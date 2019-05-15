賽事心得／波士頓馬拉松 參賽經驗全紀錄

2019-05-15 09:35 運動筆記 Malinda Wang



一直想用一些方式記錄下今年參賽的狀況。但心得感想寫的比我好的跑友大有人在，所以就簡單節錄下這次的完整參賽經驗，提供給來年想參加波馬的跑友當作參考。

波馬參賽名額取得方式 大約可分為四種

(1) BQ 錄取 -- 約70%~80%的人採取的方式。目前BQ標準在2018年後每個級距都已經上調了5 分鐘，表示大家都越跑越快了。這方面的資訊很多跑者都寫過類似的文章，我就不用多贅述。

(2) 慈善捐款 -- 波馬的官網上列示了20~30間的慈善單位連結，最低捐款金額從US$7,500美金上看到US$10,000以上。以申請跑2019年波馬為例，大約在前一年的九月左右各大波馬的慈善單位開始接受報名。但是.... 不是每個報名遞交申請表都是免費的喔！有幾間知名大型的慈善單位會要求申請者先繳交一筆報名費/ 行政處理費，讓他們先審核你的資格之後，如有通過初選再跟你進行面試或相對應的申請文件撰寫。處理費有些單位是可以轉為之後你的慈善捐款金額的一部分；有些就是處理費歸處理費，捐款歸捐款。通常會要求跟你收這種還沒確定名額就要處理費的單位手上的名額可能是比較多一些的，所以藉此先篩選掉一些人。但各慈善單位手上可以放出多少名額其實是個謎。

雖然每家慈善單位的要求表格和申請方式都有差異，但是都需要申請者自己想好如何推銷自己讓他們接受你，並確定會為他們的慈善單位做到良好的宣傳並募集到相對應承諾的募款金額。

必須說用慈善捐款的方式對台灣人來說是相對於比較困難的，除了募款計畫是全用英文寫出來的部分外，且台灣人本身也比較少真的做到向人直接募款的活動，比較難寫出好的募款計畫徹底實行。在粥多僧少的狀況之下，要打敗英語系國家的跑者拿到慈善捐款的名額是困難的。我猜真的有興趣的跑者會願意完成這項工作的還是少數。以之前我看到的台灣六星跑者的文章之中就已經有兩位是用慈善捐款拿到名額的。不是不行，是真的得花時間。甚至到最後你會苦苦等到十一月中等大部分慈善單位都已經決定人選時還沒拿到入選的門票。這時候真的是會抓狂的。

(3) 旅行社名額 -- 目前台灣好像只有一家日籍專辦海外馬的旅行社有拿到代理的名額。絕大部分的跑者都必須向對岸的旅行社買。對岸有賣波馬的旅行社有幾間，價格也有差異。就得多靠自己去比較或是靠熟識的朋友介紹哪間對岸旅行社是比較合適的。但是有一個重點就是.... 大部分對岸有賣波馬名額的旅行社都有所謂的早鳥價格。如果下定決心要透過旅行社拿名額的跑友，請早點跟旅行社下訂。由於釋出的名額相對是少的，有時候就要靠先搶先贏或是關係介紹了。由於越來越多人要拿下六大，旅行社的名額只會越賣越貴，請自己斟酌考慮。如果拖到前一年年底要去找名額跑波馬，請有心理準備，參賽資格＋住宿，報價價格可能超過US$10,000美金。跟旅行社買名額的好處就是花錢當大爺，也不用寫落落長的文章去展現你募款的誠意。然後賽前有人提醒你所有的注意事項，其實真的還不錯。

(4) 波馬贊助商的贊助名額 -- 可遇不可求，看你是否任職於任何一間波馬賽事贊助商的公司，問一下公司有無名額給公司內部同事。或是知道某贊助商有名額且你也有一定的知名度讓他們願意來贊助你。我的確知道有人是透過這種贊助商名額方式取得參賽資格的。

無論跑者們用以上什麼方式取得名額，只要不是造假成績取得名額或是偽造別人號碼牌取得獎牌的，我覺得都是很棒的方式讓自己圓夢。畢竟用BQ拿到參賽名額的和用旅行社買到參賽名額的跑者，最後都是得用自己的雙腳跑完42.195公里，不是嗎？

波馬的報到

有四天的時間可以在Expo 報到，親自取得參賽號碼牌和所有的物資。波馬Expo 位在波馬賽道終點前的一個會議中心。入口有兩個，一個直接從馬路的大門進去；另一種方式從隔壁shopping mall 的二樓轉到Expo 的二樓再上去樓上。由大門進出人很多、安檢有點慢，所以看到人多排隊進場的話，可以考慮由shopping mall進出。

Expo 規模以六大中來說算是中型的Expo，重頭戲應該就是Adidas的攤位和當年度的獨角獸紀念娃娃。有穿年份Ｔ的紀念娃娃只能在Expo 買到而且很快就會賣完了，如果要買就要第一天或第二天早上一早去買。千萬別想有打折這種事情。想買的Adidas 紀念品最好就在Expo 買好，但是要注意Expo 商品一經出售，是不能退換的。所以搶購時要注意尺寸和顏色。當然如果Expo 買不到尺寸又想買紀念商品請試試看Adidas的官網，趕快下訂看有無機會在要離開Boston 之前收到。可以下完訂單後，直接跟Adidas線上的客服溝通看看。如果真的趕不及收到再取消掉也行。

