賽事心得／橫台國際超馬110K 長夜漫漫終有明

2019-05-10 06:00 運動筆記 盧月霞



小弱弱墊底完成橫台賽110K組，以郊遊組自居的我，即使落馬也經常自我感覺良好，然而， 經歷2019年4月13日的徹夜以奔，方知自己不但體能弱，連意志力都薄弱到差點兒栽入撒旦的陷阱。

能拿到完賽證書，一定要先感謝老天爺安排的護衛，周名澤，是名澤陪我度過暗黑，守著我，聽我叨絮夢語，隨我走走停停。

賽前Benson&Sophia來加油/圖片來源：盧月霞

這場賽事是前進希臘斯巴達的台灣修鍊場，按理說，與我無緣，但不巧看到@Benson Liu於2017年參加165K的心得分享，拜讀時我的心跟著澎湃，想想，白日已跑了一天的超馬，還要跨夜通過風雨交加的武嶺，除了自利還要助人，在他的文章裡，我看到真情、也看到超馬人如高山曠野般的豪邁，甚至聽到他所描述的鳥語啁啾繚繞，那是瀕臨困頓時，於碧綠段的日昇之歌，叫我怎能不心動呢？與其說被Benson推坑，不如說是自己跳坑。

賽前揚言要好好見習，雖然墊底過關，但見習到橫台跑友的不凡，辛勞的步履算無憾。

依我的體能狀況大致分為5個階段：

0K清境→11K翠峰；興奮模式

圖片來源：盧月霞

賽前已傳來昆陽到武嶺段，下雨風冷，由於已查好氣象預報，溫度大約會在5度左右(體感3度)，於是先穿戴好禦寒裝備，反光背心、頭燈、尾燈，再扛上我的愛心背包，25L的背包裡塞滿拔拔交代的”天寒地凍求生必需品”，羊毛衫、羽絨背心、羽絨衣、羊毛襪、毛帽、防寒防水手套、雨衣、飯糰、饅頭、滷牛腱、豆干、雞精、雞蛋、堅果、餅乾、薑糖、急救包、備用頭燈、備用電池、相機、手機、500CC備用水…，哈哈~檢查裝備時，我翻出來給小發看，小發說「除了手套，其他幾乎可以不用帶…妳的手套也未免太○○，工作手套就可以啦~」，想到我對拔拔的承諾，我要平安回家啊~我又一件一件塞回包包去。

小發說，我是忍者龜，是的，我忍了將近50Ｋ的距離。圖片來源：盧月霞

如來神掌跑友/圖片來源：盧月霞

本來與如來神掌的3388(@Jen &@王俊堯)兩大帥約好要一起夜遊，但若要跟上壯碩的他們，一定會操爆、提早下課，還是一個人慢慢龜上去比較妥當。沒想到，周名澤和我打招呼，邊走邊聊，就一路結伴到天亮。

圖片來源：盧月霞

剛開始在清境農場的民宿區，台14線並不會太黑暗，特色民宿建築在昏黃的夜燈下，襯上深邃的墨黑，每一棟都好浪漫，覺得蕩漾著笑容的我們好似赴深夜PUB，尤其，腳下的山谷裡，有幾處村落的燈火點點，白霧冉冉上升，山谷裡的景物被綴成深淺不一的黑、灰、白和柔黃，讓人不禁迷戀那片神秘的沉寂。

每遇上坡段就走、平緩處跑、下坡段衝一點速度，兩個人很有默契地走走跑跑，由於從清境到武嶺共上升1,500多公尺，所以大部分都是狂走再狂走，希望趕在午夜前上武嶺。

圖片來源：盧月霞

離開清境農場的觀光區，台14線四周幾乎沒有燈光，只有偶爾呼嘯而過的車燈，有時會看到路旁有小微光，是246K&165K跑友蹲在路邊，或拉筋、或休息，我們都會就近問候狀況，並為他們加油，很難想像，他們已經24小時沒睡覺，要怎麼熬過最艱困的第二夜？

