑步新聞，盡在運動筆記* 

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