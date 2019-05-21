賽事心得／追日大滿貫 奔放東台灣！

2019-05-21 10:02 運動筆記 Donna Nien



這一站～東台灣驚奇之旅，繼續冒險吧！！！

夸父追日，10個人10雙腳，第一站從南台灣，一路追到北台灣，橫跨３個年頭，整環繞台灣一周，迢迢千里路，腳步就是不停歇，最後一站東台灣，意念更加奔放，心也更狂妄了！

棒次表出列

起點～台東達魯瑪克部落大草原，地名頗符合夸父追日精神，一群脫韁之馬，逃離叢林水泥的都市，即將由台11線展開奔馳，我的主場，再熟悉不過的，我的最愛無誤啊！

棒次路線QR Code

一開始最難的，其實是交通。大家來自四面八方，除了學長和學弟搭機直達，其他人員先搭火車到花蓮，再租車前往下榻地點。

從接力初體驗開始，5人擠一台Yaris，最後一場大滿貫，寬敞的T6陪伴我們，這趟歡樂的旅程，即將拉開序幕。

全台唯一的貨櫃星巴克，我們前來朝聖囉！！！

有著自由女神標誌，這裡最為經典，也最耐人尋味的咖啡，由店長Mars親自推薦，他也是熱血的超馬跑者，平常都靠咖啡提神吧！

就來一杯冷萃吧？我要熱的…… ，這是來搗蛋的嗎？？？

悠閒的喝一杯咖啡，好東西要和好朋友分享喔！！！

從不同的角度延伸，跑者的視野，果然寬廣無比。

照慣例，賽前小小歡迎會，喜迎新成員加入，學長調教有方，學弟架式十足，看來十分耐操，溫馨的氣氛下，靜待一夜好眠，明天全力以赴。

大滿貫即將登場，感冒未癒有點微恙，加上一夜未眠，身體狀況似乎不妙。既來之則安之，笨鳥可以慢慢＂飛＂，不許害怕的理由作祟，迅速將不安拋諸腦後，從容以瑕準備出發。

報到領物資囉！！！礦泉水和舒跑各１大箱，跑者當自強，跑步兼重訓的概念，處處無所不在。

6點50分梯次出發，時間還很充分，先感受一下現場熱烈的氣氛

會場花絮篇

情緒先熱絡一下，雙腳才能邁向更遠

東台灣的特色，先來一番原住民舞蹈，迎接即將開跑的第一棒。

還沒開跑，氣氛就如此歡樂，大夥兒準備迎接，瘋狂的跨日接力，台東我們來了！花蓮我們來了！

出發前，一起凝聚團結的心，再來酷勁有型３連拍，大大增加團隊的氣勢。

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Car 1 & Car 2 全員大集合

Part 1:

猜拳、猜拳、我勝利，別搞笑了！信心喊話，那是一定要的。

第一棒學長帥氣先發，陰涼有點微風的天氣，他不禁嘴角上揚，看來速度決定態度。

第1棒～ 7.15K

整體程度: 易

站在起跑點上，果然聲勢奪人，他的招牌勁裝，總是最亮眼的那一個。

學長亮出４分速，迅速地把其他隊，狠狠地拋諸身後了！

誰人甲我比，尬車～就放馬過來吧！

學長的飛毛腿豪不客氣，這嚇死人的速度，真的跟不上啦！連他的車尾燈也看不到啊！

看到學長衝進交棒區，頓時心跳加快，緊張指數不斷上升了！

第1-2棒交接

第2棒～6.16K (實測距離6.75K)

整體程度: 易

緊湊的接棒時間，學長這背後靈果然強大，連喘口氣的機會都沒有，才短短4K，心率飆到180以上，就快要缺氧了啊！趁補給空檔，趕緊降速緩和。

台東寬廣的馬路，沿路跑起來，心胸也特別開闊。一直跑得上氣不接下氣，努力擠出最快的速度，近逼５分速，已經達到我的極限了。

天空陰陰的，微風徐徐的，不需要太密集的補給，最後2K穩住配速，就能順利交棒了！

第2-3棒交接

第3棒～6.71K

整體程度: 易

治璟緊接在我之後，夾在他和學長中間，我地壓力比較大。

他下車開始暖身，有勁的伸展筋骨，活力滿滿的standby。

太陽不時露臉，氣溫也慢慢升高，要保持帥氣與維持速度，才不辜負男神的稱號。

就在此時，一旁有單車亂入，同一天的三鐵賽事，跑道上好不熱鬧啊！

第3-4棒交接

第4棒～6.81K

整體程度: 易

跑者最大的公約數，是在陽光下跑步，既然已無可避免，就正面迎接挑戰吧！

一如既往，Pei使出渾身解數，拚勁和速度是成正比的。賽前Pei客氣地說，因傷太久沒練跑，卻無畏台東的艷陽，依然拼出極佳的成績。

台東的太陽好熱…..情，速度同樣也不打折。

趁接力空檔，一路上舒活漫遊，是最開心的小確幸。

第4-5棒交接

第5棒～7.37K

整體程度: 易

接力的新鮮人，學弟初登場囉！

看看這跑步的架式，明眼人都看得出來，學弟也是練家子啦！

跑得快，也要跑得帥，隊裡的極品小鮮肉，視覺效果真的很強大啊！

先將學弟先放生，好好當起觀光客，先瞧瞧著名風景區，劉姥姥進大觀園，奇觀加上圍觀，心情放鬆之餘，正在交棒的學弟say sorry。

Car１展開如火如荼接力時，Car 2也沒閒著，沿路享受好風光，兩隊競速之餘，誰更放得開。