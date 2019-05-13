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「空服員被激到了」 學者估：長榮罷工同意票可能九成

NBA／雷納德幸運絕殺 暴龍氣走76人晉東區決賽

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帶小比旅跑台灣／台東之美馬拉松 連續三星期到花東

2019-05-13 09:29運動筆記 陳嘉齡

今天我們又去台東參加賽事，你沒看錯，又是台東。

已經連續三星期都往花東跑了，雖然每次開車來回都覺得累，但每次去那裡，都給我不一樣的感動，這是在長住西部的我，平常很難遇到的，所以每一刻我都很珍惜。

昨天，很早就出發前往到花東，準備參加今天的台東之美馬拉松。

去程的時候，經過南迴公路「太平洋無限公司」時，我被眼前壯闊的景色給迷倒。

海的顏色就像是雞尾酒一樣，層次分明，讓我不禁停在路邊，想把眼前漂亮的景象，全部都拍下來。

拍完相片後，我便前往跑友柯加祿大哥的牛肉麵店，準備享用我的午餐。

他們家的牛肉麵很大碗，而且便宜又好吃，大嫂怕我湯喝不夠，又幫我加湯，那碗麵，我整整吃了30分才吃完。哇，真的好飽哦，接著大家閒話家常之後，我便前往今天要參加賽事的地方「活水湖」的旁邊，看看路怎麼走，免得今天早上迷路😂

到了會場，看到謝大飛大哥，正在那裡忙碌著…

而我們也聊到有機會要帶小比參加鐵人三項，而我內心也充滿著期待。更讓人感動的是，他還送我一雙跟上來還有花布提袋，做為我的母親節禮物，讓我有些不知所措，在這裡真的很謝謝大飛哥，送我這麼棒的禮物。

離開會場時，天空飄起了毛毛雨，心想今天不知道會不會下雨，連忙回去住宿的地方休息。在這裡也很謝謝好友蔡志榮，為了讓我們省錢，幫我們找便宜住宿的地方。

因為開了很久的車，其實有些累，回到晚上睡覺的地方，我不知道什麼時候就昏在床上陣亡了，這時候，忽然一隻手往我的背打過來，瞬間我被痛醒，接著我就一直被打。

原來，小比睡不著，一直打我叫我起來，好痛啊！看他開心的表情，我可以打電話報家暴嗎？都只會欺負麻麻而已啦😭

過沒多久，張志成成哥，也到了住宿的地方，他還特地帶芒果來給我們，害我真的很不好意思。在這裡，真的很謝謝他 。

接下來的選手之夜，是志榮準備的，雖然東西沒有很多，也夠我和成哥吃了。大家愉快的聊著天，到了晚上九點半，因小比還沒有洗澡，我便先行告退，帶小比回房間洗澡休息。

今天一早，天空泛起魚肚白，我便起床前往今天的會場參加賽事。

今天參加賽事的人數，大約1000多人，現場好不熱鬧，一開始有啦啦隊表演精彩的舞蹈讓大家欣賞，別問我為什麼沒下去跳，因為我有偶包（被踢飛）。

不是啦，我又不會跳舞，是下去做什麼啦😅

但小比倒是扭的挺開心的😂

早上六點，鳴笛聲響起，全馬及半馬一一出發，因為我今天是跑10K而已，所以出發的時間改為早上七點，但這時候的太陽已經開始咬人了。

出發之後，原本以為可以順利跑著，沒想到跑沒幾步路，遇到上坡，因為炎熱的關係，我根本跑不起來，在經過補給站的時候，幾乎每站都停，為了怕小比會中暑，也幫他準備了墨鏡和帽子，而他也因為興奮，很開心的跟經過的跑者揮手，揮到後來累了，就不揮了。然後，準備睡覺。

喂，小朋友，麻麻推你很累，快起來跟我聊天啦。

看到他睡著了，我只好走著跑著完成了這場賽事。

回到會場後，跑者可用物資裡的50元卷，購買現場攤位的食物。而我也因為吃不下，便把兌換券送出去。

接著，我們便返回高雄，結束了這次的跑旅。

再一次謝謝大飛哥，志榮和成哥的照顧。

謝謝沿途加油的跑者，路人及一起拍照的朋友。

謝謝陳粵棟大哥，陳俊瑋特地從屏東及高雄大老遠的前來為各位跑友拍照。

謝謝辛苦的攝影師及志工，在大太陽底下，為各位跑友服務，真的辛苦你們了。

謝謝老天爺給我們這麼熱的天氣，讓我們進行耐熱訓練，我差點叫后羿出來把太陽射下來😂

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#2019台東之美馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣

鐵人三項啦啦隊
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