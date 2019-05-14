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電影贈票／探測夢想的極限 人類史上最偉大的冒險

2019-05-14 09:26運動筆記 采昌國際

★「制霸極地的男人」阿蒙森，史上最偉大冒險事蹟改編！★ 挑戰極限、無所畏懼！一窺冒險英雄的辛酸血淚！★ 繼【神鬼任務】後，又一人類與大自然的殘酷對決！★【加勒比海盜神鬼奇航：死無對證】國際名導艾斯班山柏格集大成精采之作！★【怪獸與牠們的產地】【異形：聖約】凱薩琳華特斯頓又一精采演出！

舉世聞名的極地探險家阿蒙森（帕爾斯維爾哈根飾演），致力於探索人類未知的世界。他頂著烈日、濃霧與暴雪，翻山越嶺、飽覽大自然的美麗與殘酷。即使忍受飢餓、渾身凍瘡，他還是憑藉堅強的意志力，擊敗對手，成為史上首位征服南極的人。

阿蒙森一舉揭開地圖上的空白領域，為人類文明展開史無前例的新頁。如此璀璨的成就，讓他留名千古，甚至連月球上的山脈都以他來命名。不過作為一個男人，阿蒙森的故事卻不止於此，透過他的親弟弟利昂（克里斯安魯貝克飾演）與妻子貝絲（凱薩琳華特斯頓飾演）的不同視角，阿蒙森在冒險背後的爭議人生，也逐一揭曉…。

（【延伸閱讀】沙克爾頓獎：橫越臺灣之心 一展團隊精神

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（圖片來源：采昌國際）

羅爾德阿蒙森（Roald Amundsen）是歷史上最著名、也最具爭議的極地探險家。為了探索未知世界，他奉獻自己的一生，徒手拓開人類地圖，對文明史有非常深遠的影響。為了紀念這位偉大的冒險家，許多地點都以他命名，像是南極洲的「阿蒙森-史考特南極站」、「阿蒙森海」、「阿蒙森冰川」、「阿蒙森灣」、「阿蒙森山」，以及月球南極的環形山「阿蒙森環形山」，再再體現他超凡的成就。

事實上，阿蒙森不但擁有超乎常人的毅力與決心，更有龐大的野心；為了達到目的，他甚至不惜欺騙並背叛身邊的人。這樣的行事作風，雖然讓他取得人生成就，卻也讓他承受極大後果。1927年，他寫下自傳《我作為探險家的一生》，不料反而因此敗壞自己的名聲。這位偉大卻寂寞的探險家，雖然一生爭議無數，卻絲毫無法抹滅他名留青史的地位。這位傳奇探險家，究竟經歷了什麼樣的人生？

（圖片來源：采昌國際）

關於電影

曾執導【加勒比海盜神鬼奇航：死無對證】（Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales）的國際名導艾斯班山柏格（Espen Sandberg），曾以【康提基號：偉大航程】（Kon-Tiki）強勢問鼎奧斯卡與金球獎「最佳外語片」，並以【馬克思馬路】（Max Manus）贏得挪威奧斯卡（Amanda Awards）七項大獎。透過他的作品，可以看出他十分擅長描繪追求遠大夢想的傳奇男性，並以充滿人性的角度，描繪主人翁為了成就非凡壯舉，所付出的巨大犧牲。

2019年，艾斯班山柏格再度打造史詩鉅作【極地先鋒】，將史上最偉大的探險家阿蒙森，他充滿爭議的一生搬上大銀幕，堪稱他的集大成之作。艾斯班山柏格表示：「我要將阿蒙森的事蹟拍成偉大壯闊的電影，場面美麗浩大，並且讓人屏息。透過本片，我會更加深入探討人心，將角色刻畫得更加立體有深度。我認為阿蒙森最大的難關，不是挑戰這些豐功偉業，而是面對自己的內心。」他更分析：「阿蒙森的浩大遠征，不僅為了探索未知的衝動，到了後期，這些遠征讓他方便躲避債主、遠離情人憤怒的丈夫，甚至是為了逃避他自己。」

（圖片來源：采昌國際）

本片打造許多震撼磅礡的場面，從皇室的盛大派對、因紐特人的純樸生活，到極光下冰封荒原的浩大孤寂。用大自然的美麗純淨，對比文明城市的嘈雜費解，並透過精緻特效，重現令人震撼的墜機場面，以及主角乘坐飛船「挪威號」橫渡極地海域時，所看到的絕美極光。艾斯班山柏格也極具信心地表示：「這部講述史上最偉大極地探險家的獨特電影，對這位挪威英雄有更深的刻畫，以及戲劇性的描繪。結合史詩般的背景，本片勢必會在影壇獨樹一格，吸引各個世代進戲院觀賞。我有把握，本片一定會受到全球觀眾的喜愛！

（圖片來源：采昌國際）

【極地先鋒 Amundsen】出品公司：采昌國際多媒體類型：劇情、冒險、傳記國家：挪威台灣上映：5月17日片長：2小時5分級數：普遍級官方網站：http://cciitw.pixnet.nethttps://www.facebook.com/ccii.com.tw

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