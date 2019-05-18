賽事心得／三個月 從厭惡跑步到完成三鐵的肥宅

2019-05-18 06:00 運動筆記 Chao Kuo Chu



年初時strava 一直顯示，有個沒有聯絡的學妹每天在跑步，好奇之下去詢問了她，怎麼會有人喜歡那種心跳跳出胸膛的運動，聊著聊著就被她的一句話打動了，「你離三鐵只差跑步耶，連最難的游泳跟單車妳都在運動了，真的不考慮參加三鐵嗎？」 想著這句話兩三天，許久不見的熱血又再次燃起。

在報名三鐵時，已經接近二月，身上連跑鞋跟如何跑步都不知道，只知道教練我想比賽（跪），一邊看著跑步相關的文章一邊幻想能完成三鐵有多浪漫，然而我卻不知道，為了達到這個夢想自己會經歷多少的磨練與困難，直到五月的比賽當天。

從一開始的練跑每個禮拜抽兩天晚上，六分半五公里，到盡力撐完十公里不休息五分四十最速整整花了一個月，看著學妹的跑步成績，感覺自己要到那種輕而易舉的速度，好像此生都沒有機會，始終都無法體會到各位跑友說的跑步會帶來的幸福感與成就感，每次練跑都好像在自殘，呼吸節奏永遠都是氣喘吁吁，雙腿抽筋到難以計算，跑步怎麼那麼難啊！！！！！！但報名費都交了，還不小心把朋友男友拉下水，揪了一群人要參加，再怎麼走都要把它做完啊，現在沒沒說不參加感覺會被大家殺掉啊！！！

整個四月都在六分速上下徘徊，在怎麼努力看文章都覺得哪些如何進步的文章，都覺得那些人講的身體反應怎跟我的身體反應差那麼多，跑去問運動用品店的詢問店員，那種跑步胸膛永遠像石頭壓住的感覺要怎解決，股四頭肌總會硬得像石頭一樣，不少店員總笑著她也是第一次聽到這種狀況耶，可能是你的方式錯誤了吧？！我知道啊，但我找不到類似的文章告訴如何解決啊（抱頭痛哭）

在四月中的某次練跑，邊想著等等跑完來吃麥當勞還是鹽酥雞，完全沒有發覺自己的速度越來越快，身體在心緒的不干涉下，竟然如此的順暢有力，終於在最後一公里的時候，我發現自己找到了自己呼吸的節奏，最後一公里來到了五分四十無痛，雀躍地把這件事告訴學妹，我說那種感覺好奇特，我好像發現了一個新的自己。隔天為了想知道那種感覺是什麼，再次穿上跑鞋踏上美術館，我試著不管理吸氣只調整自己的吐息，在結束時，跑表顯示五分二十二秒十公里，我終於把自己的ＰＢ在一個月後順利提升！（撒花）因為太想掌握哪種感覺，就休息一天後，再度穿上跑鞋，我想要記得那種暢快跑步的感覺！

這次的成績出乎自己的預料，我在練跑第二個月，成績來到了五分零四秒十公里，四天內從掌握訣竅到兩次破ＰＢ的感覺真的很爽啊！！！！時間來到了比賽當天，看著單車區排滿了一台台公路車與三鐵車，不斷地鼓勵著自己，或許成績不如人，但至少我盡力準備了！

游泳下水時，一開始就出師不利，僅管賽前就知道水不乾淨，但能見度也低的太誇張了吧！在水面下完全看不到任何東西，又一直被旁人撞，還因為緊張喝了好幾口泥巴水，那種噁心的感覺讓自己忍不住想作嘔，身體因為看不到而開始發抖，還為了離開那些不斷拉扯的人群，整個大游歪，出師不利大概就是我的心情寫照，用抬頭蛙看方向時，看著浮台上的救生員就好想要放棄比賽！但覺得如果這理由講出來，朋友男友應該會把我抓去阿嚕吧，就只能逼自己努力的繼續向前！

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衝到轉換區整理一下心情，告訴著自己，三鐵是一項運動不是分開的，既然選則了開始，頭洗了就要認真的洗完！

踏上單車吃著補給品，瞄準在前面的騎士，一個一個的當目標去超車，那種御風而馳的感覺讓稍早的壞心情一掃而空，還有時間跟旁邊騎車的選手聊聊，說她的單車好好看，要加油！看著那些聚成集團的專業選手，開始幻想自己某天也能身在其中的白日夢，享受賽事就是那一趟單車的美好寫照！但當手錶顯示已經騎了40公里，而我人卻在最後一趟回程的路上，心中暗暗地罵了個髒話，手錶又不準了嗎？算了，最後一段路跑完就只剩跑步了！加油加油！

把車停好，安全帽丟著就離開轉換區，而老毛病股四頭肌又開始隱隱作痛，僵硬了起來，硬跑了兩公里，我抽筋了...看著身旁的跑者一個一個超越自己，邊努力的按摩紓緩，再多的不甘心都無法讓自己再度的回到狀況，十公里就在一邊抽筋一邊按摩，走路舒緩與百公尺慢跑的循環中度過。

當抵達終點線時，沒有看到朋友與她男友，默默地去水站喝水等待領車，又餓又累只想好好洗個澡！儘管成績不理想，狀況連連，但至少自己努力撐完整場了。

終於遇到了朋友們，他們說著前幾名成績多優秀，知道自己還離他們很遠，就拿著成績單默默的離開了，傍晚回到家才收到訊息，朋友告訴我成績是分二耶！ 天啊我的成績有分二耶！！！我人生的初鐵竟然能上凸台，而我卻在那邊自怨自哀！！！我錯過了上凸台拍照的機會，好想掐死自己歐！！！！

在努力的過程遭遇到無數的挫折、與操之過急而反噬的失敗，一個人的練習，總有無數想放棄的理由，在一次次的筋疲力盡，心臟近乎奔出胸膛的痛苦後；我才知道，在潛意識裡的自己深信著，如果連最討厭的事情都能強迫自己去突破，那我還有什麼會做不到的呢？我知道我很犯賤，嘴巴總講著努力不一定會成功，放棄會很輕鬆，然後每次決定放棄的隔天就又提起精神吃菜單，一步一步的走向未來，一秒一秒的戰勝昨天，這一次我對自己驕傲無比！