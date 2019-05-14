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賽事心得／強行遠足馬拉松 女孩們人生的初馬

2019-05-14 10:12運動筆記 Hung Wen Hsiung

去年知道這個活動覺得很有意義就一直想參加，所幸有朋友的幫忙，才得以報名成功~

一開始想說當配速員就不要選太慢的，所以選了7小時以內的，想想早一點跑完，就可以早一點回家了!一出發看著孩子們都用比7小時快的速度在跑，我不斷的提醒他們放輕鬆一點，跟著我跑一定可以7小時內回來。不過，大約5公里吧?我的前面沒人了~我的後面也沒人了~索性就在路邊等看看有誰要跟我跑的？到了第一個補給站，和剛剛路上稍微聊的2位同學說，不要一開始跑那麼快穩穩跑就好了!接著就開始這一趟陪跑的的旅程了~

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跟著2位跟自己女兒一樣大的學生跑，一路上跟她們聊天，鼓勵著她們，雖然路線對於沒跑過路跑的她們並不簡單，但是她們都很認真地跑著，前半馬大約花了3個小時多ㄧ點點，算是不錯!

後半馬才是考驗的開始，2位女孩都累了~一位開始落後，我先陪著領先穿黑褲的同學跑，在灣潭淨水場附近她說她的的膝蓋外側痛了起來，我就跟她說後面的里程我們用走的就好了，絕對8小時內可以回到終點，一路上陪著她，順便幫她噴水降降溫。到了補給站，沒想到落後的粉褲女孩也追上了，真的很佩服她的意志力!

問問她的狀況，她說腳底板很痛!這時過了補給站，又是陡陡的上坡，在無法兼顧2人的情形下，只好請黑褲女孩先跑了~一路上陪著粉褲女孩走走停停，舒服時就跑一下，不斷的鼓勵她!後面的路途就是意志力的考驗，看著妳堅強的堅持下去，我真的很感動!

下坡進了村落繞來繞去的，出了村落又是無盡的坡。不管路途多陡，還是堅持下去，上到了剛剛阿姨幫你擦藥的地方，我想妳那時心情一定是激動的，一定是非常開心的，畢竟你已經克服了難關!

而黑褲女孩雖然身體不適，但我想意志力必是堅強的!本來想說我們會追上妳，不過相信獨行的路上，相信你一定不斷的激勵自己，讓自己有更亮麗的表現!

到了雜貨店，妳喝口蠻牛不做休息繼續上路~後面的5公里，我知道你跑得很痛苦，下坡時我只能幫你注意後面的來車提醒妳!其實我知道妳那時真的已經有點恍神了~到了碧潭橋，進了河濱自行車道，我知道你更辛苦了!只剩下3公里左右而已，雖然妳超級痛苦，只能不斷的鼓勵妳走下去，男朋友雖然一直催促著妳快一點，讓我有點不捨，但是有他的陪伴妳會更有動力走下去!

這次的活動讓我感覺到，陪跑員比配速員而言，對於孩子們絕對是更有幫助的!而且很多的跑友也自動變成了陪跑員，一直地鼓勵著孩子們!今天妳們2位可愛的女孩完成人生的初馬，而且得到了女總6和總7，堅持這種精神，相信對於未來的學測必有幫助，對於人生應該也有不同的體悟!希望明年妳們已經考到心中的理想學校，有機會再見到妳們，一起再跑一次相同的路線，相信你們必是更茁壯，必是更堅強的!

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