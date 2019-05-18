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賽事心得／來自春季的兩場北部河濱賽事 兩場總二

2019-05-18 06:00運動筆記 曾俊凱。凱哥

回朔起自己過去近五年的跑齡中，因爲位處地緣的關係，大多數所參加的賽事，以中台灣為主。僅在某些時後會前往北部參加路跑，例如：遇到IAAF及AIMS等較大型的賽事，才會規劃兩天一夜的旅跑，北上參加。今年，我試著讓自己離開自己所熟悉的中台灣，開始參與許多不同的賽事，到處亂跑....從年初的「金門馬」、「渣打馬」，至4月初的「風櫃嘴馬拉松」，到近幾週前才剛結束的「金城桐花盃」及「閃愛碧潭星光馬」，漸漸的開始對於北部路跑賽事的天氣、路況也有了些熟悉感。

2019金門馬拉松（圖片來源：運動筆記）

4/29金城桐花盃路跑賽 豔陽中的河濱賽道挑戰

金城桐花路跑算是舉辦了29的悠久賽事，今年因遇到施工的因素，所以將舉辦地點設在土城河濱公園。還記得4/29這天天氣很熱，儘管還沒五月，但隨著近幾年的氣候變遷因素，仿佛夏天早已到來，還不到六點太陽公公已掛在空中了！這天，在出發起跑前就知道天氣會很熱，也明白河濱賽道中毫無太多的遮避物，所以我再三確認好帶在身上的補給：鹽糖、能量膠⋯ㄧ個都不能少，以避免自己會在中途中有認何的突發狀況。雖然是河濱的路況，看似筆直也沒有太多的坡度起伏，但炙熱的天氣及人潮的擁擠確是這場賽事中所要克服的困難點。我在起跑後仍保持著路跑的大原則：不要爆衝！穩穩的前進、慢慢加快，從總六慢慢往前推進，直到總二的排序後，便定速在那，一直往看似沒有盡頭的前方跑。

天氣真的很熱，補給很重要（圖片來源：劉曉樺）

左閃右閃，終於閃過一群人....（圖片來源：尋寶網）

沿途中折返四躺的河濱公園路線，時而要面對前方迎面而來的一大群半馬跑者，時而遇見騎自行車的民眾，在陜小的河濱中，對著前方的人群不停的喊“半馬請靠右”，喊破了嗓、左閃右避才殺進終點，以總二的成績收場。

03:08:18，準備進站（圖片來源：劉曉樺）

開心獲得總二，與其他選手一起上台領獎（圖片來源：曾俊凱）

5/11閃愛螢光碧潭馬拉松 新店午後的路賽之美有別與金城桐花馬，很大的不同點在於「閃愛螢光碧潭馬拉松」是在下午三點起跑，不是早晨，也不算傍晚…… 因此對於賽前「吃」的部份，我比以往的午餐時間稍提早了一些，主要是考量怕太晚吃午餐，會離起跑時間太近，消化不良。

巧遇彬哥與馬克，來去一起吃午餐！（圖片來源：曾俊凱）

大約下午一點半抵達會場，附近已有許多參加賽事的跑友陸續前來報到，大概是因為碧潭算是台北著名的風光景點，而這天正逢是週末，所以有許多觀光的民眾、攤販，顯得特別熱鬧。下午快三點時，往起跑點就緒，直到喇叭鳴聲「逼」————ㄧ聲就出發了。在這長達42K的路跑中，雖然太陽沒那麼強烈刺眼，但是天氣的悶熱感讓我到了30K的時候，開始出現了厭世感。正逢週末的下午，河濱上也聚集了許多民眾及小朋友，散步、跑步、騎自行車⋯都有，顯得擁擠不好跑。

這場賽事有很多人穿著比集尼及特殊裝扮來比賽，很有趣。（圖片來源：曾俊凱）

沿路有許多民眾及旅客（圖片來源：James Lin）

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整路都在靠意志力堅持到最後一刻（圖片來源：運動筆記）

折返後，一直聽到有人在喊“總三…總三…“我一直在想：「我是總三嗎？」但也顧不了這麼多了，心裡只想趕快跑完，趕快休息。直到越來越接近終點，才聽到大家一直喊「總二！總二要進來了！」。通過拱門的剎那，我來不及回神自己到底是第幾名，看著凱妹問了成績，才知道自己是總二。

抵達終點的那一刻（圖片來源：曾俊凱）

很幸運的獲得總二，與其他獲獎選手一起上台領獎（圖片來源：曾俊凱）

「金城桐花盃」及「閃愛碧潭星光馬」這兩場賽事都是第一次參加；而位處新店及土城的河濱公園也是自己第一次跑；更是自己第一次選在春季參加北市的路跑，根本不敢想像自己會拿怎樣的成績。有些意外自己可以在短暫的一個月內拿到了兩場總二，也算給自己一個交代，期待下次再來台北挑戰。

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