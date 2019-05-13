賽事心得／強行遠足馬+碧潭馬 一日雙馬吃飽吃滿

2019-05-13 10:00 運動筆記 吳力感



上午跑了一場馬拉松叫強行遠足，下午再加碼一場就有點像強迫餵食，不過雖然身體很累但是心情很愉悅，因為自己報的馬，再飽也要把它吃完...

當初搶到新北市安康高中強行遠足的陪跑員名額好開心，但是繳費前赫然發現，5/11同一天早已報名另一場閃愛螢光碧潭馬，幸好碧潭馬是下午三點起跑，兩個會場都在新店區距離也不遠，雖然一天趕兩場感覺會累累的，但我還是決定繳費參加，畢竟限量是殘酷的，好不容易搶到強行遠足的名額，我當然不能輕易放棄💪

一早五點來到新北市新店區的安康高中，這場強行遠足的目的，是讓學生可以對自己學校的所在地新店周邊的地理環境能有更深刻的認識，也讓所有參與的學生透過身體上的磨練，進而強化心理素質，成為一個不怕吃苦不畏艱難的勇者，足以面對未來所有的挑戰，很榮幸的我將陪伴這群勇敢挑戰自己的高中生們，完成人生第一場馬拉松。

(人山人海、妖魔鬼怪)

六點起跑離開校園之後，我依照賽前設定的吃速前進，尷尬的是，前面跑快的同學一溜煙就都跑遠了，想抓後面的學生來陪跑速度又太慢，所以前面10K幾乎都在獨跑找尋陪跑目標，還幾次被志工人員提醒要陪學生跑，不要只跑自己的=_=lll

我知道咩，我有認真在找適合的對象陪跑啊！直到我遇到這群，速度還不錯，陪跑大哥一打三，問了一下大哥，他說他們這樣跑下去有可能五小時半完賽，但是也要看學生們的狀況，我想也不必多想，就決定跟著他們一起跑了...

（黑衣服同學是女總一，白衣服同學就是我後半段陪跑的對象）

（感謝熱心的喬偉哥在櫻花街私補）

15K左右，女同學開始出現快抽筋的感覺，偶爾需要停下來拉筋做緩和運動。

（拉筋中）

而在前往濛濛湖折返點前，另一位劉同學因為右小腿快抽筋開始落隊，我向他建議使用跑走戰術，如果他願意的話，我可以帶他六小時半回學校，最晚也不會超過七小時。

（從這裡開始就由我來陪跑了，確認過眼神...）

（本次吃速列車配速表）

歡迎搭乘瘋狂亞比吃速列車，本列車預計行駛時間六小時三十分鐘，全程沿線十一個補給站都會停靠，每一樣補給都要吃到，祝大家旅途愉快。

（大會補給）

不得不稱讚一下這位努力的劉同學，我們選擇最保守的方式，上坡走下坡跑，視狀況只要腳痛到臨界點，就立即轉換走路模式，就這樣我們一公里一公里的持續推進...

之後除了進補給站吃喝(這是一定要的)，其餘幾乎沒有停下腳步💪

當我們跑進最後一個補給站時，受到志工們的熱情歡呼，因為我們是第六組回來的，這速度在我的吃速配速表中也是超前不少。

（倒數1公里）

最後幾公里，因為劉同學覺得小腿肌肉還會痛，所以我們決定剩下的里程都用走的就好，最後輕輕鬆鬆穩穩的以6:21:42的成績返回終點。

（劉同學的學生排名應該是第六名，恭喜初馬完賽）

在結束安康高中強行遠足陪跑任務之後，我轉往離這不遠的碧潭，準備參加下午三點的閃愛螢光碧潭馬拉松。

（賽前在水景第一排悠閒的用了午餐）

（變裝跑者）

幸好今天天氣很幫忙，太陽雖然有露臉，但也只有短短一二個小時就下山了，碧潭風景區跟河濱沿岸夜景美不勝收，多座橋樑經過燈光點綴之後變得更有特色。

（白天很美，夜間更美）

分享 facebook

碧潭全馬賽道規劃跑兩圈，路線重複但是跑在白天跟夜晚各有不同視覺感受，所以其實並不會太無聊，今天在新店區從早上跑到晚上，雖然身體略感疲憊，但是心情卻是很愉悅，成功完成一日雙馬，吃飽吃滿。

#吃速列車

#瘋狂亞比路跑社