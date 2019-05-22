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賽事心得／台北市民測5000 那些年我們一起騙的照片

2019-05-22 09:37運動筆記 郭奇育

每次的測五千都在想要穿什麼服裝跑 XDDD

這次很開心能夠中籤參與北大長跑主辦的測5000賽事，我是報名第一組 (5:30起跑)今天的LOOK主題是Xterra衣帽 + NIKE 橘色褲 + Cube加厚車襪 +Nike Air Zoom Pegasus 35 小飛馬

現場提供寄物的貼心服務 (照片提供：運動筆記)

與Simon哥一起暖身! (照片提供：運動筆記)

與家瑜暖身時被安格斯攝影大哥測拍 (照片提供：運動筆記)

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起跑前的大合照 (照片提供：運動筆記)

一開始跑的時候還笑得出來 (照片提供：運動筆記)

後面就開始大崩潰了-臉吃檸檬+酸梅 (照片提供：運動筆記)

謝謝辛苦的耕跑團志工~擔任記圈員的工作 (照片提供：運動筆記)

去年10月時也有擔任過記圈志工，真的是很吃眼力的工作，而且如果記錯圈還會被跑者罵 XD (照片提供：運動筆記)

最終的成績為27分.....不盡理想(照片提供：Garmin Connect 手機截圖)不過跑完時領取的洪瑞珍三明治真的好好吃啊 XD謝謝當天現場幫忙加油的朋友們~還有辛苦的主辦單位與現場的工作人員、攝影大哥們!

台北市民測5000 咱們下次見啦 ^^#Xterra #Runningbiji #北大長跑 #台北市民5000公尺挑戰賽

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