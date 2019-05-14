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運動筆記女孩們人生的初馬碧潭比基尼半馬. 有沒有比基尼美女？爲什麽我有流血?
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日本人跑遍台灣／碧潭比基尼半馬 我穿比基尼跑竟然先流血

2019-05-14 10:02運動筆記 日本人跑遍台灣

這週參加了閃愛螢光「跑出愛戀 飛向泰國」碧潭馬拉松 半馬。這場穿比基尼的話，報名費全額退費，所以，我決定穿比基尼去跑。但是，到起跑點時一看，除了我，沒有人穿比基尼...天啊！起跑後，兩個人先衝出去，我在第三。直到回程逆風結束後，我開始追上。能不能抓到他們！？ 18k左右，一台腳踏車從前面過來，我閃躲時跌倒了！好痛！差一點抽筋，還流了一堆血。我能不能完賽！？這場到底有沒有比基尼的美女！？跑完後，跟朋友們一起拍照很好玩！謝謝大會，謝謝志工，以及一起拍照的朋友們！這場賽事好棒！

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