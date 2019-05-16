奮起湖慈善公益馬拉松 報名資訊

2019-05-16 09:57 運動筆記 吳國豪



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大家來做公益幫助沒經費的山區小學(協助偏遠山區學童)，11月10日歡迎來奮起湖做公益，可增馬數。

奮起湖 扶輪心•感恩情慈善馬拉松將5月15日上午10點正式開放網站報名，趕緊來做公益搶名額哦！