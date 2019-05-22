練跑心得／從來不運動到突然跑山路 只因為一句話

我一定是瘋了，才會在2016快結束前一個小時，答應跟(把跑馬拉松當興趣的)瘋狂朋友相約在2017早上七點去跑十八尖山。

我：「欸，其實我覺得我去我家隔壁國中跑操場就好了，六公里，我答應你，我會跑六公里。」友：「我們來用一萬迎接新年吧！」我：「一萬是什麼？」⋯⋯友：「一萬公尺啊！」我：「那個..我兩個月沒運動了，一下那麼激烈不好吧，象徵跑一下就好了吧。」友：「你不是說不要放棄？一萬公尺不要放棄才叫不要放棄！新年一開始就放棄、會衰一整年。」我：「......」

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於是，我的人生第一次跑山路就在今天上午完成了，說好的十公里在邊跑邊被威脅「要不要衰一整年你自己決定啦！」「跑快一點！速度！速度！」「還是你想放棄？不然我們就不要跑了啊！」「連小朋友都跑起來了！」「還能笑？表示不累啊！根本沒用心跑嘛！」還有來來回回在我旁邊盯著我、推我往前跑的情況下，我竟然跑完了十五公里！（飆淚）

跑步時，一定要調整呼吸：上坡時慢慢跑，當作原地踏步但絕不能停下，可以慢、絕不能停；下坡時可以加速度讓身體感覺奔跑的快意，作為未來遇到上坡時衝刺的能量；平路時穩定自己的節奏、用平常心迎接可能來臨的上坡或下坡。

這不就是人生？遇順境時「別貪快」、遇逆境時「蓄積能量才有辦法未來往上衝」平常時「不忮不求，怡然自得」心境自然寬。

後記：

友：「欸，十五公里欸，再六公里就可以跑馬拉松了，不然下次來跑半馬啊⋯⋯」我：「.....」（決定已讀不回）