跑步小品／堅持下去

2019-05-16 09:51 運動筆記 小幽



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跑步可以一個人，但跑得不遠，跑得不快樂。我不知道大家是否有靈魂跑者，我指的靈魂跑者，是活生生的人。身邊總有一兩個朋友陪你練習跑步，練習完畢會圍在一起吐苦水，分享練習過程的辛苦、滿足。當你疲勞時，有人慰問，雖然他不能代你疲勞，但心靈上會感到輕鬆了，因為你不是一個人。當你跑得很好時，會馬上向朋友炫耀一番呢？在這個資訊發達的年代，喜歡打卡的時代，沒有分享就好像沒有跑過一樣！如果沒有人讓你分享喜悅，那麼你跑更好，心裡總是缺少一股快樂！ 在心理上有人推動，鼓勵你去追求更遠的夢，再痛苦也會堅持！