焦點人物／聆聽愛的力量 勇敢邁步向前的陸承蔚

2019-05-21 09:34 運動筆記 Don1Don 動一動



第一眼見到俏麗短髮的陸承蔚，實在很難跟征服聖母峰的第一女子聯想在一起。但聽著她分享的人生點滴，默默地被感動，也從而看見她的內在力量。

第一眼見到俏麗短髮的陸承蔚，實在很難跟征服聖母峰的第一女子聯想在一起（圖片來源：Don1Don 動一動）

在自行車上看見台北

陸承蔚用單車看到台灣的美。（圖片來源：陸承蔚臉書）

「我以前根本不運動。」陸承蔚說開始運動是誤打誤撞，因為答應參與單車環島活動，為了不希望造成別人的麻煩，買一台公路車來訓練。起初只是不得不，但隨著練車的時光找到另一種探索的樂趣，每天凌晨出發，隨著 google map 找景點、規劃路線。

「因為有 iPhone，我都是 google 到某個景點，然後就告訴自己，好，今天要騎到那裡。」陸承蔚笑說。

因為方向感不好又害怕迷路，所以陸承蔚在接觸單車之前的生活，幾乎都是上班、回家，一條路線，鮮少踏出自己熟悉又安定的生活圈。有了單車之後，陸承蔚會上網找新景點，或是以一座橋樑為目標，每天早上凌晨三點半趁著孩子熟睡，就騎著單車出發冒險去了。就這樣騎著騎著，陸承蔚發現自己喜歡上每天有不同的挑戰，以及為自己設定目標並且努力完成的成就感。

直到現在我才發現從我家騎腳踏車就可以到的地方，原來也是如此的美。（圖片來源：Don1Don 動一動）

「原來台北好美、原來我家那麼美！」陸承蔚輕輕嘆了一口氣。她說：「第一次發現台灣的美是在好幾年前我擔任國家文化藝術基金會委員時，探訪全台灣 32 個鄉鎮部落，那是我第一次發現台灣的美。直到現在我才發現從我家騎腳踏車就可以到的地方，原來也是如此的美。」無論是天空、橋下還是河岸邊，處處總有讓陸承蔚驚喜的人事物。

從那個時候開始，陸承蔚發現原來可以做的事情比想像中的還要多，也開始想嘗試其他挑戰。

「挑戰，我聽到挑戰兩個字就會很興奮。」陸承蔚描述自己的那種狀態就好像看到獵物一樣，很想朝著挑戰撲過去。

挑戰極凍武嶺攻頂

2016 年北極震盪導致霸王寒流來襲，陸承蔚回憶她和車友們在埔里等待出發的前一晚，窗外雷雨交加，深怕挑戰單車上武嶺的計畫會被打亂。

「當時我們只祈求不要下雨，冷沒關係。」但就在出發的那一天清晨，陸承蔚從床上跳起來看向窗外，已不見前幾天的狂風暴雨，只有小水滴在窗簷滴滴答答。「可以騎！我要騎！」一夥人穿上防寒衣物，浩浩蕩蕩出發。

然而霸王寒流打破了車友們的樂觀。「越騎越高，感覺越冷，我還脫下襪子確認腳趾頭沒有冷到壞死。」陸承蔚笑說：「我當時戴半截式手套、還外加一個皮革手套騎公路車，直到現在想起來還是覺得很好笑。」

我當時戴半截式手套、還外加一個皮革手套騎公路車，直到現在想起來還是覺得很好笑（圖片來源：Don1Don 動一動）

在武嶺團中陸承蔚資歷最淺，戴著雙層手套的手緊握著握把、冷到沒知覺的雙腳不停的踩，陸承蔚緊盯前方領隊的車燈和背影。在一次中途休息之後，陸承蔚發現團隊中有人已經開始脫隊，但是她沒空去想其他人了，只能一直騎、一直騎。到了第二個休息點，領騎也彎進去休息。陸承蔚不想停下來，自己一個人繼續往上騎，慢慢地她發現旁邊經過的車已經將車輪裝上鐵鍊。

「那個地已經結冰了！」她大驚。

車隊的保母車追上陸承蔚，向她大喊：「你怎麼在這邊，全部的人都已經撤退了！」安全帽外面還戴著一頂浴帽、穿著雪衣的陸承蔚，頭也沒轉、眼睛繼續盯著前方低聲說：「你們不要跟我講話，我快到了。」

跑步跑進波士頓

因為挑戰戈壁、衝進沙塵暴的契機，陸承蔚開始練習跑步；後來因為喜歡上跑步，陸承蔚跑進 2019 年的 BQ（Boston Qualify），可望前進波士頓馬拉松殿堂。然而，好事多磨，陸承蔚因為三角韌帶損傷，中斷近半年的訓練，她擔心自己是否可以在這難得的賽道上完成馬拉松。

