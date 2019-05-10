焦點人物／「造甘那盃」創辦人專訪

2019-05-10 06:00 運動筆記 力奇



昨日整夜的雨，讓新竹的空氣帶點涼爽，微風拂吹著大地...讓我想起了去年年末在宜蘭跑步的感覺...今天，新竹的天氣像極了宜蘭。

造甘那盃的創辦人-林定堯(圖片來源：力奇)

今早運動後，我與ㄧ個特別的人物相約在am9:00，就是來自宜蘭，ㄧ樣有跑步，是造甘那盃的創辦人-林定堯。「造甘那盃」是什麼？<也忘了什麼時候開始，「造甘那盃」開始出現在跑步的世界中，是跑團？是攝影單位？是品牌？是賽事公司？就請定堯親自來告訴大家吧！

「厚逗陣」是定堯給人的感覺(圖片來源：力奇)

定堯來自純樸的宜蘭，個性熱情、開朗、活潑，並帶著台語腔...幾句話之後你會發現這個人「厚逗陣」(台語，「很好交朋友」之意。)，在見過幾次面，他叫得出你的名字，如果有時間，還他還會拿最近他爭取到的「限量」商品給你，數量稀少、可遇不可求，限量之外，更有著屬於定堯的交友方式，是情誼也是溫度。

從陌生人到朋友的可貴<2014年時，定堯因組接力賽而組織「造甘那盃」，也不是想拼成績，也不是找非常熟悉的朋友，就在網路上招募。

一起跑步ㄧ起玩樂(圖片來源：造甘那盃)

接力賽結束後，他覺得這種從陌生人變成朋友的感覺很棒，如果持續維持，並讓更多人ㄧ起跑、ㄧ起玩，彼此在這又能多交幾個朋友，生活不是充滿更多樂趣嗎，因此定堯持續維持經營「造甘那盃」，在這裡，可認識更多相同嗜好的朋友，讓生活更佳的精彩。聯名商品之外還上專櫃<<「造甘那盃」對於定堯是個品牌，加上定堯的個性，讓這個品牌與其他知名品牌開發出聯名商品，而且在百貨專櫃還看的到。

專櫃品牌的聯名運動褲(圖片來源：林定堯)

『我的個性就是這樣啊，就交個朋友。』如果要經營ㄧ個品牌是很困難的，而且商品能夠上專櫃那說是難上加難，但對於定堯來說卻只是以「交朋友」來表達他的經營方式。

定堯：『分享，會帶來更多快樂。』(圖片來源：力奇)

『有時也會遇到不理我的啊～那就算啦！』定堯說他的個性帶點雞婆，在我的眼中更有種，不懼困難樂觀的特質，2014年至今「造甘那盃」除了聯名之外，更誕生了「嚕來嚕好」與「台灣鐵三腳」二個品牌，即便好像有點名氣了，定堯還是不斷的與品牌合作、聯名、認識更多人，品牌對他來說不是為了盈利而是種分享。不太會跑還是可以跑<「造甘那盃」因跑步而創立，定堯自嘲自己是不會跑步的人『我這麼大隻還能跑你ㄧ定可以跑啦！』。

定堯：『和朋友跑步，就可以跑的又快又遠』(圖片來源：力奇)

定堯跑步，不求速度，也不求距離，幾馬對他來說或許也不太重要，而筆者我與他認識時，他正拿著單眼相機(註<)跑冬山河的全馬。

(註：單眼相機加上鏡頭大約在1.5kg左右，重量相當ㄧ瓶1500c.c.礦泉水。筆者我曾經拿著單眼跑過14km的賽事，隔天腰痛、腳痛、全身痛。)<

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你也應該在這裡！(圖片來源：力奇)

在2018年的冬山河超級馬拉松，定堯除了跑步之外，更紀錄了許多比賽的花絮點滴，拿著單眼相機跑步就已經很困難了，還紀錄了賽事，跑者們奮鬥的過程，更重要的是他陪伴跑友ㄧ同完賽。

讓生活更佳精彩的「造甘那盃」<「造甘那盃」沒有賣東西，不是跑步社團，沒有教練盯你的課表，也沒有一定要你多會跑。

來造甘那盃多認識幾個朋友吧(圖片來源：林定堯)

或許「造甘那盃」是」個生活方式。在這，說不定可以讓跑步不太ㄧ樣，讓生活快樂、精彩，當然，你可以找到更多更多投緣的好朋友...你不一定要參加，但是你ㄧ定要知道「造甘那盃」。

我們是吃喝玩樂 造那甘盃(圖片來源：力奇)

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不定時還將照片製作成影片，並放在youtube造那甘盃 茱莉亞跑步專輯：請點我造那甘盃 鎮西堡朋友篇：請點我