整體來說Expo 報到要帶護照和報到單就行了。無法代領，號碼牌遺失無法補發，請特別注意。

當然Expo 會場還有許多其他廠商的商品在販售，就看大家的口袋深度和想要購買的慾望。也有些紀念品可免費拿到，但印象不是太多就對了。

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波馬賽事的前夕餐會

波馬主辦單位在賽前的前一天在昆西市場附近的市政廳中會舉行簡單的自助餐會，跑者免費，眷屬每人US$30，主要是提供義大利通心粉、沙拉、麵包、甜點、啤酒、氣泡水。是否要去因人而異。食物還行，主要人太多要等待進場比較久。至於餐點是否符合個人口味因人而異。沒去過可以去一次，去過一次可以把時間省下來好好在旅館休息比較實在。

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等待波馬的起跑

波馬的起、終點是不同處。除非你是住起點附近或是有親友或旅行社的遊覽車會把你送到起點附近的選手村外，大部分的選手會選擇在市區搭接駁Bus 去起點。搭車時間近40~60分鐘。請盡量在規定的時間搭車，不用太早到達。搭車到達起點前會在選手村下車，可在選手村稍做停留更換衣物和吃點自己帶的補給品，然後才會前往起跑區等待。至於選手村中有無可用的食物可以讓選手享用，完全沒太大印象。從選手村走到起跑點其實有一段路程，建議在規定時間內提早前往準備起跑。準備起跑區的路邊兩旁是住家，所以會有住戶跟你加油。一共有四波放行，我是第四波緊接著第三波後出發，怕被關門的跑者請盡量早點到起跑線處等待。波馬的關門是以最後一位出發的跑者跑約六小時十五分來做完賽與否的決定。沒看到有回收車，但波馬賽道的旁邊有火車或是地鐵站在附近，如果真的要棄賽，可能得自己想辦法回到終點取得自己寄物的東西才行。

跑在波馬的賽道上

能站上波馬的賽道，心中是惶恐的。雖然賽前有前輩跑友說就是一個下坡的賽道，不用太擔心。聽起來真讓人放心，但是跑起來才不是這麼一回事啦！波馬的賽道雖然是下坡賽道，但是他是個有起起伏伏的下坡賽道。簡單來說就是不平坦的小丘陵地。每個小上坡路段我都很有感覺的。沿路的風景必須說，沒有太大的驚喜。典型的美國東部county的風光。加油聲不少，沿路會經過八、九個Boston 附近的小鎮，最有名的應該就是Wellesley 尖叫隧道和Newton 的心碎坡。果然是高手如雲的賽道，幾乎很少看到有人停下來或是速度慢下來的，連帶著我也不好意思停下來稍作休息。越接近市區加油的人群更多了，也更不好意思慢下腳步來。眼看著剩下抵達終點的距離越來越近，一直害怕無法完賽的我心中的大石頭終於慢慢落下了。踏入終點線，完成了六大馬的其中一馬賽事。這42.195公里我沒有太多的人生跑馬燈出現，我只能專注在我的呼吸和我的腳步上面認真的一步一步完成這場賽事。我不會說他是條容易的賽道但其實想想也不是太難。比較困難的是如何取得參賽門票而已。

完賽

進入了波馬終點的拱門、踩上了終點線感應器，我征服了我的波馬賽道。我沒有跟任何人比，我就是我這場賽事的第一名。

進入終點時是下著小雨，雨勢不大，可稍微澆熄身體的熱度和進入終點時的興奮感。我的波馬賽事就這樣結束了。每個在波馬賽道的跑者都有著屬於自己波馬的故事可以分享，波馬不見得是每位跑者都想追逐的賽事，但是我很高興也很榮幸能在波馬的賽道跑上一回。未來有機會，我還是願意再挑戰一次這個最知名、最古老的賽事。

波馬賽後的賽後趴

比賽當晚的六點由波馬主辦單位主辦的活動，跑者免費。但是這個可以不用去，除非你真的想逛一下紅襪隊的芬威球場，和喝一杯用號碼布還是完賽獎牌換來的啤酒，不然只是浪費時間。我就是這個白癡並花了US$30買了眷屬票進去結果什麼東西都沒吃到，也不知道有啤酒可以換就離開。然後是在芬威球場的附近買炸雞填飽肚子。

波馬賽後的隔日

重頭戲就是去Expo 對面的 Adidas Runbase 或終點線旁的 Marathon Sports 免費在波馬獎牌上把自己的名字和完賽時間給刻上去。約九點開始刻，需要排隊等待。以往買Adidas 當年度的波馬紀念風衣外套可以在Adidas Runbase 請他們免費把自己的完賽時間給繡上去的，今年是沒有這項服務。

今年去Adidas runbase 可以索取一面小小的三角旗，上面燙印有波馬路線的地名並把你姓名給燙印進去的紀念品。這個紀念品可以在賽前的前幾天就去索取。早去你才有機會要到燙印Boston 的三角旗留作紀念。很遺憾我去的時候可以選的地名已經剩下三、四個了。

當然如果還想碰運氣要買Adidas波馬官方的紀念衣物，還有機會在這時候去Adidas Runbase 或是Marathon Sports 購買，但是剩下的大多都是大尺寸的，可以買到的商品機會不多。但有試有機會沒試就沒了。

至於我的除了波馬還去哪裡玩樂就沒太大參考價值，因為我波士頓去了好幾次了，這次主要就是跑波馬，順便去TD Garden看了賽爾提克的季後賽第一場賽事和去芬威球場看紅襪隊的季賽而已。感受一下NBA & MLB的熱鬧！

簡單地記錄下我的波馬經驗讓我之後可以回味。下一場賽事--倫敦馬。