我當下居然哭出來，因為真的很害怕現在腳的狀況能不能跑完全程（圖片來源：Don1Don 動一動）

「去起點線前，我的友人和我說：『加油！祝你順利完賽！』我當下居然哭出來，因為真的很害怕現在腳的狀況能不能跑完全程，我是達到 BQ 的人，怎麼現在害怕的居然是能不能跑得完？」雖然事過境遷，卻還是看得出她當時的悸動。

帶著深怕韌帶再度斷掉的心情，陸承蔚的每一步都是那麼謹慎、那麼害怕，忐忑不安的情緒直到陸承蔚看見一面旗幟，上頭寫著大大的「BOSTON STRONG」。心上有甚麼被打醒似的，震撼且感動。

「波士頓的人們在炸彈攻擊後，沒有怯步或反對馬拉松這個活動，反而更歡迎世界各地跑者到來。」陸承蔚恍然大悟，如果波士頓可以從傷殘中站起，那我的韌帶算什麼？她告訴自己：「我要在我能跑的時候盡力跑，為那些不能跑的人而跑。」步伐依然謹慎，不同的是她要完賽的信念更堅定、更有目標的朝終點前進。賽事中，忘卻自己的辛勞，還與外國跑者莉莉互勉鼓勵，一同回到終點，結下感動的緣分。

陸承蔚拉著國旗勇敢跑在波士頓街頭。（圖片來源：陸承蔚臉書）

「面對一件事情感到害怕時，我就會拍拍自己的臉，告訴自己：『好，我要出去了』。」陸承蔚在我們面前拍一拍臉、一個點頭，眼神是如此堅定。

感受生命力量的聖母峰馬拉松

聖母峰馬拉松完賽後，陸承蔚說身旁的友人開始說服她辦講座、辦分享會，甚至出書，她覺得很莫名其妙：只不過是去跑個步，為什麼要辦分享會？友人告訴她：「你不知道你做的事情有多瘋狂嗎？」陸承蔚深吸一口氣：「我做過最瘋狂的事情，原來是我不知道我做的事情有多瘋狂。」

出書對陸承蔚來說，不只是幫自己記錄這段不可思議的旅程，也是用另一種形式幫一位曾經帶陸承蔚從破碎到完整的已故摯友，她指著書最後一頁，上頭寫著

最後謹以此書紀念 我最愛的友人 阿達 Ada（謝文達）1973 至 1998

陸承蔚視線定在桌上的某一點，陷入回憶。

「那一天我必須下一個決定，到底能不能夠出賽。那時我坐在原地休息、沉澱與思考，一轉頭就看到聖母峰頂點，驚嘆原來我離世界最高峰那麼近，我到底為什麼來這裡？我的目標是什麼？」陸承蔚停頓了一下：「我開始整理心中的脈絡，想到家裡有兩個人很需要我，一位是我母親、一位是我兒子，為了他們我必須要安全回家；而另一位則是影響我一生的摯友阿達，若在我身上發覺一點點愛和寬容，都是從他身上學的。」

她當時在心裡問了阿達：「你覺得我可以嗎？」，阿達回答：「你可以啊！」。

「好，我可以。」原本盯著桌子一點的陸承蔚突然抬頭看向我。

（圖片來源：陸承蔚臉書）

陸承蔚坐在山中，疲憊的身體與想挑戰的念頭是如何在心中拔河，剛開始的質疑已消失，面前的陸承蔚與聖母峰之間有了連結。透過寫書、辦分享會，分享自己的故事與生命。從聖母峰回到台灣，她有了另一番新的見解與視野，以往對某些心底事會糾結很久，現在則可以用輕鬆的心情去面對和處理。人生儘管再難，她都會回想著這一趟走來的歲月與歷程，從而鼓舞自己。

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（圖片來源：Don1Don 動一動）

最強大的勇敢是愛

陸承蔚最想告訴兒子：「不需要為自己的人生設限，你只要知道我多愛你。」陸承蔚用一本書紀錄她每一次挑戰的心歷路程。如果她可以，那我們呢？

原文出處：聆聽愛的力量 勇敢邁步向前的陸承蔚

陸承蔚《越跑越勇敢：聖母峰馬拉松全記錄》新書分享簽名會

時間│5 月 25 日（六）14:00 開始

地點│金融廣場書店

地址│台北市中正區羅斯福路三段 62 號 （捷運台電大樓站：4 號出口 往古亭方向步行約 3 分鐘）

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（圖片來源：Don1Don 動一動）

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