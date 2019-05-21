賽事心得／幽州100國際越野賽 再一次被老天提前完賽

2019-05-21 10:09 運動筆記 洪宏星



黑夜裡的雷電大雨，再一次我又被老天給提前完了賽。

開賽前

繼上月特地回台灣參加了一次「TNF100國際越野賽」之後，我又報名了一個「幽州100國際越野賽」。主要原因是想著為了8-9兩個月份的UTMB與巨人之旅的大賽事，做個以賽代練而報名參加。

另一方面也是遺憾於首次回台灣參加TNF越野，卻因為大雨的關係被提前完賽，可惜那次我都已經完成了50多公里的距離了。

這一次的幽州100吶咓除了是賽事贊助方之外，我們也帶了一百名左右的小夥伴分別參加了35公里/50公里/100公里三個組別。

第一次聽說幽州這個地名的時候，還想著這個地方到底在哪裡，直到賽事臨近時候才知道，原來幽州是一個古代地名，距離也不過北京城外1個多小時的車程而已，也就是八達嶺長城在往北20多公里的位置

賽前幾天時候大家在群裡面說著當天可能會下雨什麼的，記得都要帶好雨衣雨防寒裝備，這些原本都是強制裝備，後來又變成建議裝備，甚至還有人因為這個”裝備”問題是否為強制都發生了爭執。

其實經常玩越野的人都知道，裝備在戶外是寧多勿少，畢竟這些都跟自己的生命安全有關的事情.千萬不要有僥倖心理，反正像我這麼倔的人都不會拿安全開玩笑，萬一要出了事，連意外都不能算，只能怪自己準備不夠

出發到官廳鎮時候已經是下午五點時間了，那時候還微微下起了小雨，不過一下子就雨停了，氣溫沒下降多少反而更加的燜熱，而另一邊北京的住家位置已經下起了冰雹，那時候還沒想到明天天氣怎麼樣，我就已經在擔心我種的花草會不會被影響到呢，好歹都已經開出了花，可不能就這麼死了。

出發去

賽前一晚雖然11點就上床準備休息了，但不知道是因為太興奮還是床不舒服的原因，總之我居然失眠了，看著牆上掛著的空調燈光，一直想著什麼時候才能睡著，為什麼還不天亮，感覺沒過多少時間就已經在定好的五點鬧鐘響前就起床準備了。

叫著還躺著的宇說:該起床了趕緊的起來收拾一下吧!早上我們還得提前為戰隊的小夥伴準備補給物資的東西之外，還要幫大會給選手們帶熱身呢!

6點30

早上六點半了，第一組出發的是X組別，也就是70公里的選手們，這一組別的選手不是太多，大概50名上下吧!

而我們這100公里組的選手，感覺人真不少，隨便一眼望去200人上下還是有的，在我帶完了第二次熱身並和戰隊的小夥伴拍完了大合照之後，一定要跟宇好好的道別，希望我們在各自的賽道上都要平安完賽後，準時在七點就出發了。

發槍後跑沒幾百米，賽道馬上縮短至3米不到的寬度，進山之後就更不用說了，基本都是排著隊上山，不過這樣的情況對我來說反而沒以前來的著急了，畢竟這是100公里的距離，快這一段距離其實沒差多少，相對的會浪費更多的體力。

結束了前段的上坡土路之後，很快的轉進了碎石路段，這路段我琢磨著應該是以前的溪水道，只是現在因為沒有雨水的關係而乾枯，在這條賽道上跑，兩邊都是石壁，沒有太陽照射但也沒有風感覺有點燜熱，但是一轉出去之後就是山脊，突然來著涼風吹的實在舒服阿!

一抬頭看見咱們的老孫拿著設備在那邊做著直播，我心想等等發現我的時候，一定要保持著臉不紅氣不喘的狀態好好的讓他採訪一下，畢竟鏡頭前還是要表現出越野大神的感覺。

記得老孫採訪問我，現在在想著什麼的時候，我回他:我在想能有這機會在賽道上遇到宇姊嗎?又或者在換裝點或打卡點的時候看見宇姊在等我，如果是這樣就太好了。

因為這一次宇跑的是35公里，我事先也沒太關注我們的賽道是否有重疊的時候，至於打卡或者換裝點能等我，那就覺得更難了，但是我還是一直保持著這個希望，每快到一個打卡點的時候，我就想著她應該就在那等我很久，我應該再跑快一點。

不到長城非好漢

到了北京這麼長時間，我都沒有來過長城，宇也一直再笑話我說，都在北京了你還沒去過。

其實我不是不喜歡去長城，我只是不喜歡花了這麼長的時間跑去那邊跟一堆遊客人擠人，且一堆石頭的也不需要特地去看呀!!

