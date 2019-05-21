大馬首都跑一波 渣打吉隆坡馬拉松

2019-05-21 09:47 運動筆記 知行合逸



吉隆坡作為大馬首都，由許多民族、眾多宗教構成，卻也是最現代化、最發達的城市，還有特別出名的馬拉松賽事。有名到什麼程度呢？馬來西亞規模最大的馬拉松，渣打系列賽，想參賽也是需要抽籤！抽籤！抽籤！

2019年獎牌已經出爐，雙子星塔！

它就是渣打吉隆坡馬拉松！比賽時間時而春天、時而夏天、時而秋天，每年都不一樣，對，就是這麼任性！這可是國際田聯IAAF和國際路跑協會AIMS認證賽事，由渣打銀行贊助，目前是渣打馬拉松系列賽成員之一，服裝贊助商是Under Armour，關門時間長達7小時15分鐘！別擔心，雖然報名需要抽籤，但是現在有免抽籤保證名額，此時不報，更待何時呢？

2019年官方賽事T，UA贊助！

全馬選手完賽還有完賽T，也是UA贊助！

渣打馬拉松是現在世上規模最大的馬拉松系列賽。這是由渣打銀行贊助的一項馬拉松團體分站接力賽，又稱為全球最強之戰（The Greatest Raceon Earth）。渣打銀行贊助了橫跨四大洲的八場比賽，它們分別是澤西島馬拉松、奈洛比馬拉松、新加坡馬拉松、杜拜馬拉松、孟買馬拉松、香港馬拉松、吉隆坡馬拉松和福克蘭群島馬拉松，而渣打吉隆坡馬拉松在其中也是分量十足！

跑在吉隆坡：穿梭吉隆坡城市的巡遊

渣打吉隆坡馬拉松賽道線路設計非常用心，把吉隆坡經典地標一網打盡。馬拉松賽道經過多個吉隆坡獨特的地標建築，有高聳的地標雙子星塔、國家紀念碑、美麗的小印度區、莊嚴的國家清真寺、皇宮和國會大廈。這段賽道會帶您經歷一場穿梭新舊時空的獨特風光之旅。跑個馬拉松，體驗吉隆坡美食，順道去馬六甲暢玩。你，還猶豫什麼？

比賽起終點位於獨立廣場，這是世界上最大的廣場之一，廣場上建有馬來西亞國家紀念碑等建築，廣場周圍是許多歷史價值的建築物。蘇丹阿卜杜勒‧薩馬德大廈俯瞰獨立廣場，是由英國建造的最顯著地標之一。設計靈感來自印度的莫兀兒建築，完成於1897年，雪蘭莪州秘書處設此，後來改為最高法院。荒廢多年後，現在為遺產、文化和藝術部所在地。此外還有都鐸式風格的雪蘭莪皇傢俱樂部、國立歷史博物館（原渣打銀行大廈）和紀念圖書館，聖公會聖瑪利亞教堂，一座一百多年歷史的哥德式建築，吉隆坡火車總站等。在這樣的地方起跑，儀式感十足！

而當你最終跑回終點，獨立廣場的景色也將從夜景變成白晝，完全又是不一樣的風光。

雙子星塔曾經是世界最高的摩天大樓，直到被台北101大廈超過，但目前仍是世界最高的雙棟大樓。吉隆坡塔身淨高421公尺，令人嘆為觀止，堪稱吉隆坡的象徵。塔基沒有打樁，而是直接使用一片獨立式的土地。吉隆坡塔可以說是東南亞第一高塔，也是世界排名第四的通訊高塔，更是必遊景點。而這些，也全部都在賽道上，讓你看個夠！

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當然，吉隆坡馬拉松並不好跑，因為東南亞的天氣，四季如夏，好在主辦單位相當貼心，特別為跑友們準備了各種降溫裝置，全馬的關門時間也拉長到7小時15分！當然，如果你覺得全馬太累，還有半馬、10公里、5公里可供選擇！

