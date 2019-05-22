一生只有一次 二水馬拉松初馬訓練營報名啟動

2019-05-22 09:30 運動筆記 Hsu Kai



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最具民俗特色的賽事 - 2019 戀戀二水跑水馬拉松將於 11/3 (日) 在彰化縣二水國小登場，今年首度推出「官方初馬訓練營」，廣邀有志挑戰初馬的跑者，參與 16 週免費的課程，並保有參賽名額，報名徵選活動在今日 (5/21) 正式開跑。活動名稱以「超越自己」貫穿訓練營主軸，鼓勵學員勇於挑戰自我，為一生只有一次的「初馬」，留下最深刻的印記。

「初馬」顧名思義為人生的第一場全馬，每個人在一生當中，只有一次挑戰的機會，必須有充足的準備，方能避免遺憾；對此，訓練營提供完善的訓練課程，透過教練群耐心指導，幫助學員用有效率的方式進行準備，面對過去不曾達到的距離，發揮出「超越自己」的展現。

訓練營鼓勵學員勇於挑戰自我，發揮「超越自己」的展現（圖片來源：筆記實業）

傳統慶典結合路跑 名列全國十大馬拉松賽

「跑水」是彰化縣二水鄉的地方慶典，固定於每年 11 月舉辦，藉此感念先人開鑿八堡圳的艱困歷程。為了讓更多人體驗跑水的文化魅力，二水鄉於2015年起將跑水祭典結合路跑賽，規劃 300 公尺的水圳進入賽道中，有趣且富有教育義意，成為國內最具特色的馬拉松賽事，行銷二水鄉的觀光特色，更獲得全國十大馬拉松的殊榮。

二水馬拉松每年都吸引許多跑友前來同樂（圖片來源：筆記實業）

全國首創官方「初馬」訓練營

二水馬拉松舉辦邁入第五屆，為求突破及創新，首度與運動筆記旗下的「跑步學堂」合作，共同舉辦「二水馬拉松官方初馬訓練營」，同時也是全國唯一官辦的初馬訓練營。訓練營精心規劃完整系列課程，涵蓋技術、肌力、體能、恢復四大訓練，在教練群 16 週細心的陪伴下，協助學員迎接初馬的挑戰，進而超越自我。

跑步學堂總教練蔡弘誠認為，挑戰初馬的跑者，特別需要被照顧，這也是開設初馬訓練營最主要的原因。蔡弘誠進一步表示，訓練營的計畫相當縝密，除了體能、肌力與技術外，功能性恢復亦是相當重要的區塊，這部分會由物理治療師提供指導與協助；除此之外，訓練營強調心智的建立，讓跑者在訓練後，可以把跑步變成生活的一部份，甚至成為一輩子的運動項目。

「二水馬拉松官方初馬訓練營」有縝密的課程規劃及專業的教練群，協助學員備戰人生初馬（圖片來源：筆記實業）

客製化服務 挑戰初馬無後顧之憂

「工欲善其事，必先利其器」在長達 16 週的訓練與挑戰初馬的過程中，必須有一套合適的運動裝備。作為二水馬拉松長期運動品牌贊助夥伴 361°，理解學員在訓練上的需求，凡成功入選訓練營者，皆可免費獲得 361°提供之裝備贊助。

訓練期間，教練會視學員的狀況，給與不同的訓練菜單，並有免費諮詢服務，解決學員的疑難雜症。比賽當天，除了有專屬的寄物區，也會安排於起跑線最前方的位置，目的是要讓學員們專注在賽事中，無後顧之憂完成挑戰，為這趟二水初馬之旅，留下最美的回憶！

二水馬拉松品牌贊助商361°提供學員全套運動裝備（圖片來源：筆記實業）

「二水馬拉松官方初馬訓練營」注意事項

報名徵選人數：最多 25 人。

報名甄選日期：5月21日 至 6月11日 23:59 截止。

入選公佈日期：6/15 (六) 中午12點於報名網站、田中高鐵運動熱區粉絲頁、跑步學堂粉絲頁、二水馬拉松粉絲頁、運動筆記網站公佈正取及備取名單，並寄發 Email 通知入選者。

費用：免費，報名時需繳交 5,000 元保證金，完整參加課程(請參照 參加者義務)，結訓後將退還保證金。報名成功即贈送 361°贊助之運動裝備。

繳費日期: 請正取入選者於6/18前繳交 5,000 元保證金，結訓後將退還保證金。

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