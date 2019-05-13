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NBA／雷納德幸運絕殺 暴龍氣走76人晉東區決賽

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賽事心得／烏來峽谷馬拉松 千萬不要來跑！

2019-05-13 09:38運動筆記 豹大王

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千萬不要跑系列又來了，

這次叫大家不要跑的是

烏來峽谷馬拉松！

這場在台灣與太魯閣，合歡山，萬金石齊名的絕景馬拉松！

-來自running holiday

位於台灣新北市的烏來，也是個有著溫泉，美食的旅遊好去處。

為啥叫你不要跑？看完以下這五點，就知道為什麼！

1. 這其實是一場「假」路跑

擁有AIM跟IAAF兩大國際認證，跑完可以拿這成績去跑波馬了！

然而！

全程不是上就是下，不然就是上上下下！手上的佳明Fenix3爬升高达700＋，比号称亚洲最虐的港马还翻了一番～

跑前以为自己是王者，跑完脸都青了，可能因为芬多精吸太多了吧。那真正的青铜呢？当然只能七小时走回终点啦？ 老黑慎入，小白更要慎入！

「明明這麼痛苦和難過，為什麼就是不能放棄跑步？

因為全身細胞都在蠢蠢欲動，想要感受強風迎面吹拂的滋味？

No. 因為對面的人都在等著看你走路！」

2 . 萬一站台了，怎麼辦？

本來想吃吃玩玩帶個osmo隨便放鬆跑跑，任性的連鹽丸都沒帶，結果一出去發現自己居然在第一集團領跑？

每個折返點都可以算前面有幾個人，一路都跑在前20名內，看著遠方的瀑布與峽谷幻想一下可能要站台的感覺。

幾次跑到前後幾百米都沒人的時候，真有懷疑自己迷路的衝動，這真的是路跑嗎？還好後來被太陽曬到成功抽筋了，也清醒了，這萬一不小心站台可能以後都要膨脹了呀！

什麼？！全馬冠軍只要跑311？好啦，那我下次報个半馬試試膨脹的滋味！

3. 照片太多！姿勢太少！

沿途看到的攝影師，比超過我的跑者還多。

沒事就轉角看到攝影師，弄的我手足無措，真不知如何是好！

只能尷尬不失禮貌的微笑跑過。

其中有個攝影師連拍了我34張照片，可以說是人帥真好！

想問問是不是借朋友相機來拍照的？

一定要先練好十秒連拍的技能再来，不然真是太可惜了！謝謝辛勤的攝影師了～

4.好吃，再来，我還要。

賽道難度真的高！為什麼我又說一遍？難道跑越野的我，會怕區區700爬升？

我怕的是吃到不想跑啊！

--照片來自跑友

跑沒十公里就看到烤山豬也太誇張了！本來想說回程再外帶幾片走，等跑回來火都熄了！豬骨頭都沒了！可是香腸，鹵蛋還是任你吃啊～

終點有各式美食，像是炒山豬肉，馬告香腸，竹筍雞，蜂蜜飲，冰棒等等.....還有Bock啤酒喝到飽！喝到飽！喝到飽！

跑完後又來回吃喝一小時，200公尺的吃貨小路被我走了九遍，比賽里程超過45K，回家的路真是太漫長！給的消費卷根本用不到，只好帶瓶小米酒離開！

5. 還有一場？！

過分了！本來想說明年再跑的，沒想到今年十月居然還有一場！

雖然是不同的主辦方，但擁有一樣的峽谷美景，更濃的泰雅族風情，更虐爬升挑戰！還有Subway girl為你加油！？

點是獎牌跟衣服還是帥氣的江湖跑堂法大所設計的！難道我們能不約嗎？

賽道有挑戰，有速度，有照片，有美食，

又有再來一次的機會！

實在是太坑了！

以上就是我五大不要跑的理由，你覺得中肯不？

最後再誇一下烏峽馬的環保意識，全程不提供一次性水杯，

拿自己的環保杯去盛裝飲品，讓賽道看來真的好乾淨呀！值得學習！

(又要減肥了....)

更多，不要就是要的「千萬不要跑系列」：

千萬不要跑首爾馬，阿西巴!

千萬不要抽東京馬，這次我們說三百遍!!

千萬不要跑柏林馬，要我說幾遍??

萬金石
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

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