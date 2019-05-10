親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

漲定了！美中第一天談判結束 關稅漲至25%今午生效

台灣的「公共失落症候群」：我們需要一場公共想像運動

運動筆記【問痛】毅力期末考－人生初馬烏峽馬『EXPOリレーマラソン』遠征大阪奪第三
健行筆記【紐西蘭/北島】東加里洛國家公園Tongariro Alpine Crossing刺激好玩的黃金十稜之首，雷霆鋒
NBA賽事懶人包 (5月9日)今日最佳好球- Stephen Curry (5月9日)

焦點人物／「造甘那盃」創辦人專訪

2019-05-10 06:00運動筆記 力奇

昨日整夜的雨，讓新竹的空氣帶點涼爽，微風拂吹著大地...讓我想起了去年年末在宜蘭跑步的感覺...今天，新竹的天氣像極了宜蘭。

造甘那盃的創辦人-林定堯(圖片來源：力奇)

今早運動後，我與ㄧ個特別的人物相約在am9:00，就是來自宜蘭，ㄧ樣有跑步，是造甘那盃的創辦人-林定堯。「造甘那盃」是什麼？<也忘了什麼時候開始，「造甘那盃」開始出現在跑步的世界中，是跑團？是攝影單位？是品牌？是賽事公司？就請定堯親自來告訴大家吧！

「厚逗陣」是定堯給人的感覺(圖片來源：力奇)

定堯來自純樸的宜蘭，個性熱情、開朗、活潑，並帶著台語腔...幾句話之後你會發現這個人「厚逗陣」(台語，「很好交朋友」之意。)，在見過幾次面，他叫得出你的名字，如果有時間，還他還會拿最近他爭取到的「限量」商品給你，數量稀少、可遇不可求，限量之外，更有著屬於定堯的交友方式，是情誼也是溫度。

從陌生人到朋友的可貴<2014年時，定堯因組接力賽而組織「造甘那盃」，也不是想拼成績，也不是找非常熟悉的朋友，就在網路上招募。

一起跑步ㄧ起玩樂(圖片來源：造甘那盃)

接力賽結束後，他覺得這種從陌生人變成朋友的感覺很棒，如果持續維持，並讓更多人ㄧ起跑、ㄧ起玩，彼此在這又能多交幾個朋友，生活不是充滿更多樂趣嗎，因此定堯持續維持經營「造甘那盃」，在這裡，可認識更多相同嗜好的朋友，讓生活更佳的精彩。聯名商品之外還上專櫃<<「造甘那盃」對於定堯是個品牌，加上定堯的個性，讓這個品牌與其他知名品牌開發出聯名商品，而且在百貨專櫃還看的到。

專櫃品牌的聯名運動褲(圖片來源：林定堯)

『我的個性就是這樣啊，就交個朋友。』如果要經營ㄧ個品牌是很困難的，而且商品能夠上專櫃那說是難上加難，但對於定堯來說卻只是以「交朋友」來表達他的經營方式。

定堯：『分享，會帶來更多快樂。』(圖片來源：力奇)

『有時也會遇到不理我的啊～那就算啦！』定堯說他的個性帶點雞婆，在我的眼中更有種，不懼困難樂觀的特質，2014年至今「造甘那盃」除了聯名之外，更誕生了「嚕來嚕好」與「台灣鐵三腳」二個品牌，即便好像有點名氣了，定堯還是不斷的與品牌合作、聯名、認識更多人，品牌對他來說不是為了盈利而是種分享。不太會跑還是可以跑<「造甘那盃」因跑步而創立，定堯自嘲自己是不會跑步的人『我這麼大隻還能跑你ㄧ定可以跑啦！』。

定堯：『和朋友跑步，就可以跑的又快又遠』(圖片來源：力奇)

定堯跑步，不求速度，也不求距離，幾馬對他來說或許也不太重要，而筆者我與他認識時，他正拿著單眼相機(註<)跑冬山河的全馬。

(註：單眼相機加上鏡頭大約在1.5kg左右，重量相當ㄧ瓶1500c.c.礦泉水。筆者我曾經拿著單眼跑過14km的賽事，隔天腰痛、腳痛、全身痛。)<

分享

你也應該在這裡！(圖片來源：力奇)

