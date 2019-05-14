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日本第一美景馬拉松 富士山紅葉名湖一次擁有

2019-05-14 09:36運動筆記 知行合逸

有這樣一場馬拉松，繞著一灣碧波，讓白雪皚皚的富士山做你的背景！又讓你穿行於絢爛的紅葉之間，湖光山色兩相和，呼吸間都是深秋的浪漫。

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完賽的獎牌不但是富士山，若你能湊齊五枚，一座立體的富士山立刻矗立在你眼前。

是的，這就是著名的日本富士山馬拉松！ 11月底，不如飛趟日本，到富士山尋找深秋的童話。

富士山馬拉松被譽為「日本第一美景馬拉松」，2019年是第八屆比賽。但這場比賽卻有著歷史悠久的前身。隨著2012年富士山列入世界文化遺產，有36年歷史的河口湖馬拉松正式更名富士山馬拉松，賽道也華麗升級為繞河口湖、西湖一圈。

富士山自古就被日本人奉為「聖山」，它是日本國內的最高峰，也是世界上最大的活火山之一，文人墨客用詩詞去讚美它「玉扇倒懸東海天」、「富士白雪映朝陽」。而富士山馬拉松的舉辦日期為每年11月份，這個季節也正是日本紅葉繁茂時節，天空湛藍清澈，已被紅葉覆蓋的群山賽道，映托出富士山白雪皚皚的山峰，宛如一幅曠世油畫展現眼前。

全馬的路線先圍繞河口湖跑半圈，然後跑向西湖的單行道上，有一條被稱為「心跳加速」的坡道，雖然該坡道是連續上山的難關，卻能欣賞湖中所映的富士山倒影。在西湖跑一圈後，再回到河口湖跑完後半圈，讓你零死角欣賞富士山全景。

想想看，一路奔跑在紅葉爛漫的湖畔，遙望不遠處雪裝玉砌的富士山，繞著河口湖跑一場被稱為「日本第一美景的馬拉松」，然後把「富士山」變成一枚獎牌收藏，是一種什麼樣的美好體驗呢？

當然，作為地道的日本馬拉松賽事，各種奇裝異服的cosplay跑者、熱情滿滿的志工、極具日本特色豪華補給、貼心的賽事安排、完善的醫療一應俱全。

在常規的補給之外，還提供給跑友們極具日本當地特色的料理、飯糰、天婦羅烏龍麵、豬肉蔬菜味噌湯等等。試想一下，在11月的富士山腳下，經過一場視覺盛宴的馬拉松後，再來一碗暖暖的味噌湯，該是多麼的身心愉悅啊！

和美景一樣吸引人的當屬完賽獎牌了，主辦單位讓你把日本第一名山和震撼心靈的感動，一次打包帶回家，每個完賽選手都會獲得富士山形狀的完賽獎牌，把富士山變成收藏。

富士山造型本身就極富誘惑力，而如前文所說，你可以找五個跑友湊在一起，或者直接連續參加五屆富士山馬拉松，馬上就能擁有立體的富士山啦！

當然，為了滿足跑不完全程馬拉松的跑友們，想看著富士山奔跑的願望，2015年開始，富士山馬拉松主辦單位特別增設了歡樂跑組別，讓富士山的秋景可以撼動到每一個熱愛奔跑的心靈，不過歡樂跑沒有獎牌喲！

富士山馬拉松在完賽後還可以考慮停留幾天，畢竟富士五湖地區是日本著名的旅遊線路。富士山五合目、河口湖、忍野八海、山中湖溫泉、御殿場的購物中心等等。都是值得你賽後駐足放鬆的地方！更重要的是，這可是紅葉季節啊！泡著溫泉，仰望不遠處白雪皚皚的富士山，回味跑馬的點點滴滴，為這趟旅行畫下完美的句點。

誰能憑愛意直接收藏富士山？當然是跑者！這條集「富士山、紅葉、名湖」於一身的絕美馬拉松，你一定不能錯過！

報名資訊

富士山馬拉松比賽時間：11月24日比賽地點：日本 富士山比賽組別：全馬：關門時間6小時，18歲以上可以報名。早上9點起跑。歡樂跑:12公里，關門時間3小時， 12歲以上可以報名。早上9點起跑。

賽事名額套組A. 含賽事名額及二晚住宿

賽事名額套組B. 

含機票、名額及五日自由行

賽事名額套組C. 

含名額及三日自由行

 

 

以上內容由中國知行合逸旅行社提供，運動筆記改寫。加入運動筆記賽事報名line ＠wll8992f （要加＠呦！）私訊我們即有專人為您服務！

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