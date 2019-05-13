賽事心得／碧潭馬拉松閃愛7K 80歲阿母的初路跑

2019-05-13 09:54 運動筆記 Sunny Lin



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80歲媽媽的第一次路跑賽，7K老當益壯！老一定要壯，不壯.....大家都一樣會自然老化....明天會更好不知道，但明天會更老，大家常聽子女、孫子的口頭孝順：「阿母妳要運動，阿嬤妳要運動」...運動別人完全無法幫忙，完全要靠自己動。

我有個很勤快又開朗的媽媽...媽媽一個相當傳統的台灣女性，年輕為子女操榮，年老，她說她運動保持健康，不要讓我們操勞...

媽媽母親節快樂！下回我們3~5K就好，今天太厲害了，初路跑7K母親節是不是有個給老媽媽的特別禮~ 凡帶65歲以上媽媽同跑，報名打折跟送好禮!^^

三代同跑：阿嬤、女兒媳婦、孫子

老人家覺得得河濱真美，尤其喜歡陽光橋這一段^^

媽媽很堅持跑，喘了就停下來走一走，不喘又開始跑，本來很擔心這7K對老人家真的有點多，第一次啊...沒想到她1小時24分慢跑完賽！

有大砲，攝影機啊，要揮手!!....好配合的媽媽....邊跑邊問，....沒看到我年紀這麼大的在跑啊！嗯 ~這場妳可能第一名哦！不只是80，而且這還是第一次參加路跑賽..

這個叫補給，跑步時2、3K就會有補給站可以喝水、吃水果、餅乾哦！

跑到天黑，快到終點囉！

太感動了，80歲，第一次路跑，完賽!!

朋友問~~~請問妳怎麼說服令堂加入慢跑行列？沒有啊! 我常被她罵，她叫我回去跳舞，唱歌。她說：「妳以前不是有在什麼舞團....年紀那麼大了，不要這樣跟人家一直瘋！」

去年10月我在澎湖鐵人賽，終點前仆街，我回家被罵得更兇...「妳也玩很多年了，不要再跑了！」我說我又不是跑步跌倒，我是去踢到電線蓋啦！

結果，農曆年時，她說：「我跟妳去跑步好了，2、3K就好。」我說沒有2、3K，只有5K。看了半天，只找到碧潭7K這個賽事時間比較適合。

我說碧潭7K。她老人家講3K加了2K變5K，現在又加了2K，一直加！哈，我在想她自己找我說她要跑，因為她學會滑手機，可能看到路跑騙人的歡樂照片，照騙^^

路跑後家庭聚餐，烏來壯壯甕仔雞~