賽事心得／舒跑杯 路跑也可以很歡樂

2019-05-13 10:06 運動筆記 Teresa Yu



今天是母親節，路跑當然要很歡樂。如果為了上凸台、為了破PB，跑起來實在壓力很大。五月份的「舒跑杯」，我們乾脆穿上蓬蓬裙，一起去玩!

「舒跑杯」，在台北市已經是第17屆；在台中市甚至於是第37屆!這是健身活動，競賽組也只有九公里，大家一起歡樂跑。正如舒跑的文宣用語「把流失的補回來」，我們就「把歡笑找回來」吧。「舒跑杯」就變成「舒走杯」。

Source: http://www.supau.com.tw/EventNews_Content.aspx?N=335

我也曾經有過比較滿意的成績，甚至連續幾次破PB，但是這些大多是在沒有心理負擔的情況下，反而得到的好成績。相反的，有時設定了目標，積極練習了，可惜「天時地利人和」未到齊，反而無法正常演出，成績不盡滿意，落得悵然。今天不管成績，歡樂跑c.

雖說是個短距離的「小」賽事，但是對我們中壢跑者卻是一大挑戰: 我們必須清晨四點鐘出發，開車前往台北，找尋停車位。到了會場，先來個合照。

台北市「舒跑杯」的路線是: 市民廣場(起點)→仁愛路→中山南路前折返→仁愛路→臺北市政府市民廣場(終點) 。全長九公里，途經仁愛路林蔭道。跑在晨光中，賞心悅事。

由於是墊底的，後面跟著就是警車，名符其實的「舒走杯，給車追」。

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「Forever」朋友們，邊跑、邊聊、邊拍照。大夥兒歡樂跑!

終點快到了，恭喜鴨鴨，路跑初體驗，順利完成! 請一起分享凱凱帶她衝線的喜悅!

玩完了! Go，「錢進嘉粥」，一起享用美味的一餐，完成一場歡樂的賽事!