原本還想著不如去報一個環長城的越野賽，這樣不就可以連玩帶比賽的逛完長城了嗎？

況且這一次聽說還有長城賽段呢!聽起來還是蠻開心的，畢竟人家常說”不到長城非好漢”為了當一次好漢我這不是來了嗎？

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過了CP2的打卡點之後，就是長城賽段了，看著長城破舊不堪的樣子，這就是宇說的”野”長城了吧!跟八達嶺的比起來，我其實還是比較喜歡這感覺，看上去就很有歷史的痕跡。

開始爬著長城四周雲霧纏繞，很有仙氣的感覺，這水氣霧氣再加上涼風陣陣，氣溫一下子低了許多，雖然穿著短袖，不過覺得相當的舒服，這也是我最喜歡的溫度。

開始的時候覺得這個長城很酷，興奮到又拍照又錄影的，越往下走的時候，越感覺這路怎麼都走不完一階接著一階，天啊~~~這感覺沒完了。

一方面霧大的看不見百米外的賽道，根本看不到接下來是什麼路況，下坡的時候也不好跑起來的原因是路上都是不平穩的牆磚，一次的不小心還摔了一跤，一個尖銳的時候往後腰上狠戳了一下，事後拿手機的時候發現，原本平面的手機已經變成曲面的了，背包因此又開了一個洞，，這實在是讓我心疼的呀!!

崩潰了

這次賽事一路都覺得狀態不錯，隨著時間越晚溫度越低，我的速度也是越來越快，很有機會在20個小時內完賽，而這一路上我的吃喝也不少，稍微算了一下我大概吃了20條能量膠、2支能量棒、4碗方便麵、1碗小米粥、5碗水果罐頭、1斤西瓜，人家賽事之後是越來越瘦，而我開跑前體重75.3公斤在賽後變成了79.3公斤了，足足又胖了4公斤，這算是一種運動傷害嗎？

時間是晚上11點左右我已經開始感覺到了雨滴，一邊穿起了雨衣一邊想著太好了終於下點雨涼快一下，而且越爛的天氣越爛的路況，也是我最喜歡的，可能我比較變態，就喜歡這種極虐的感覺，

但很快這種感覺一下子就過去了，主要是因為第一道閃電下來的時候，劈中了距離我百米外的山頂一陣火光，嚇得尿差點出來了(雖然全身都濕了也分不出來)不過在我後面的兩個選手瞬間縮在地上，我轉個頭過去對其中一位選手說，你要不要考慮收一下登山杖，免得被雷劈中，同時也在心裡嘀咕著，現在在山頂最高處，什麼掩護都沒有，會不會下一個就是我，然後開始各種想像會不會死在山上了，現在要不要給宇打個電話交代一下，起碼還有個最後的招呼。

後面的5公里走的還挺折磨但也蠻有趣的，雨依然下著但終於不再打雷閃電，一段山坡充滿著黃泥，上去一步卻滑了三步下來，比泥濘賽還要過癮，原本不用一小時就可以走完的上坡，我們花了一倍的時間，腳下全部都是爛泥，提腳的時候鞋特別的重，上坡的時候還可以控制一下，但要是下坡路段尤其又是特別窄的賽道時，反而才是危險，聽說有些選手剛好在這樣的賽道上，幾番抓著旁邊的雜草一步一步的捱下來

一個「慘」字能了得？

凌晨兩點，也是我跑了19個小時的時候，在最後一個打卡點時志願者說不著急慢慢來喔 !賽事因為雷雨原因已經中止了，雖然跟我預想的一樣，但還是不願接受這個事實，好歹我也跑了92公里，沒多少就可以到終點了，在這個節骨眼上說中止，天啊~~~~~為什麼又一次，而且還連續一直來，內心真的都快爆炸了

不過還有更慘的是，有些選手都從這個打卡點跑出去了，還被大會叫回來，甚至上一個打卡點的有四十多人一邊淋著雨一邊抱在一起相互取暖等待大會的車來收容。而我這裡雖然是在村裡的居委會裡頭，但密不透風的屋子裡塞了四十多人，因為來的路上車道狹窄，大車根本進不來，所以接送速度非常緩慢且還要以小車分批接送回終點。

屋裡相當擁擠地上都是水跟泥土，那時也累的不管這麼多，找了塊地躺了就睡，直到4點多才被接送回去，那時候一點訊號都沒有，很想跟宇報個平安，因為我知道她一定會很著急，尤其是跟我說了最後的15公里下坡相當危險，沒下雨之前就一直跟我吩咐著注意安全。

順利回來之後，簡單的收拾了一下自己，就得趕緊休息一下因為下午還得趕回北京路一個節目通告，這一路還一直想著怎麼這麼不好彩，連著兩場賽事都被老天提前完賽，雖然是特別的經驗，不過可不要再有第三次了，畢竟我得靠實力完賽對吧!!