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帶著小比遊台灣／那瑪夏水蜜桃千人路跑 拿麼會跑

2019-05-19 06:00運動筆記 陳嘉齡

高雄市那瑪夏區（原高雄縣三民鄉），農特產資源豐沛，全年均為農特產季，尤以4月至5月出產之水蜜桃為轄內知名之水果，本區位於海拔700公尺以上，日夜溫差大，氣候及環境條件極適合種植溫帶水果，故所生產之水果香甜多汁，尤以產季短之水蜜桃品質口感多汁鮮甜，平均甜度高達12度以上，深受消費者喜愛。 

那瑪夏境內有長達12公里的平緩路線，除擁有絕美的景色外，台29線多為坡度變化較小的道路，青山翠嶺環繞且涓涓溪流相伴於左右，對路跑者而言是一條空氣清新且綠意盎然的氛多精路線。

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沒錯，今天我們來到風景優美的高雄市那瑪夏區，因為離高雄市區路途遙遠，所以，平常會來這邊，都是送物資給這裡的獨居老人居多。

半夜二點，我便起身驅車前往今天的目的地，沿路上因為下雨，而有時大有時小，加上都沒有路燈路又很小條，所以我又更加小心。在去程的路上，我還看到有小動物從我車前經過，一整個覺得我是瘋了嗎？來這麼偏僻又深山野嶺的地方跑步😆

開了約莫二個多小時，終於到達會場，現場志工也慢慢就位，選手也一一聚集。

很多人看到我，手指著說，你不是那個嗎？你也來了耶，什麼那個，然後這些可愛的小朋友跟當地住民，我們也一起開心的拍照😂

沒多久，看到柯加祿大哥帶著大嫂和朋友前來，他更猛，特地從台東大老遠前來，實在太佩服他們了，據他說，開了五六個小時的車啊！真是辛苦他們了。

沒多久也遇到一顆智大哥，他被我叫住，我們也愉快的合照留念。

接著也跟幾個熱情的跑友合照留念，大家互道加油便等候賽事的出發。

這時候，天空下起磅礡大雨，又打雷閃電的，我心想，不會吧！難道又要在雨中奔跑了😆

好不容易，雨忽然變小了，選手也冒雨出發，這時候有一個在地的大姐，跟我說想跟我一起跑，因為她是氣喘的病人，她看到我帶小比跑，她很感動，所以她也要跟我一起跑。

我跟大姐說，你身體不好又下雨，要好好待在家裡休息啊！在她拜託之下，我只好帶著她一起同行。

一路上，我怕她氣喘會發作，而且又是下坡，我也不敢跑太快，路上遇到下大雨，大姐也幫忙我撐傘，好讓小比不會被雨淋到。在這裡很謝謝大姐，小比才沒有淋到很多雨。

在賽道兩旁，也又許多熱情的原住民，冒著大雨大聲的為沿途經過的跑者加油，就連老奶奶也穿著傳統服裝，大聲的對大家喊加油，那畫面看起來真的令人感動。

到了補給站，他們準備了許多食物，有好吃的西瓜，香蕉，蕃茄，還有脆梅，更有熱狗，雞塊，薯條供大家食用。

因為，我不會很餓，所以也沒有吃多少。

過沒多久我們便過了折返點，這時候一路上坡，爬升大約700公尺，而我只能吃力的推著小比爬回終點，這時候認識了一個在地的朋友達妮芙，她也帶著孩子們一起參加路跑，她很貼心，幫我一起推小比回去終點，途中經過她們家，她還直說叫我有空就去她家玩，他們家人更放煙火，歡迎遠道而來的跑者，真的真的讓人很感動。

而我們就這樣子一路回到終點，完成了這場賽事。

而賽後領的完賽禮很多，有背袋，衣服，獎牌，毛巾，還有二顆水蜜桃。真的是物超所值的一場賽事。

如果不是一直下雨的話，在這裡跑步，是很棒的享受。

而且這裡一月有漂亮的李花盛開，四月有螢火蟲，真的值得全家大小一起同遊。

其實，原住民的樂天和熱情及知足，其實就是他們生活與文化的一部分。

也是我一直很佩服的，而這次她們給我的功課叫做團結。

只要團結，生活上沒有解決不了的事情。

原住民朋友真的很有生活智慧，能與自然萬物平和共存，這實在值得我們學習。

再一次謝謝大姐，達妮芙，陪伴著我們完成這場賽事。

謝謝陳粵棟大哥，千里迢迢的冒雨騎車過來這邊為大家拍照，真的辛苦他了。

謝謝攝影師，志工和熱情的啦啦啦朋友冒雨為大家辛苦的服務。

#2019那瑪夏水蜜桃千人路跑

#為不能跑的人而跑

#vision勇氣與熱情

#用雙腳帶小比跑旅台灣

樂天

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