有幾台噸位很重的卡車毫不留情地從山上衝下來，那麼晚，是摸黑偷渡這個禁止通行段嗎？如果拔拔知道我是如此冒險，鐵定會睡不著。

黑壓壓的台14線壟罩著濃霧，月星隱耀，伸手不見五指，山巒也潛入黑幕裡，只能悶著頭看著頭燈發出來的圓圈圈，愈看頭愈暈，若不看就有可能踩到坑洞或踩死過馬路的蛇。

快樂三人組/圖片來源：盧月霞

後方傳來歡笑聲，有人唱山歌，黑暗中我們像在軍營值夜般詢問，請對方報上名號，三人組中一人回報：小華，事後在鳶峰竟然被小華喚去喝他先生熬煮的雞湯。

感謝你，私補一杯水/圖片來源：盧月霞

真的如小發所說的，要相信跑友的補給，當我們覺得渴時，路邊就有私補伸出水壺問我們要不要水，這樣的寒夜，每一口都是溫暖的。

11K翠峰→50K碧綠；睡眠模式

到達海拔2,750公尺的鳶峰，已是23:12。

小華的老公煮的蒜頭烏骨雞湯，真香濃/圖片來源：盧月霞

小華的先生老胡在鳶峰私補蒜頭烏骨雞湯，好香濃的愛，喝下去渾身發暖。

捕捉到3388/圖片來源：盧月霞

鳶峰補給站吃泡麵/圖片來源：盧月霞

鳶峰過後，行前累積的疲勞和暖呼呼的身體，睡眠模式竟提早開啟。

我經常深深地吸氣、且大聲吐氣，希望想睡的念頭會隨著吐氣氤散。

往昆陽走，在那彎彎曲曲的髮夾彎路上，灰姑娘的午夜鐘聲響起，半夢半醒、又試圖維持清醒，我竟然拉名澤往水溝旁吃補給，真的累了，連穿回反光衣都要名澤幫忙，凌晨00:50好不容易晃到昆陽，天啊，昆陽才22K，看起來我該上回收車了！？

昆陽補給站/圖片來源：盧月霞

在昆陽，上廁所、喝薑茶、吃麵，花了很長的時間，實在不好意思跟名澤說我想棄賽。走、走，我們上武嶺去。

往武嶺的路上，雖然雨水已收，但風聲洌洌地催人快走，空氣也更稀薄，幾乎是大口吸吸吐吐，不斷給自己心戰喊話，小心不要顛走至懸崖旁的護欄，直到看到武嶺停車場前跑友集結的燈光，瞬間有看到光明在望之感，我們彼此打氣，相信撐過最高點的武嶺就好。

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帥吧，我們到武嶺了/圖片來源：盧月霞

我無法為你們拍星星，我幫你們記下這一刻2019.04.14_01:51:17。圖片來源：盧月霞

凌晨01:38通過最高點海拔3,275公尺的武嶺，下松雪樓的路上，滿天星斗就在眼前。“星星。星星。”，後方名為”帽帽”的女孩哭了~因為武嶺前沒有放棄，才能看到那樣的繁星，他們一群人欣喜若狂，原來是相約來看星星啊~用我冰顫的手為他們堅定的友誼拍張見證照。

很凍，想到這是一場為漸凍人而跑的公益賽事，出發前陳O珍、黃昱特、史民其、邱寶偉等跑友捐款為我加油，我怎能畏懼寒冷呢？我有滿腔熱血可以抗寒…

武嶺之後的黑/圖片來源：Ｐico Yan

往小風口，睡魔在腦際反反覆覆頌咒語，風聲像細微的濤音。雖然幾近闔眼，但清晰的知道雙腳有力地往前移動，也知道我正在穿越台灣，我認真地對話：

“在靈性成長的路上，被生活壓輾的肉身，樂觀的把種種不堪稱為折磨，通過折磨就成鍛鍊。是啊，我正在磨練，我正在穿透黑夜，成全靈魂的成長。

清醒吧！傾聽夜的聲音吧！寧靜的夜空下，風在歌唱、心在跳動、肺在喘息…”我～不～能～睡～

名澤知道我想睡，容許我無數次的佇足，我們一起仰望星空，憑想像畫出北斗七星的杓子，星星子密布銀河，山鑾、樹木如黑布上的浮雕，無法拍照留存，我們約定要牢牢捕捉共睹的意象在心底，。