玩在馬來西亞：感受世界文化遺產馬六甲

賽道上的景色讓你流連，別忘了世界文化遺產馬六甲同樣不容錯過。

馬六甲是馬來西亞歷史最悠久的古城，該城始建於1403年，曾是馬六甲王國的都城。鄭和下西洋有六次在此停靠，至今馬六甲還保存不少鄭和遺跡。複雜的歷史讓這座小城至今留下了許多遺跡和故事。馬六甲市位列聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。

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玩在馬來西亞：來去海灘度假

馬來西亞眾多美麗的海島產生了無數絕美海灘，藍天白雲和美麗的海灘是馬來西亞海島旅遊標配，趁著假期，不妨在海灘上曬曬太陽，去海裡潛水。

仙本那

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停泊群島

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玩在馬來西亞：還能怎麼玩

在最新年度的馬來西亞旅遊大獎中，有三個景點獲得最高榮譽，成為了馬來西亞必去的旅遊景點。

1、懷舊鐵道之旅：在沙巴，有全馬來西亞唯一的蒸汽火車，同時也是沙巴州和婆羅洲最古老的蒸汽火車。來一趟半日懷舊觀光列車小旅行，享受美麗的景色、優質的服務和舒適的旅途。

2、原始生態之旅：馬來西亞北部地區的蘭卡威島，擁有佔地面積100平方公里的蘭卡威國家地質公園，不僅保留了原始自然生態，還充滿了傳奇故事、民間傳說和美麗的地貌景觀。

3、逃生冒險樂園之旅：在檳城的Teluk Bahang有一座名為Escape的逃生冒險樂園，分為陸地與水上兩個主題園區，樂園將遊戲與大自然結合，形成各式各樣的遊樂設施，刺激又不失安全，適合所有年齡層。

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吃在馬來西亞：亞洲美食薈萃大快朵頤

想要抓住你的心，先要抓住你的胃。談吃？吉隆坡是亞洲美食的大雜燴，絕對能滿足你刁鑽的味蕾。跑完吉隆坡馬拉松，消耗掉那麼多體力，一定要大吃一頓好好犒賞自己，把消耗的全部吃回來！舊街場咖哩麵、白咖啡、新峰肉骨茶、椰凍、貓山王等。還有美食家蔡瀾推薦的「十號胡同」，它被冠以「地下美食博覽館」的稱號。這裡將吉隆坡最負盛名、歷史悠久的老字號美食集中在一起，它可以滿足來自世界各國的胃，是吃貨的天堂！

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買在馬來西亞：購物天堂的瘋狂血拼

吉隆坡是購物者的天堂，購物中心從上午10點，直到深夜10點才打烊，跑馬之餘您可以流連在一座座宏大華美的購物廣場裡，享受著血拼購物的快感和狂喜。來到馬來西亞，別忘了買個富有藝術感的產品作為留念。您可以去中央藝術坊和茨廠街尋找各種紀念品、手工藝品或是古董，無論是東海岸所產的峇迪（荅迪是馬來西亞的傳統手工藝和服飾）、婆羅洲的木雕面具、砂拉越的棉花，或者吉蘭丹的皮影戲，眾多馬來西亞獨特的產品，保證逛到腿軟，買到手軟。

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這樣一個集城市環遊與亞洲美食於一身的渣打吉隆坡馬拉松，你能錯過嗎？

2019渣打吉隆坡馬拉松報名資訊

比賽時間：2019年9月29日

比賽地點：馬來西亞 吉隆坡

比賽類別：

全馬：關門時間7小時15分鐘，必須年滿18歲，早3點45起跑（完賽T、獎牌、完賽證書）

半馬：關門時間3個半小時，必須年滿16歲以上，早5點30起跑（獎牌、完賽證書）

10公里：根據速度分區，必須年滿15歲以上（獎牌、完賽證書）

5公里樂趣跑：關門時間1小時，必須年滿13歲以上（獎牌）

官網報名需要抽籤，且抽籤已經結束，保證參賽趁現在！

請特別注意：如果您申報的預期完賽成績，半馬在1小時45分內完成、全馬在3小時內完成，請提交您最近一年內的相關完賽成績證明，否則賽事單位將無法按照您填寫的預期完賽成績為您分區。

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