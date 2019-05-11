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賽事情報／2019大阪馬新路線 一樣萬餓的補給

2019-05-11 17:37運動筆記 知行合逸

這本是一場賽道十分適合PB的比賽，賽道平坦，溫度適宜，卻因賽道旁充滿誘惑，讓大多數參賽選手放棄追求PB，僅是開心完賽。

是的，因為，傳說中「餓名昭張」的邪惡補給站就位於比賽的30公里處！賽事主辦單位精心挑選當地著名商店街裡的十多個店鋪，為參賽者提供幾十道拿手點心，綿延近500公尺的美食桌，桌桌不一樣，讓你跑來之後猝不及防，瞬間失去抵抗力，成為你跑馬生涯中最難過的一關。到底是該認真吃還是認真跑？感覺賽事單位真的是用心良苦啊！

來看看那些傳說中的補給們！

為什麼這麼說呢？之前的大阪馬拉松，起點在大阪城公園前，而終點卻在偏僻的城郊大阪國際展覽中心。而2019年的新賽道，則把終點也改回了大阪城公園！

要知道大阪城公園可是大阪的地標，總面積達105.6公頃，規模宏大。園內除了有大阪城天守閣等歷史建築之外，還有約300株櫻花的西之丸庭園，100個品種、約1270株梅花怒放的梅林等眾多景點，您可以觀賞到四季不同的花卉。大阪城公園內的大阪城，更和名古屋城、熊本城一起並列為日本歷史上的三名城，是日本國家特別歷史遺跡，其中最為著名的天守閣，其石牆，塔座，城門可以追溯到江戶時代呢！這裡也是來大阪的遊客必到之處。終點回到大阪市地標，跑者們將更具儀式感！

2019新賽道，也延續了之前大阪馬拉松的平坦開闊，造幣局、中央公會堂、京瓷巨蛋、天王寺等等，依舊是大阪馬的沿途風景，再加上涼爽的深秋氣溫，帶你飽覽大阪都市風光之餘，非常適合創造PB 哦！

熱情的民眾是大阪馬拉松的另一大特色，比賽有三萬名跑者參賽，卻有一百二十萬名民眾上街喝采！同時志工人數也達到一萬餘人，從協助寄物、會場引導、飲水補給、賽後物資等等，各種為跑者量身打造的貼心服務，不時還有以企業或學校為單位所組成的啦啦隊或樂團，在路旁敲鑼打鼓、吉他搖滾，熱情到你不好意思慢下來。

大阪馬拉松賽前還有早餐跑，即使是一起去的觀賽家屬，也能在這一刻感受到大阪的魅力！

跑大阪馬拉松之餘，在附近遊玩也是個不錯的選擇，由於大阪位於日本的中心位置，從大阪前往附近的人氣觀光城市也非常便利。乘坐電車不到1個小時，便可抵達擁有眾多世界遺產的京都、奈良、和歌山以及時尚現代化海灣城市神戶，可以享受從大阪當天來回的旅行樂趣！

你心動了嗎？比賽時間在12月初，正值日本楓葉季尾聲，賞楓美食兩不誤！如果你想考驗一下自己的定力，在美食和跑步之前做一個選擇，或者打算利用7個小時充足的完賽時間，開開心心的吃吃喝喝，不妨來大阪馬拉松！

報名資訊

大阪馬拉松比賽時間：2019年12月1日比賽地點：日本 大阪比賽類別：全馬：7小時關門，2001年4月1日之前出生可以報名，9點起跑。

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