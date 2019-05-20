賽事心得／台北星光馬拉松 醫護鐵人陪你到最後一刻

2019-05-20 09:25 運動筆記 袁宜如



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今天支援台北星光馬43公里，是我第一次跑路跑得這麼驚險又刺激，雖然中午有下過陣雨，讓炎熱的天氣涼爽許多，但跑起來還是有點悶熱，前21.5公里我像姥姥逛大街每一站都吃飽喝滿。

這場補給真是好的沒話說，有蘋果，肉乾，小番茄，各式餅乾洋芋片，7-11的小叮噹蛋糕，壽司等，飲料除了水和舒跑還有微他露p和仙草凍茶，最重要的是吃到飽的氣派西瓜，我在前半馬吃了3片，後半馬還吃了1片，每個補給站還有食用冰塊和備有大水桶讓跑者降溫，補給站吃完真的都不用吃晚餐了。

感謝跑者這場全馬狀況都不錯，除了折返後看到有一輛救護車已把跑者送上去，希望他平安。其中到20公里時陸續碰到有3位全馬跑者表示肚子不舒服想吐，我就勸他們前面半馬跑完到終點就好，身體比較重要，這場大會也很佛心，可以改公里數，還可拿到完賽禮。

跑到後面大約22公里時也是遇到一位跑全馬的妹妹表示肚子痛膝蓋也不舒服，我有詢問他跑得起來嗎？他說不行，於是我也是勸他立馬折返回終點對身體較好，過沒多久又遇到一位跑全馬的年輕弟弟，他小腿抽筋，整個肌肉縮起來了，硬硬的，我就幫他噴撒隆巴斯教他解抽筋姿勢。

就這樣跑到31公里時，我有點累，就邊走邊跑，遇到腳姿勢怪怪的就詢問要不要噴撒隆巴斯，跑到要上麥帥一橋剩6公里時，真是感動到淚光閃閃啊！但隨後心驚了一下，因為看到橋旁邊交管旁躺了一位男跑者，詢問過後，他是後面大腿小腿都抽筋無法跑了要棄賽，我還是請他站起來後幫他噴撒隆帕斯舒緩一下。

麥帥一橋下坡回程最後5公里真是累但還是拼死拼活跑完，經過了三鐵113之後再次證明全馬真的是比113還要讓我跑得不要不要的，最後大感謝Pin-Hsuan Wu指導我小腿放輕鬆，用大腿帶小腿跑，膝蓋當軸心，我試著跑真的輕鬆許多，以前我真的是亂亂跑。

跑回終點大直橋前2公里還和跑者一起互相鼓勵並報倒數計時完賽時間。跑到終點時看到醫鐵的夥伴居然沒有回家，還在等我，我真是慚愧讓他們等那麼久又感動啊！有你們真好。

#聽到跑者說有你真好心暖暖

#台北星光馬真是一場耐熱又耐力的路跑賽事