有愛又有智慧的國徽大哥鎮守小風口/圖片來源：盧月霞

凌晨2:40到了29Ｋ的小風口補給站，特別去找國徽大哥進補一下，感動啊~在風勢最大的補給站煮麵給我們吃，感恩志工群搭起帆布，讓我們有暫時取暖的地方。

名澤和我都昏頭了，走出小風口補給站，竟然一起向右走，再向右行就會返回武嶺，哈~哈~哈~

陳前大哥/圖片來源：盧月霞

過了小風口之後，一路下坡，想努力跑，但生理處於半夜時分，跑沒多久還是頭昏欲睡，路上遇到有500馬資歷的陳前大哥，70歲的陳前大哥還曾榮獲希臘雅典7天賽168小時第四名呢！他鼓勵我們要終”身”學習，就是身體力行，真是了不起的精神啊！

圖片來源：盧月霞

凌晨3:38過大禹嶺，路上的燈光算明亮，可以邊走和岩壁、樹木對目談心，從前都是開車匆匆經過，真的沒想到會夜行在那樣奇幻的景色中。偉婷從後方跑過來，天啊~她有嚴重高山症，雖然克服了武嶺的關卡，遇到我們的時候，還頻頻想吐，由於會通過充滿傳說的隧道，我們很自然地相偕同行。

關原過後的第一個隧道，除了左邊那一個小紅點外，根本是漆黑一片。圖片來源：盧月霞

黑魆魆、陰沉沉。金馬隧道、碧綠隧道，果然只有頭燈的亮光。

關原站/圖片來源：盧月霞

4:29到達海拔2,374公尺39Ｋ的關原，戴上寄放的安全帽，準備進入太魯閣國家公園區，但看偉婷的臉確實有點腫，高度已下降900公尺，尚未解除噁心狀況，著實為她擔心，知道她意志堅強、且有保姆車保護，只能默默祝福她趕緊脫離噁心。其實，我也好不到哪裡，除了想睡，沉重的背包已經壓得我的雙肩發痛，只好把它交給偉婷的保姆”陳靀”先生，感謝陳靀，我才能如釋重擔，並轉移焦點到仍在碧綠段吐翠的春天。

50K碧綠→91K天祥；睡眠不足模式

天色漸明，征途尚遙，豈能無慮？

圖片來源：盧月霞

從繁密的葉縫間隙，可以看到遠山在濛濛亮的天光中泛著紅光，鳥兒也以歌聲回應晨光，跑友們清朗的笑聲此起彼落，每個人都跟著群山鮮活地甦醒了，唉！美麗的早晨卻無法喚醒信奉生理時鐘的我，睡意已蔓延至無邊無際，終究逃脫不了'想睡、睡眠不足'的自我催眠，我軟爛到想平躺。

圖片來源：Ｐico Yan

6:40到碧綠補給站，吃了一片吐司早餐，我跟名澤說，我真的不行了。

感謝呂理正把正在駕駛座熟睡的女兒叫醒，讓我進去躺了20分鐘，補站人聲熙攘，我無法成眠，阿正依約叫我起身，並交代我要走走跑跑9分速內才能趕上新白楊的關門時間，天啊~我心裡裝滿的是棄賽的念頭。

碧綠過後，是大家拚速的好時段，但是我的身體完全不想跑，246K的跑友一個一個刷過我。

圖片來源：盧月霞

隨日昇，氣溫靄然上升，藍天清朗無雲，沿途盡是層疊的V型峽谷，滿目青翠，孤身在緘默的路上，何不且行且唱？跟著感覺走，抓住夢的手，腳步越來越輕，越來越快活，儘情揮灑自己的笑容…希望就在不遠處等著我…

仍然不時誤觸睡眠不足模式按鍵，“不要睡著，加油啊！”吼著自己的脆弱…一路上，想睡就大吼。

跑到新白楊站，已不成人樣/圖片來源：Ｐico Yan

到了60.5K新白楊，換洗一番，找不到背包，我的黑咖啡和飯糰呢？哈哈，陳靀也昏頭了，沒有把我的背包放在新白楊站，進食一點補給，穿上短褲，我想全速拚完最後的49.5K，及早解決我嗜睡的痛苦。

跑沒多久，太陽開始煎熬著意志力，腳步也變得蹣跚，好跑的緩坡路竟跑不出速度，既然跑步已沒效率，用走的吧！我只要走到天祥，就先到小七好好吃一碗泡麵、在小七睡飽飽的、然後叫一部車把我送回會場…

