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運動筆記一生一定要挑戰一次～超級鐵人三項226K馬場上必備武器-繽彩高壓小腿套
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賽事裝備／跑馬場上必備武器 繽彩高壓小腿套

2019-05-11 17:52運動筆記 小葉子

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『迷彩戰鬥小鋼炮』是我給此款小腿套取的暱稱，小腿套幾乎是馬場上必備的武器！到底要如何選擇腿套呢？作用是甚麼呢？真的有效還是心裡作用？越緊越好嘛？等常常遇到的問題等等ㄧㄧ解答。

在百家爭鳴的時代中，小葉子就穿過超過7款的小腿套！說實在各家主打的特色有所不同，但是主要功效差不多。其實小腿套的主要作用是『減少肌肉晃動』，腿部肌肉在跑步時會快速的收縮，加速乳痠的堆積。並且能夠舒緩支持在運動中的疲勞，延續運動的力量！集中運動能量，減少肌肉的分力！讓跑者們可以火力全開奮力向前

至於效果？還是心裡作用？要如何去測試呢？

當肌肉疲勞時會影響到配速甚至是心率。所以我分別山路訓練時測試有帶腿套跟沒帶腿套:

不同天，ㄧ樣的時間跟地點做15公里山路練跑;發現，有穿腿套時配速跟心率都可以穩定在ㄧ定的時間與心率。沒穿腿套在10公里時就開始出現心率不穩跟配速不穩的疲勞撞強期。

另外ㄧ種測試就是衝坡訓練。同樣的陡坡(大約150m)全開衝刺(8趟)(每趟跑完皆停修3分鐘)有穿腿套時，每趟速度都可以維持秒數在+-3秒內。 但是沒穿腿套時，到第5趟後速度就會掉出+-5秒。 原因就是肌肉過多晃動造成快速乳痠囤積導致加速疲勞影響到速度跟爆發力。如果又穿戴腿套就能減少能量消耗！

至於緊度，不是越緊越好。太緊反而影響到血液循環，更可能導致抽筋或是拉傷等運動傷害！

壓力最好是由下而上遞減，sNug的繽彩高壓小腿套採三段漸進式加壓！穿戴上去服貼且有逐漸按摩小腿的擠壓感！並且壓力值在16-27mmHG，從腳踝到小腿度再到膝蓋下方，漸進的加壓，幫助腿部的血液回流，舒緩下肢的疲勞，增強代謝速度，就能預防抽筋的發生！

繽彩高壓小腿套的特點有布料透氣且服貼皮膚！還有輕薄高韌度！並且速乾~就算大雨天也不會濕悶黏膩感！清量透氣。

特殊拉提透氣紋路，減少活動時的摩擦力，貼心舒適的設計，讓馬拉松長距離訓練比賽時不會磨傷皮膚跟排濕排熱氣。當我們運動量ㄧ段時間後肌肉會熱脹，如果腿套太緊會讓小腿太重跟抽筋。

sNug繽彩加壓小腿套三段式漸進壓力下。逐漸加壓，舒適運動順暢！

實際在2月份台中花博馬全馬實測下。跑了6小時，途中大雨不斷！小腿套遇水後不會濕黏悶熱。反而透氣舒適速乾！並且防曬防紫外線！不悶熱！跑了6小時LSD完全沒有鐵腿+抽筋狀況續航力超威！！適合跑快跑慢都ok！跑完繼續穿戴！排乳痠！修復肌肉組織，在Wings for life跑給車追的賽事，在長上下緩坡轉換的路線+下雨天，有腿套的加持下讓我跑了24公里都沒有抽筋。

　　腿套穿戴時機除了運動之外，平時的工作生活有久站久坐也很適合，可以減少乳酸堆積，減緩靜脈屈張，確實能幫助跑步運動等日常生活戰場的必備武器。

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