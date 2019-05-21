跑神戶馬吃神戶牛 造訪日本馬拉松起源地

2019-05-21 09:54 運動筆記 知行合逸



1896年，首屆現代奧運會在雅典舉辦，與此同時，也為世界首場馬拉松賽開啟了帷幕，雅典馬拉松因此成為跑友們的朝聖之地。1897年，首屆波士頓馬拉松舉辦，今年已經是第123屆，波士頓馬拉松更被譽為馬拉松跑者的聖殿！那麼，在我們熟悉的日本呢？這個擁有眾多實力強勁，可以在世界大賽中和黑色閃電們一較高下選手的國度，其實也有悠久的馬拉松歷史！

早在1909年，日本就舉辦了首屆馬拉松，比賽地點就在以「神戶牛」聞名的神戶市，據說路線全長只有31.7公里，而這也是「馬拉松」這個名詞第一次出現在日本。現在，在神戶市政府樓南側1號館大樓前還設有馬拉松起源地紀念碑，這裡也是馬拉松博覽會所在地，一定要來打卡呀！

「工作在大阪，遊玩在京都，生活在神戶」是日本人對關西京阪神鐵三角關係下的註解。

而一般人之所以知道神戶，大概是因為——神戶牛吧！作為世界上最負盛名的牛肉，神戶牛肉帶來的就是原始味覺的感動和審美觀感的融合，當一塊5A級別的霜降牛肉出現在你面前，還沒有吃到就已經享受一場視覺盛宴，精美而純白的雪花狀脂肪紋路，光用眼睛看就能感受到香氣四溢。「物以稀為貴」，為了規範神戶牛的標準和口碑，真正的神戶牛肉是不允許出口的，所以只有在神戶，才能吃到這絕美的口感和味道。

Image by Jason Goh from Pixabay

嗯！是時候為了神戶牛，去一趟神戶了，而為了不那麼有罪惡感，是不是應該順便跑個馬拉松呢？

神戶雖然是日本最早舉辦馬拉松的地方，但是直到2010年才正式開始舉辦神戶馬拉松，雖然舉辦年份很短，但是神戶馬拉松，與東京馬拉松和大阪馬拉松並稱日本三大馬拉松！它是為了紀念二十多年前的阪神大地震而舉辦。如果說經典的藍黃配色代表百年波士頓的傳統，那麼以向日葵黃色為主題的黃手套，則成為了神戶馬拉松的標籤，這是充滿希望的黃，象徵著災後復興與感恩。每年開跑前，上萬人揮舞著黃手套，也讓每一個參加的人感受到力量與希望！

11月的神戶，溫度清爽適宜，坐擁瀨戶內海的海洋溼潤與六甲山的綠樹山林，跑過神戶馬拉松的賽道如同與清新空氣的一場親密接觸，吹著陣陣海風，跑過港口與山巒，42公里的路也會讓你感覺不到痛苦。

賽道折返點位於須磨的明石海峽大橋，從這座目前世界上跨距最大的吊橋旁跑過，大橋無限延伸的震撼讓人難忘，如果天氣好，還可以從海邊眺望美麗的瀨戶內海第一大島──淡路島。

賽道上可愛的cosplay和豐盛的補給一向是日本賽事的傳統，神戶馬拉松也不例外，在這裡，一般的運動飲料和香蕉已不足一提，各種蛋糕、餅乾、巧克力、軟糖、和果子銅鑼燒才是主角，感覺就差神戶牛了。

神戶馬秉承著感謝的主題，從跑者身上裝飾，到街邊鼓勵群眾的感謝字樣，以及路邊各類演出團體賣力的表演打氣，都一一體現比賽的感動！

跑完馬拉松，再去吃一頓神戶牛，才更能體會神戶牛真正的美味，你說是吧！

剛跑完馬拉松當晚雖然不能泡溫泉，但是第二天晚上，有馬溫泉是絕對是你的完美選擇！鐵含量豐富的金泉對風溼和關節有顯著的緩解，而富含碳酸的銀泉更是可以促進毛孔擴張，對慢性病有明顯功效。相傳古代武士如果受傷，在此地浸泡，傷口都會復原。如此神奇，跑完馬拉松的你也一定會在這裡卸下一身疲憊，滿血復活！

至於賽前，別忘了去六甲山上與「千萬美金的夜景」相遇！說到「千萬美金」的來歷，還有一段有趣的故事：據說1950年代，從六甲山俯瞰夜幕下的神戶，可以看到約496萬顆電燈，這些燈火每個月的用電費，按照當時匯率折算，恰巧約一百萬美元。之後，隨著經濟不斷發展，日本躍居成世界第二大經濟強國，六甲山下的燈火也增加了10倍。於是，「千萬美金的夜景」隨之得名。夜幕下的神戶，山、海、城市與精美的歐式建築璀璨生輝，整個城市如同一塊鑲滿了寶石的綢布，絢爛而夢幻。

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2019 神戶馬拉松報名資訊

比賽時間：2019年11月17日

比賽地點：日本 神戶

比賽類別：全馬。6小時30分關門。年滿18歲可報名。9點起跑。

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