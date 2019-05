電影贈票/探測夢想的極限 人類史上最偉大的冒險

★「制霸極地的男人」阿蒙森,史上最偉大冒險事蹟改編!★ 挑戰極限、無所畏懼!一窺冒險英雄的辛酸血淚!★ 繼【神鬼任務】後,又一人類與大自然的殘酷對決!★【加勒比海盜神鬼奇航:死無對證】國際名導艾斯班山柏格集大成精采之作!★【怪獸與牠們的產地】【異形:聖約】凱薩琳華特斯頓又一精采演出!

舉世聞名的極地探險家阿蒙森(帕爾斯維爾哈根飾演),致力於探索人類未知的世界。他頂著烈日、濃霧與暴雪,翻山越嶺、飽覽大自然的美麗與殘酷。即使忍受飢餓、渾身凍瘡,他還是憑藉堅強的意志力,擊敗對手,成為史上首位征服南極的人。

阿蒙森一舉揭開地圖上的空白領域,為人類文明展開史無前例的新頁。如此璀璨的成就,讓他留名千古,甚至連月球上的山脈都以他來命名。不過作為一個男人,阿蒙森的故事卻不止於此,透過他的親弟弟利昂(克里斯安魯貝克飾演)與妻子貝絲(凱薩琳華特斯頓飾演)的不同視角,阿蒙森在冒險背後的爭議人生,也逐一揭曉…。

(【延伸閱讀】沙克爾頓獎:橫越臺灣之心 一展團隊精神)

(圖片來源:采昌國際)

羅爾德阿蒙森(Roald Amundsen)是歷史上最著名、也最具爭議的極地探險家。為了探索未知世界,他奉獻自己的一生,徒手拓開人類地圖,對文明史有非常深遠的影響。為了紀念這位偉大的冒險家,許多地點都以他命名,像是南極洲的「阿蒙森-史考特南極站」、「阿蒙森海」、「阿蒙森冰川」、「阿蒙森灣」、「阿蒙森山」,以及月球南極的環形山「阿蒙森環形山」,再再體現他超凡的成就。

事實上,阿蒙森不但擁有超乎常人的毅力與決心,更有龐大的野心;為了達到目的,他甚至不惜欺騙並背叛身邊的人。這樣的行事作風,雖然讓他取得人生成就,卻也讓他承受極大後果。1927年,他寫下自傳《我作為探險家的一生》,不料反而因此敗壞自己的名聲。這位偉大卻寂寞的探險家,雖然一生爭議無數,卻絲毫無法抹滅他名留青史的地位。這位傳奇探險家,究竟經歷了什麼樣的人生?

(圖片來源:采昌國際)

關於電影

曾執導【加勒比海盜神鬼奇航:死無對證】(Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)的國際名導艾斯班山柏格(Espen Sandberg),曾以【康提基號:偉大航程】(Kon-Tiki)強勢問鼎奧斯卡與金球獎「最佳外語片」,並以【馬克思馬路】(Max Manus)贏得挪威奧斯卡(Amanda Awards)七項大獎。透過他的作品,可以看出他十分擅長描繪追求遠大夢想的傳奇男性,並以充滿人性的角度,描繪主人翁為了成就非凡壯舉,所付出的巨大犧牲。

2019年,艾斯班山柏格再度打造史詩鉅作【極地先鋒】,將史上最偉大的探險家阿蒙森,他充滿爭議的一生搬上大銀幕,堪稱他的集大成之作。艾斯班山柏格表示:「我要將阿蒙森的事蹟拍成偉大壯闊的電影,場面美麗浩大,並且讓人屏息。透過本片,我會更加深入探討人心,將角色刻畫得更加立體有深度。我認為阿蒙森最大的難關,不是挑戰這些豐功偉業,而是面對自己的內心。」他更分析:「阿蒙森的浩大遠征,不僅為了探索未知的衝動,到了後期,這些遠征讓他方便躲避債主、遠離情人憤怒的丈夫,甚至是為了逃避他自己。」

(圖片來源:采昌國際)

本片打造許多震撼磅礡的場面,從皇室的盛大派對、因紐特人的純樸生活,到極光下冰封荒原的浩大孤寂。用大自然的美麗純淨,對比文明城市的嘈雜費解,並透過精緻特效,重現令人震撼的墜機場面,以及主角乘坐飛船「挪威號」橫渡極地海域時,所看到的絕美極光。艾斯班山柏格也極具信心地表示:「這部講述史上最偉大極地探險家的獨特電影,對這位挪威英雄有更深的刻畫,以及戲劇性的描繪。結合史詩般的背景,本片勢必會在影壇獨樹一格,吸引各個世代進戲院觀賞。我有把握,本片一定會受到全球觀眾的喜愛!

(圖片來源:采昌國際)

【極地先鋒 Amundsen】出品公司:采昌國際多媒體類型:劇情、冒險、傳記國家:挪威台灣上映:5月17日片長:2小時5分級數:普遍級官方網站:http://cciitw.pixnet.net 、https://www.facebook.com/ccii.com.tw

