跑步知識／讓身體變「更聰明」（2）

2019-05-10 09:28 運動筆記 余文彥



在上一篇文章（【教練！我想跑步！】讓身體變「更聰明」（1）），說明了「聰明」身體擁有靈敏的反應與控制能力，就像汽車升級為自動駕駛系統；而且打造更聰明的身體第一步要從建立良好的「日常姿勢」開始。「什麼是好姿勢？以及更重要的，如何建立良好的姿勢習慣？」是本篇討論的主題。

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好的姿勢是...？

「站」與「坐」是兩種最重要的日常姿勢，一般情況下，跑步時間遠少於這兩者所佔的時間。那麼，好的站姿與坐姿，要符合哪些條件？

站姿：

讓前後腳掌平均承受重量

兩隻腳平均承重，避免三七步

不駝背也不刻意挺胸，而是介於兩者之間

讓雙手自然垂下於兩旁

頭保持水平，不要抬頭或低頭

坐姿：

腳底能完全踩在地上，不要交叉雙腿

椅子坐滿，讓臀部與大腿充分被支撐

確定椅背能夠支撐整個背部，可以放置墊子在下背

手肘不要太過遠離身體，以免肩頸緊繃

不要連續坐太久，規律起身改變姿勢

站姿與坐姿的條件剛好各是五個，這五個條件你符合幾個呢？

好的站姿與坐姿都要求平均分攤身體重量，讓身體獲得最多的支撐，並盡量放鬆身體。但是僅遵照這些條件還不夠，需要從更深層去建立好的姿勢。

「脊椎中立」位置

姿勢是維持身體平衡與穩定的方式，怎麼樣的姿勢算是好？關鍵在於「脊椎」的位置。從側面看，脊椎像是一個被拉長的S型，在頸部以及下背呈現彎曲。好的姿勢維持脊椎的自然弧度，但不會過度增加。

脊椎在最自然沒有被壓迫的位置稱為「脊椎中立」。然而，每個人的脊椎長得都不一樣，需要找到自己適合的位置。下面三個步驟可以很簡單地幫助自己定位：

準備姿勢：臉部朝上躺下，放鬆肩膀，雙腳膝蓋彎起，放鬆平踩在地板上，不要讓前大腿或後大腿感到緊繃。

首先刻意下壓背平貼地板。在這個姿勢下，骨盆在「後傾」的位置。 接著拱起下背部，與地板產生空隙，但不要造成下背不適。在這個姿勢下，骨盆在「前傾」的位置。 重複1.與2.動作三次，讓骨盆在前傾與後傾之間慢慢轉動，從中找到一個最輕鬆、沒有緊繃感的位置，這個位置就是脊椎的中立位。

這個練習還能夠強化對脊椎位置的意識，適合放在訓練前熱身時練習，特別是核心訓練之前。另一個常見的練習，可以幫助更進一步建立脊椎中立的知覺。

站姿雙腳與肩同寬，平均雙腳重量，雙手如下圖（左）於頭頂與腰間握著棍子，脊椎保持中立，讓棍子貼著後腦勺、上背部、與臀部三個點。 在保持重心不變、與小腿不移動前提下，慢慢地把臀部後推，如下圖（右）。過程不能讓棍子離開原本貼著的三個點，讓脊椎保持中立位置。一但感覺棍子從三個點離開，立即停住進行調整，直到無法再往下為止。 慢慢往回恢復到站立姿勢。重複10至15次。

這個訓練動作被稱為「髖鉸鏈」（Hip-hinge），形容髖關節像鉸鏈般地帶動身體。除了建立脊椎中立知覺外，也能學習運用臀部肌肉控制動作，是非常好的基礎訓練動作。了解好的姿勢建立在脊椎中立後，下一步是建立良好的姿勢習慣。

環境養成習慣

養成良好的姿勢習慣並不容易，除了熟悉脊椎中立位置，還需要下更多功夫。曾經看過一本書叫作《動物園設計》，裡面提到評價一座動物園「不是動物種類多寡，而是是否讓動物活在合適的環境裡？」因為讓動物待在適合的環境，它們自然就能展現出天性自然的一面。這帶給我的啟發是：「比起不斷強調該怎麼做，改變環境更重要。」

下面列出四個最重要的環境元素：工作、睡眠、時間、情緒。

工作：適合的桌子工作佔了一天1/3以上的時間，如果沒有適合的桌椅，非常容易導致坐姿不良。桌面的高度也是影響坐姿的重要因素，正確高度應該在手肘高度左右。例如對於身高165公分的人來說，桌子適合的高度在62公分左右。前面的坐姿標準第四項：「手肘不要太過遠離身體，以免肩頸緊繃。」桌面鍵盤滑鼠等擺設，盡量不要太過遠離身體。 睡眠：適合的床墊睡眠同樣佔一天非常多的時間，讓自己躺在適合的床墊上睡覺很重要。床墊應該是軟硬適中，不能硬到不變形，也不能變形太大。床墊選擇要試躺，不使用枕頭，頭、頸、脊椎可以「自然地」保持中立位置，並與肩膀、背部完全貼合。 時間：改變時間管理長時間固定相同的姿勢會造成肌肉疲勞，同樣容易養成壞姿勢習慣。解決辦法是改變時間管理，規律改變姿勢。不論是工作、或是休閒玩手機等，每20-30分鐘左右短暫暫停，起身喝杯水、上廁所、或稍微伸展，讓身體活動一下，既能避免養成壞姿勢習慣，也能提高專注力。 情緒：情緒決定姿勢

心態與姿勢有很大的關聯性，當心情緊繃的時候，脖子、肩膀也會很緊繃。這時候，閉上眼睛，深吸幾口氣，放輕鬆，反而是最佳調整方式。

下一篇，將介紹打造更聰明身體的下一步：「肌肉記憶，以及動作控制訓練。」