在2018年的冬山河超級馬拉松，定堯除了跑步之外，更紀錄了許多比賽的花絮點滴，拿著單眼相機跑步就已經很困難了，還紀錄了賽事，跑者們奮鬥的過程，更重要的是他陪伴跑友ㄧ同完賽。

讓生活更佳精彩的「造甘那盃」<「造甘那盃」沒有賣東西，不是跑步社團，沒有教練盯你的課表，也沒有一定要你多會跑。

來造甘那盃多認識幾個朋友吧(圖片來源：林定堯)

或許「造甘那盃」是」個生活方式。在這，說不定可以讓跑步不太ㄧ樣，讓生活快樂、精彩，當然，你可以找到更多更多投緣的好朋友...你不一定要參加，但是你ㄧ定要知道「造甘那盃」。

我們是吃喝玩樂 造那甘盃(圖片來源：力奇)

我們是造那甘盃< <臉書請點我

不定時還將照片製作成影片，並放在youtube造那甘盃 茱莉亞跑步專輯：請點我造那甘盃 鎮西堡朋友篇：請點我

>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

跑步知識／讓身體變「更聰明」（2）

2019-05-10 06:00

跑步知識／跑到小腿骨頭痛？ 你可能有夾脛症了

2019-05-10 06:00

賽事心得／倫敦馬拉松 求婚大作戰

2019-05-09 06:00

賽事心得／烏來峽谷馬拉松 人生初馬之毅力期末考

2019-05-10 06:00

賽事心得／橫台國際超馬110K 長夜漫漫終有明

2019-05-10 06:00

賽事心得／ELLE RUN 風格路跑 完賽禮真的很多

2019-05-10 06:00

賽事心得／EXPOリレーマラソン 遠征大阪奪第三

2019-05-10 06:00

訓練心得／市民跑者5000公尺挑戰 16:27圓夢

2019-05-08 09:47

賽事心得／倫敦馬拉松 平常心拿下BQA

2019-05-09 06:00

帶小比旅跑台灣／跑步啟始 從10K開始

2019-05-09 06:00

賽事心得／WINGS FOR LIFE 難得狀況這麼好

2019-05-09 06:00

澳洲黃金海岸馬拉松7月登場 藝人徐潔兒揪團挑戰

2019-05-08 19:00

影／阿里山國際馬拉松開跑 讓你跑在鐵軌上

2019-05-08 17:35

跑步知識／為何賽前4小時吃東西會更好？

2019-05-08 09:58

賽事心得／PUMA螢光夜跑 擔任志工體會跑者的幸福！

2019-05-08 09:52

來自阿爾卑斯山的挑戰 勃朗峰越野馬拉松

2019-05-08 09:36

賽前情報／Dada Run 新竹場 我跟彌勒佛有個約

2019-05-07 10:21

賽事心得／烏來峽谷馬拉松 醫護鐵人保護你的賽道安全

2019-05-07 10:09

Wings For Life 台灣站 李智群三度奪冠

2019-05-07 10:05

賽事心得／Wings For Life 幸運與球后小戴共跑

2019-05-07 09:58

帶小比旅跑台灣／長濱金剛馬拉松 雙浪好好玩

2019-05-07 09:49

練習心得／小琉球練跑 感受比多巴胺更迷人的心流狀態

2019-05-06 10:12

賽事心得／波士頓馬拉松 幸運女神會眷顧吃課表的人

2019-05-06 09:54

Wings For Life 全球12萬人零時差起跑

2019-05-06 09:43

Namib Race 2019第七日 全員完賽的喜悅

2019-05-06 09:37

烏來峽谷馬拉松 空氣最好路跑

2019-05-05 23:46

長濱馬拉松 2千人奔馳稻浪間

2019-05-05 23:21

路跑／為不能跑的人而跑 戴資穎目標10公里

2019-05-05 21:16

長濱金剛馬拉松有洋蔥 跑友助她與腦麻兒跑完21公里

2019-05-05 21:10

長濱雙浪金剛馬拉松 近2千名跑者奔馳在稻浪間

2019-05-05 18:16

裝備評測／運動壓縮短褲+超肌感貼紮小腿套體驗實測

2019-05-05 17:47

永豐銀行摩曼頓女力路跑 女力大使閻奕格現身

2019-05-05 17:34

跑給車子追！Wings for Life World Run 線上直播

2019-05-05 16:35

Namib Race 2019第六日 魔幻寫實之沙丘日

2019-05-05 16:24

台南消防局參加101登高賽 全國公務機關第一

2019-05-04 18:36

台北101與英雄同行 新北波麗士勇敢挑戰垂直馬

2019-05-04 17:44

台中消防猛男攻頂101垂直馬拉松 靠山路火警練出好體力

2019-05-04 17:23
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特三節傷退 勇士仍5分險勝火箭聽牌

