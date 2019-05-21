賽事心得／那瑪夏千人路跑 醫護鐵人風雨見真情

2019-05-21 10:23 運動筆記 Meiyu Chen



經過了52小時後的520這一天，網路上傳送著520我愛你的應景貼圖，此刻的我也終於喘了口氣，所PO之文無關520，只為搖起筆桿寫眼前景、抒心中情；時光推移至52小時前的5月18日，我跟搭當好友、不知名的新朋友們一同經歷了一場風雨見真情的路跑活動。

連續2年的梅雨季節，洽巧皆在39天投標、規劃、辦理那瑪夏水蜜桃路跑活動中渡過，堪稱運動界最短的籌備期，今年「2019揭開錫安山神秘面紗-那瑪夏水蜜桃千人路跑活動」歷經多次會議、勘察中，過程皆以酷熱的溫度為前題，規劃餐飲、緊急救護的醫療佈局為主。果不其然，「天有不測風雲」、「計劃始終趕不上變化」，當天凌晨，老天爺似乎感應到我們的祈願，為了不讓選手們中暑，祂大發慈悲地自賽前3小時起從天而下直接倒下一桶水〝灑淨〞，驅走了連日高溫，只是，似乎倒得太猛了……

台29線上的世紀大狹谷，傾刻間猶如一位哭花了妝容般的女子，道道淚水流向平日的涓涓溪流，夾雜著滾滾黃土如同湍急的黃河般，令人驚心動魄。但，6點2刻，「叭~~~~~~」鳴笛聲依然在區長、裁判長的睿智與臨危不亂的判斷下準時響起，趁著雨勢稍緩時，34K選手們邁開了腳步，前往錫安山，接續出發的便是13K及5K選手。

一般賽事中，為了贏得好成績往往都是輕裝上路，但那瑪夏水蜜桃千人路跑活動畫面裡，卻多了雨衣、雨傘的繽紛畫面。更令我百思不解的是大伙兒都輕裝上場，卻在每一組的選手中，似乎看見有幾個人著白色背心的專業跑者，他們的腰際間繫著瓶瓶罐罐及小而沉的腰包，這顆做祟的好奇心，便透過工作人員傳來的照片與畫面，瞭解他們是何方神聖。

人吃五穀雜糧，所以五臟六腑若要生病，實在說不準會發生在何時？這便是「無常」！也別以為路跑只會發生抽筋、中暑(下大雨極可能會失溫)、扭傷、外傷…等，還有隱藏於自身的疾病如：氣喘、心血管疾病…等，好比這次13K的小選手，他過了折返點後不久忽然肚子痛，捧腹屈身慢行，在前不著村後不著店的山路上，還好身旁跑來了一位大哥哥，看似一般的安撫動作，孰不知已在評估小弟弟的生命徵象，並與大會醫療指揮官聯絡，透過賽道義工將他接回終點，而這位大哥哥就是醫護鐵人的創辦人-陳彥良。外行人或許以為這只是關懷吧！其實醫護鐵人與選手一起跑，責任分組照護陪伴選手前進，正好彌補賽道機巡人員擦身而過，看不到的細微之處，讓整個路跑的緊急救護網能無縫接軌。

「剛開始接觸運動的人，一定都有跑ㄧ跑肚子痛的經驗，因為在運動時血液都流向骨骼肌去，所以流向腸胃道的血液自然變少，供氧量也就不足，才會感到疼痛，所以比賽前要少吃不易消化的食物以免增加腸胃的負擔。

容易有腸胃道症狀的人，可以在比賽前兩個禮拜開始，透過平日運動習慣強度的60%開始訓練，每次持續ㄧ小時，然後每20分鐘吃30克的碳水化合物，持續到比賽時，除了肚子痛的情況改善，運動表現也會提升。」

這麼專業卻淺顯易懂的道理，早已是每一位醫護鐵人必備的常識之一，他們奔跑的身影散佈於全台灣每一場馬拉松、三鐵賽事之中，由醫師、護理師和救護員、檢驗師…等醫療人員所組成，除了各個都具有EMT執照外、他們還有一個共同的嗜好─熱愛運動。

話說網路、雜誌中已有不少篇幅描寫這位年輕的創辦人陳彥良，而我的數行文字也只是畫蛇添足，多此一舉罷了！但，5月18日位於偏鄉的那瑪夏舉辦的「2019揭開錫安山神秘面紗-那瑪夏水蜜桃千人路跑活動」，從高雄市區驅車前往就要近3小時之久，加上大雨沖刷仍準時到達會場，陪伴跑者到最後，在在映入眼簾的我，不得不動容，透過白紙上的黑點，堆砌心中的感動，正如同陳彥良心中的那點「之光」，雖是一點微亮的光，卻是千年暗室的光明，以一個人幫助一個人，吸引一個又一個的人，再去幫助更多的人…，他的光籽心念，凝聚每一個志同道合的醫護鐵人，孕育成光點、點點微光成大樹，照亮與守護這份社會企業。

謝謝你們