91K天祥→102K布洛灣；緊張模式

跑到天祥不禁悲從中來，我沒有錢啊～/圖片來源：Ｐico Yan

到了天祥，哈哈~我的背包在陳靀車上啊！我的錢？我的手機？在天祥補站只吃了幾顆小番茄，看著稚暉橋前的車流量，推測往太魯閣必經的幾個隧道，根本沒辦法跑，心裏再度重擬計畫，走，慢慢走，走到有便車可搭的地方…豎起白旗啦~

我沉湎在該棄賽的情緒中，稚暉橋上，王雅芬追過來交給我一件禮物，約略「月霞姊，把他帶回去，拜託你囉~」，她懇切地請求我照顧一位已恍神的246K跑友(世豪)，我一時無法會意，「好！」，天啊，我是泥菩薩，趕緊叫前方幾位壯丁一起陪同，幸好，仁豪願意領頭跑，我只要在後方看好世豪的安全就好。

啟動緊張模式/圖片來源：Ｐico Yan

代誌不是憨人想的那麼簡單。世豪不但恍神，還痛到不想走…只剩18公里，詢問已經跑了200多公里的他，想不想完賽，他說「想」，雖不捨他的痛，但知道他心底的渴望，我明白肉體的小折磨不算苦，苦的是渴望無法接近。

奈何？奈何疲憊、痛楚煎熬著意識不清的世豪，在連續的隧道內，也不能隨意停下腳步，車子就在旁邊並肩而馳，我只能全神貫注盯著領跑的仁豪，拉他、推他、哄他…，因為仁豪也是246K組的，我個人落馬不算甚麼，不能讓這兩個246K勇士功敗垂成啊，我推著世豪努力跟仁豪，可憐的世豪，幫他按摩大小腿，他痛得唉唉叫，還不時問「牌樓到了嗎？」「牌樓不是在前面嗎？」「牌樓沒那麼遠啊！」…用力緊緊地拉著踉蹌的他往前跑，安全第一、安全第一，那段護駕的路是我全程精神最好的時段。

到了布洛灣補給站，又遇到名澤，剩2個小時，好好的喝碗熱湯，填飽肚子再上路。世豪呢？很高興他在此站好好休息，事後在時限內完成他的246K夢想。

102K布洛灣→110.5K富士社區；鬆散模式

仁豪帶領我跑到布洛灣/圖片來源 林靜宜

轉進最後8公里路，和名澤共走一小段，時間很充裕，經過前段的震撼教育，天是亮晃晃的、眼是清明的，然而，休息過久的雙腳竟沉甸甸地邁不出豪情，連掏出相機幫名澤留下峽谷風情的勁兒也沒有，任由瑰麗峽谷悠悠過眼。

由於號碼布在轉換區大意留在轉換袋裡，請名澤先跑回終點幫我取號碼布。

一個人的回程，黃昏發涼的風吹動遐思。

前方歪斜身子的跑友啊~我們這群傻瓜都為了只能說服自己的理由，不眠行腳莽行百里路，”峽谷的風也撲撲追問我的理由，為了看見？？？為了尋找？？？為了體驗？？？所有理由都牽強到可笑，唯一可肯定的是每次的步履都形成記憶，只是這次的記憶恍若一夢，突然，”從此不跑了~”的思緒吞噬在此之前的勉力過程。

圖片來源：Ｐico Yan

到了太魯閣牌樓，感應完晶片，志工說＂跑到這裡就好、再過800公尺就是富世社區＂，當下直覺賽道長度可能調整，心喜，以為終點是牌樓，所以，就找旁邊空曠處休息伸展，等伸展完再慢慢走回寄物的富世社區就好…經過的跑友都鼓勵我快跑起來，説不到１公里就到終點，我聽不懂，繼續傻笑休息，直到Pico Yan回頭找我，要我繼續跑，看到名澤拿著我的號碼牌為我加油，我真的傻了～哈哈哈。

喝了一碗太魯閣公主獻上的立霧溪水，甘甜。圖片來源：Ｐico Yan

實證結果， 有點神經病，才會走上這條路。圖片來源：盧月霞

終點，將立霧溪的水一飲而盡，忘情水，讓我忘了這一切吧！？然而，那碗水是太魯閣公主遞給我的甘露，係發源於奇萊北峰和合歡山間的溪水，一路不畏地形艱險奔流到我的體內，除非失憶，2019年橫台賽的點點滴滴已是我生命中抹不去的印記。