2019-05-09 13:15

NBA／杜蘭特傷退驚魂 診斷為右小腿拉傷

2019-05-09 12:49

NBA／杜蘭特將進一步診斷 G6出賽可能性低

2019-05-09 16:18

NBA／杜蘭特第六戰恐缺陣 湯普森：奪冠需要他

2019-05-09 16:02

NBA／體會利物浦逆轉心情 勇士柯爾飆髒話讚美球員

2019-05-09 14:53

NBA／對火箭前5戰賽況異常激烈 柯瑞盼找回三分手感

2019-05-09 16:58

NBA／球隊表現不符期待 綠衫軍教頭：我的問題

2019-05-09 16:03

NBA／反撲功虧一簣 火箭主帥：我們會再回來這裡

2019-05-09 14:24

NBA／湯普森聯手杜蘭特飆分 勇士半場暫領先火箭14分

2019-05-09 11:43

NBA／連4戰命中率不及4成 厄文：得從中學到教訓

2019-05-09 12:14

羽球／世錦賽首波名單公布 球后戴資穎領銜出征

2019-05-09 11:25

NBA／公鹿18年後重返東決 安戴托昆波勉勵隊友

2019-05-09 14:32

SBL／賈西亞狂下三分雨 富邦灌台啤奪隊史首冠

2019-05-09 21:06

NBA／第四節消失？ 哈登：我不知道

2019-05-09 17:42

NBA／恭賀弟弟熬四年奪冠 林書豪：以你為榮

2019-05-09 22:58

NBA／杜蘭特右小腿輕微拉傷 一周後進行複檢

2019-05-10 08:59

投手分工模糊化 「先發、後援」分野將逐漸消失

2019-05-10 07:00

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-10 11:00

MLB／與達比修同場出賽 陳偉殷連4場無失分

2019-05-10 08:58

NBA／尼克要變強 鎖定爭厄文、杜蘭特、雷納德

2019-05-09 17:10

NBA／勇士再傳利空？曝柯瑞手傷其實更嚴重

2019-05-10 10:06

SBL／打出自己的名號 林書緯盼哥哥也能奪冠

2019-05-09 21:27

MLB／六星級美技沒收再見轟 布萊德利：普通守備

2019-05-09 12:57

日職／陳冠宇連8場出賽無責失分 本季首勝被搞砸

2019-05-09 21:02

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-10 11:00

NBA／湯普森今夏動向 柯爾：他完全想待在這

2019-05-09 17:34

MLB／遊騎兵又傳傷兵 黃暐傑第三度升大聯盟

2019-05-10 08:06

續命的主場生死戰 里拉德時間得提早開演

2019-05-10 07:00

NBA／杜蘭特傷退 浪花兄弟領勇士聽牌

2019-05-10 00:09

MLB／相隔221天 大谷翔平復出首安出爐

2019-05-10 07:44

SBL／富邦最佳耶誕大禮 賈西亞奪冠軍賽MVP

2019-05-09 21:51

MLB／道奇打擊亮眼 克蕭表現普普仍贏球

2019-05-09 15:24

MLB／塞爾狀態漸升溫 紅襪戰績終破5成

2019-05-09 16:24

MLB／殷仔連四場無失分 馬丁利：展現價值

2019-05-10 08:58

馬德里網賽／退澳網冠軍 謝淑薇挺進女雙四強

2019-05-10 07:34

NBA／巴特勒25分領軍 76人退暴龍逼出第七戰

2019-05-10 10:48

王貞治盃青棒／下勾投手李瑞霖 讓新北嚇出冷汗

2019-05-09 16:14

MLB／今日戰績表 釀酒人葉力奇第16轟出爐勝國民

2019-05-09 12:00

SBL／蔡文誠與貴人聚首富邦 笑納最特別的SBL冠軍

2019-05-09 22:11

SBL／率富邦登頂 許晉哲再成SBL最多冠教頭

2019-05-09 22:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top